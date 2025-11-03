Polizei zu Messerangriff: Bahnmitarbeiter handelte "heldenhaft"

Bei dem Messerangriff in einem englischen Zug soll ein Bahnmitarbeiter mehreren Passagieren das Leben gerettet haben. Dabei wurde er selbst schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

In einem Zug von Doncaster nach London hat ein Mann elf Menschen mit einem Messer verletzt. Laut Augenzeugen stach er offenbar wahllos auf Passagiere ein. Das Motiv ist noch unklar. 02.11.2025 | 1:28 min

Rucksäcke und Kleidung liegen verstreut auf dem Boden vor dem Bahnhof in der englischen Stadt Huntingdon. Forensiker untersuchen jedes noch so kleine Detail, umrandet von dem typisch blau-weißen Absperrband. Ein Zug, der am Sonntag auf den Gleisen des Bahnhofs stand, wurde nahe der kleinen Stadt in der Grafschaft Cambridgeshire erst am Abend zuvor Schauplatz einer verheerenden Attacke.

Mehrere Menschen wurden in den Waggons nahe der Stadt attackiert und niedergestochen. Im Krankenhaus wurden elf Menschen behandelt. Fünf der Verletzten konnten mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, wie die British Transport Police am Sonntagabend mitteilte.

Polizei: Mitarbeiter hat vielen Menschen das Leben gerettet

Ein Mensch befindet sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen Mitarbeiter der Bahn, der versucht hat, den Angreifer aufzuhalten. Die Ermittler hätten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus dem Zug ausgewertet, zitierte die BBC die Polizei.

Und es ist klar, dass seine Handlungen nichts weniger als heldenhaft waren und zweifellos vielen Menschen das Leben gerettet haben. „ Polizei laut eines BBC-Berichts

Die Polizei teilte mit, dass es bei dem Messerangriff im Osten Englands kein terroristisches Motiv gebe. Zehn Menschen wurden verletzt, zwei Briten wurden festgenommen. 02.11.2025 | 0:24 min

Nur noch ein Tatverdächtiger

Festgenommen wurden unmittelbar nach der Tat zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren - am Sonntagabend wurde mitgeteilt, dass der 35-Jährige ohne weitere Maßnahmen wieder entlassen wurde. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler vorerst aus. Der 32-Jährige bleibt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft.

Die Polizei nahm zunächst zwei Tatverdächtige fest. Die Hintergründe sind noch unklar. 02.11.2025 | 0:16 min

Entsetzen und Trauer in Großbritannien

In Großbritannien herrschte Entsetzen. König Charles III. und Königin Camilla teilten mit, sie seien "zutiefst entsetzt und schockiert". "Unser tiefstes Mitgefühl und unsere Gedanken gelten allen Betroffenen und ihren Angehörigen. Wir sind den Rettungskräften für ihren Einsatz bei diesem schrecklichen Vorfall besonders dankbar", heißt es in einer Stellungnahme auf der Plattform X.

Der britische Premierminister Keir Starmer sprach bereits am Samstagabend von einem "schrecklichen Vorfall", der "zutiefst beunruhigend" sei. "Nach der schrecklichen Attacke von gestern Abend sind meine Gedanken heute bei den Opfern, ihren Freunden und Familien", teilte auch Innenministerin Shabana Mahmood auf X mit.