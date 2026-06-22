Deutschlandflaggen bei der WM: Gibt es wirklich Verbote?

Darf man zur WM überall die Deutschlandflagge zeigen? Im Netz gibt es Aufregung um angebliche Verbote. Doch viele Meldungen arbeiten mit Übertreibungen und falschen Informationen.

Unter deutscher Flagge: DFB-Fans beim Public Viewing gegen Curaçao. Quelle: dpa

Es ist beinahe schon eine Tradition zur Fußball-WM: die öffentliche Debatte darüber, ob und wie viel Deutschlandflagge man zeigen sollte. Vielerorts gehört Schwarz-Rot-Gold gerade zum Stadtbild - doch im Netz verbreiten sich Aufreger-Geschichten, die belegen sollen, dass das Zeigen der Deutschlandflagge bedroht sei oder gar verboten werde.

Was hat es mit diesen Vorfällen auf sich und bei welchen Flaggen könnte man tatsächlich Probleme bekommen?

Vorfall in Köln: Mangelnde Sicherheit war das Problem

Ein viraler Vorfall aus Köln: "In Köln sind Deutschlandflaggen verboten. Ja, ihr habt richtig gehört", erzählt ein Reporter der Plattform "Nius" in einem Kurzvideo, das er für eine rechte Jugendorganisation erstellt hat. "Krank dieses Land", ist einer von Tausenden Nutzerreaktionen.

Anwohner hatten vergangene Woche über eine Straße im Stadtteil Kalk großformatige Deutschlandflaggen gespannt, das Grünflächenamt der Stadt ließ sie kurz darauf entfernen. "Die Fahnen (insbesondere über der Straße) waren in den Bäumen nach einer Sichtkontrolle durch das Grünflächenamt nicht professionell und vor allem nicht verkehrssicher befestigt", teilte die Stadtverwaltung dem Kölner "Express" mit.

"Die Stadt Köln und linkswoke Deutsche" hätten die Flaggen mit einer fadenscheinigen Begründung abhängen lassen, behauptet der Post des Reporters - doch tatsächlich ging es gar nicht um das Flaggenmotiv, sondern die Art der Befestigung. In seinem Video ist zu sehen, dass an anderen Häusern vor Ort weiterhin Deutschlandflaggen hängen.

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Nicht alle Formen der Beflaggung sind automatisch erlaubt

Was der Vorfall verdeutlicht: Grundsätzlich dürfen Privatpersonen die Deutschlandflagge jederzeit öffentlich zeigen oder mitführen. Da macht es auch keinen Unterschied, ob WM ist oder nicht. Das heißt aber nicht automatisch, dass jede Art der Beflaggung automatisch gestattet ist.

Vermieter etwa können Vorschriften machen, was an Fassaden oder Balkonen angebracht werden darf. Auch für den Straßenverkehr oder Veranstaltungen kann es Vorschriften geben, etwa um die Sicherheit von anderen nicht zu gefährden. Verschiedene Posts in den sozialen Medien behaupten aktuell zwar, dass "der Staatsschutz" gegen Deutschlandfans wegen des Tragens der Nationalfarben ermitteln würde, dafür gibt es aber keinerlei Beleg.

Ganz im Gegenteil betont die Bundesregierung:

Die Verwendung der Bundesflagge (schwarz-rot-gold, ohne Adler) durch die Bürger ist vom Grundgesetz gewollt und grundrechtlich durch Artikel 2 und 5 geschützt. „ Webseite der Bundesregierung

Welche Flaggen an öffentlichen Gebäuden oder Behörden wehen dürfen, regelt auf höchster Ebene die sogenannte "Anordnung über die deutschen Flaggen" des Bundespräsidenten. Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden haben dann nochmals eigene Rechtsgrundlagen und Verfahren.

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Erfundenes Kimmich-Zitat zur Deutschlandflagge

Auf Facebook versuchen Dutzende KI-News-Seiten mit der Flaggenthematik Aufmerksamkeit und Kontroversen zu erzeugen. Dafür nutzen sie auch erfundene Zitate von Kapitän Joshua Kimmich. "Wo sind die Fahnen?", wird dem Fußballer ein Satz in den Mund gelegt, den er nie gesagt hat. Angeblich habe Kimmich auch den DFB kritisiert, der den Nationalfarben nicht genug Präsenz geben würde. "Schämen sich manche Verantwortliche für ihr Land", zitieren ähnlich lautende Posts seit Tagen Kimmich und zeigen daneben KI-generierte Bilder des Fußballspielers. Tausende Facebook-Nutzer reagieren auf die Posts und schenken ihnen Glauben. Tatsächlich gesagt hat Kimmich nichts davon.

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Vorfall in Kassel: Darf ein Wirt die Deutschlandflagge verbannen?

Tatsächlich gibt es im hessischen Kassel aber einen Fall, in dem eine Einschränkung für heftige Diskussionen sorgt. Dort hatte das Kulturzentrum Schlachthof auf einer Einladung zum Public Viewing den Hinweis "Keine Nationalflaggen - alle Nationalitäten willkommen" geschrieben. Seit mehreren Tagen berichten zahlreiche rechte Medienplattformen über ein "Verbot der Deutschlandflagge" und auch lokale Medien und Politiker äußerten Unverständnis, zumal der Veranstaltungsort öffentliche Fördergelder erhalte.

In den sozialen Medien erklärte der Betreiber vergangene Woche, dass es sich um eine Bitte handle bei der Veranstaltung, "auf Nationalflaggen generell zu verzichten", Trikots seien kein Problem. Man habe sich missverständlich ausgedrückt. "Nur Flaggen, Wimpel und Co dürfen zuhause bleiben."

Dem "Hessischen Rundfunk" sagte der Geschäftsführer, dass man diese Regel schon seit Jahren so halte. Rein rechtlich darf der Betreiber diese Einschränkung aussprechen, das ist Teil seines Hausrechts. Er selbst möchte das nicht als "Verbot", sondern als "Bitte" verstanden wissen. "Natürlich werfen wir die nicht raus oder verbieten den Zugang", sagte er mit Blick auf Besucher mit Schminke in Schwarz-Rot-Gold.

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Diese Deutschland-Flaggen dürfen Fußballfans nicht zeigen

Tatsächlich Probleme mit der Polizei können Fußballfans nur bei sehr spezifischen Deutschlandfahnen bekommen. Das sind einerseits solche, die verbotene Motive zeigen, etwa mit Bezug zum Nationalsozialismus. Hier haben die verschiedenen Bundesländer teils eigene polizeirechtliche Auflagen, welche Motive bei öffentlichen oder politischen Veranstaltungen zulässig sind.

Was vielen Menschen nicht bewusst sein dürfte; auch eine besondere Flagge der Bundesrepublik darf nicht einfach so gezeigt werden: die sogenannte Bundesdienstflagge. Sie ist Schwarz-Rot-Gold, trägt aber in der Mitte den Bundesadler. Wer sie öffentlich zeigt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Hintergrund ist, dass diese spezifische Flagge offizielles Gebäude oder eine amtliche Tätigkeit identifizieren soll.

Die Bundesdienstflagge: Diese Flagge dürfen Bürger nicht einfach so verwenden. Quelle: picture alliance / ZB

Angesichts des WM-Trubels drücken Behörden aber oft ein Auge zu. Die Bundesregierung schreibt dazu auf ihrer Webseite:

In Zeiten eines Großereignisses kann die Nutzung der Bundesflagge mit dem Bundeswappen jedoch als Ausdruck der nationalen Verbundenheit als 'sozialadäquat’ geduldet werden. „ Webseite der Bundesregierung