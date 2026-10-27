Eurovision Song Contest 2027:Niederlande nehmen nun doch nicht am ESC teil
von Dominik Rzepka
Eigentlich wollten die Niederlande 2027 wieder am Eurovision Song Contest teilnehmen, nachdem sie den Wettbewerb in diesem Jahr boykottiert hatten. Doch daraus wird nun nichts.
Die Beziehung zwischen den Niederlanden und dem Eurovision Song Contest bleibt kompliziert. 2024 wurde der niederländische Künstler Joost Klein ("Europapa") disqualifiziert. 2026 dann boykottierte das Land den Wettbewerb in Wien wegen der Teilnahme Israels.
2027 wollten die Niederlande eigentlich wieder zum ESC zurückkehren. Doch daraus wird nun doch nichts, wie die niederländische TV-Dachorganisation NPO am Dienstag bekanntgab.
Ein Sprecher sagte, es seien in der vergangenen Zeit Gespräche für eine erneute Teilnahme der Niederlande am ESC geführt worden - doch: "Angesichts der Brisanz der aktuellen Themen haben wir beschlossen, vorerst davon Abstand zu nehmen."
Teilnahme Israels sorgt für Kritik
Was genau er mit Brisanz des Themas meinte, ließ der Sprecher offen. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass insbesondere in den Niederlanden die erneute Teilnahme Israels am ESC 2027 in Bulgarien für Kritik sorgt.
Einer der niederländischen TV-Sender, AVROTROS, hatte im August angekündigt, nicht am ESC teilzunehmen, da der Wettbewerb "nicht mehr neutral" sei. Eines der teilnehmenden Länder sei in einen großangelegten militärischen Konflikt verwickelt.
Damit war Israel gemeint.
Enttäuschung bei ESC-Veranstaltern
Nun also übernimmt auch kein anderer niederländischer TV-Sender die Auswahl eines Künstlers oder einer Künstlerin. Bei den ESC-Veranstaltern, der EBU, sorgt das für Enttäuschung. ESC-Direktor Martin Green sagt, er bedauere die Nicht-Teilnahme zutiefst, aber:
Green nennt Israel nicht beim Namen. Er sagt aber, dass der ESC für leidenschaftliche Diskussionen sorge. Und dass die Meinungen darüber auch in den unterschiedlichen Ländern auseinander gingen.
Israel dürfte den ESC 2028 nicht ausrichten
Der Eurovision Song Contest wird im Mai 2027 in der bulgarischen Küstenstadt Burgas stattfinden, nachdem die bulgarische Sängerin Dara den Wettbewerb 2026 mit ihrem Song "Bangaranga" gewinnen konnte - vor Israel, das Zweiter wurde.
Den diesjährigen ESC in Wien hatten gleich mehrere Länder wegen der Teilnahme Israels boykottiert - neben den Niederlanden auch Spanien, Island und Irland. Irland wird den ESC auch 2027 boykottieren.
Im August hatten die ESC-Veranstalter eine neue Regeln eingeführt: Der Wettbewerb wird künftig nicht in Ländern ausgetragen, die sich im Kriegszustand befinden. Im Klartext: Israel darf zwar 2027 am ESC teilnehmen, ihn im Fall eines Siegs 2028 aber nicht ausrichten.
ZDF-Reporter Dominik Rzepka berichtet seit 15 Jahren für das ZDF über den Eurovision Song Contest.
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