Offiziell 5.000 Ebola-Tote: Was wir zum Ausbruch im Kongo wissen

Ausbreitung, Dunkelziffer, Impfstoff:Offiziell 5.000 Ebola-Tote: Was wir zur Lage im Kongo wissen
5.000 Ebola-Tote zählt Kongo offiziell. Ein Mediziner vermutet eine deutlich höhere Zahl. Fest steht: Es ist der rasanteste Ausbruch in der Geschichte Afrikas. Was wir dazu wissen.
Die Zahl der Ebola-Infektionen und Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo steigt dramatisch. Inzwischen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes 5.026 Menschen an dem hochansteckenden Fieber gestorben. In acht Provinzen des zweitgrößten Landes in Afrika gibt es Fälle.
Schon jetzt ist es der am schnellsten wachsende Ausbruch von Ebola, den es bisher auf dem Kontinent gab. Was muss man zur Lage wissen?
Wie zuverlässig sind die Angaben zu den Ebola-Fällen?
"Die Fallzahlen geben die Dynamik des Ausbruchs einigermaßen verlässlich wieder. Wir wissen aber, dass es eine erhebliche Dunkelziffer und Lücken in der Überwachung gibt", sagt Torsten Feldt, Bereichsleiter Tropenmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf.
Einen kurzen Moment des Aufatmens gab es in der Stadt Mongbwalu im Kongo:
"Die bestätigten Zahlen sind wahrscheinlich die untere Grenze", schätzt Jürgen May, Vorstandsvorsitzender des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin. "Es kann sein, dass es zur verzögerten Meldung neuer Fälle kommt, zur nachträglichen Klassifizierung verstorbener Verdachtsfälle sowie zu fehlenden Meldungen leichterer Verläufe, da sie nie getestet wurden."
Warum ist der Ebola-Ausbruch im Kongo so rasant?
Mehr als die Hälfte der Todesfälle ist außerhalb von Behandlungszentren aufgetreten, wo jeder Todesfall ein hohes Infektionsrisiko für Familien und die Bevölkerung bedeutet. Kritisch ist zudem die Nachverfolgung von Kontakten von Ebola-Patienten. Im Fall des derzeit grassierenden Ebola-Erregers vom Typ Bundibugyo ist unter anderem eine Verwechslung der Symptome mit einer wesentlich häufigeren Malaria-Erkrankung möglich.
Hinzu kommt: Die meisten Fälle wurden bisher im Nordosten und Osten des riesigen Landes verzeichnet - Regionen, in denen es seit Jahrzehnten bewaffnete Konflikte gibt und mehr als 100 Milizen aktiv sind. Die Unsicherheit erschwert die Arbeit der Helfer, hindert aber auch Menschen daran, die Gesundheitszentren aufzusuchen, um sich testen zu lassen.
Außerdem gibt es weiterhin viele, die die Existenz von Ebola leugnen, auch wenn Tausende Freiwillige Aufklärungsarbeit leisten.
Gibt es einen Impfstoff?
Bisher gibt es keinen Impfstoff gegen den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo. Einen gewissen Schutz könnte womöglich der Impfstoff Ervebo bieten, der gegen das Zaire-Ebolavirus entwickelt wurde. Die tatsächliche Wirksamkeit wird aktuell untersucht.
Seit Juli laufen außerdem klinische Studien zur Bewertung von Impfstoffen, die speziell für das Bundibugyo-Virus entwickelt werden - doch noch befinden sich diese Studien in einem frühen Stadium. Studien und Produktion der Impfstoffe dauerten aber eher Monate als Wochen, sagt May.
Ein breiter Einsatz sei kaum früher als Mitte 2027 realistisch. Wie lange der Ebola-Ausbruch noch andauert, darüber gibt es keine offiziellen Schätzungen.
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