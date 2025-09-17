Verkehrsminister beraten Preis:Wie teuer wird das Deutschlandticket?
Der Preis für das Deutschlandticket könnte nächstes Jahr erneut steigen. Derzeit diskutieren die Verkehrsminister der Länder eine Erhöhung auf 62 bis 64 Euro.
Millionen von Nutzerinnen und Nutzern müssen sich auf eine Preiserhöhung beim Deutschlandticket einstellen. Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Katrin Eder (Grüne) sagte:
Dem Vernehmen nach steht ab kommenden Jahr eine Preiserhöhung auf 62 bis 64 Euro pro Monat im Raum. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur im Vorfeld der Sonderverkehrsministerkonferenz an diesem Donnerstag in München. Dabei soll es vor allem um die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets gehen.
Die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) nannte gegenüber der "Rheinischen Post" eine Preiserhöhung auf "maximal 62 Euro", um die Finanzierung ab 2026 zu sichern. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wird bei den Gesprächen selbst nicht dabei sein, er wird von einem Staatssekretär vertreten.
Milliardenschwere Finanzierungslücke
Knackpunkt bei den Verhandlungen sei, wie die erwarteten Mehrkosten bei Verkehrsunternehmen ausgeglichen werden sollen. Ohne eine Dynamisierung der drei Milliarden Euro von Bund und Ländern drohe bereits 2026 eine Finanzierungslücke von prognostizierten 800 Millionen Euro, sagte Alexander Möller, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).
Diese solle im Kern durch eine Preiserhöhung des Tickets und größere Erfolge beim Verkauf besonders an neue ÖPNV-Kunden geschlossen werden.
Verkehrsminister beraten in München
Die Ländervertreter hatten bereits in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen über einen Kompromiss verhandelt - auf einen konkreten Preis konnten sie sich aber zunächst nicht einigen.
Laut einer Beschussvorlage, die der dpa vorliegt, könnte es zudem dazu kommen, dass die Länder sich bereiterklären, von 2026 bis 2030 jährlich 1,5 Milliarden Euro für das Ticket bereitzustellen - wenn der Bund ebenfalls mindestens 1,5 Milliarden Euro pro Jahr von 2026 bis 2030 zusichert. Bisher hat der Bund dies nur für 2026 zugesagt.
Ein Sprecher Schnieders sagte, Ziel des Bundes sei ein Mechanismus, der längerfristige Planungssicherheit sowohl für die ÖPNV-Kunden als auch für die Verkehrsunternehmen biete.
Deutschlandticket seit Mai 2023
Um die Finanzierung des Deutschlandtickets wird seit der Einführung im Mai 2023 immer wieder gestritten. Es wird nach Branchenangaben von rund 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Regional- und Nahverkehr.
Mehr zum Deutschlandticket
- mit Videovon Frank Bethmann
- mit Video
Finanzierung weiter unsicher:Deutschlandticket: Städte warnen vor Aus
- mit Video
Ringen um Finanzierung:Wie es um das Deutschlandticket stehtvon Roman Leskovar
- mit Video
Debatte über Deutschlandticket:Schnieder will Ticket an Inflationsrate koppeln