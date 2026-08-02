Niedrigwasser der Donau: Ungarn schaltet AKW aus

Den großen Flüssen fehlt Wasser: Der Rhein erreichte am Samstag einen neuen Tiefststand. Wegen des Niedrigwassers in der Donau schaltet Ungarn nun sein AKW Paks komplett ab.

Wegen niedriger Pegelstände in der Donau muss Ungarn sein einziges Atomkraftwerk abschalten. Das Wasser der Donau wird zur Kühlung verwendet. Nun sank der Pegel aber teilweise auf ein Rekordtief. 02.08.2026 | 0:20 min

Wegen des historisch niedrigen Wasserstands an der Donau schaltet Ungarn sein Atomkraftwerk Paks vollständig ab. Wie Ministerpräsident Peter Magyar bei Facebook mitteilte, sollte der letzte Reaktorblock in der Nacht zum Sonntag heruntergefahren werden, so dass das Kraftwerk erstmals seit 44 Jahren seiner Existenz komplett abgeschaltet sein wird.

Das AKW Paks mit seinen vier Reaktorblöcken liegt etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Budapest und bezieht sein Kühlwasser aus der Donau. Der Fluss hat an seinem Unterlauf stellenweise nur ein Drittel des durchschnittlich im Juli gemessenen Wasserstands.

Großverbrauchern aus Industrie droht Aus der Stromzufuhr

Zudem verfügte Magyar per Verordnung, dass die Stromversorgung für Großverbraucher in der Industrie eingestellt werden könne, falls diese "die von ihnen erwartete Verringerung des Verbrauchs nicht umsetzen", schrieb der Regierungschef.

Spätestens ab Montag könne es zu Engpässen bei der Stromversorgung kommen, hatte Magyar bereits am Donnerstag angekündigt. Dann würden 2.000 Megawatt aus ungarischer Produktion ausfallen, während zugleich wegen der steigenden Hitze der Stromverbrauch der Privathaushalte und der öffentlichen Dienstleister steigen werde. Mehrere Industrieunternehmen, darunter die Autobauer Mercedes und Suzuki, kündigten an, in ihren Produktionsstätten in Ungarn Strom zu sparen.

Wo droht Wasserknappheit? Das neue System "Niwis" zeigt Pegelstände und Grundwasser in Echtzeit. Deutschland hat in 25 Jahren 60 Milliarden Kubikmeter Wasser verloren. 15.07.2026 | 2:33 min

Die Bevölkerung in Ungarn ist weiterhin aufgerufen, während der Spitzenverbrauchszeit zwischen 17 und 22 Uhr nicht zusätzlich Strom zu verbrauchen - etwa durch das Aufladen von Elektroautos und den Betrieb von Klimaanlagen.

Rhein-Niedrigwasser errreicht in Köln neuen Tiefststand

Auch in Deutschland fehlt den großen Flüssen Wasser, ebenso wie vielen anderen Wasserläufen. Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) lassen Regenschauer die Wasserstände nur kurz steigen. "Insgesamt überwiegt die weiterhin sinkende Tendenz", heißt es in einem Bericht. Laut dem Informationssystem Niwis wiesen zuletzt rund 44 Prozent der Messstellen im Rhein extrem niedriges Wasser aus, 16 Prozent in der Elbe und circa 78 Prozent der Donau-Messstellen.

Die Wasserstände in großen Flüssen wie dem Rhein sind bereits jetzt besorgniserregend niedrig. Für die Natur, aber auch ganze Wirtschaftsbranchen birgt das Probleme. 31.07.2026 | 1:40 min

In Köln wurde am Samstagmittag der niedrigste Pegelstand seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen: 67 Zentimeter - zwei Zentimeter weniger als im Oktober 2018. In Duisburg-Ruhrort und in Düsseldorf wurden die Tiefststände aus dem Oktober 2018 wieder erreicht.

Auch die Fahrgastschifffahrt auf der Elbe ist beeinträchtigt: Das anhaltende Niedrigwasser von lediglich 46 Zentimeter am Pegel Strombrücke zwang die Magdeburger Verkehrsbetriebe am Freitag zur Einstellung des Fährbetriebs in Magdeburg-Westerhüsen, sagte der Geschäftsführer der Weißen Flotte, Hardy Puls, am Samstag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Dresden: Steine liegen am ausgetrockneten Ufer der Elbe vor der historischen Altstadtkulisse. Quelle: dpa

Experten: Klimawandel intensiviert Niedrigwasserereignisse

Niedrigwasserphasen sind Experten zufolge nicht ungewöhnlich, treten aber normalerweise erst im Spätsommer und Herbst auf. Wenig Regen und hohe Temperaturen lassen unter anderem Wasserstände sinken.

Laut Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) führt der Klimawandel langfristig dazu, dass Niedrigwasserereignisse intensiver werden, weil mehr Wasser verdunstet.

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Quelle: dpa, AFP, Reuters, epd