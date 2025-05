Ende des Zweiten Weltkriegs: Um 23:01 Uhr begann der Frieden

Das Auswärtige Amt erinnert mit Starregisseur Wim Wenders an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenders' Kurzfilm führt in eine Schule in der Champagne, die Geschichte schrieb.

Mit einem Film von Wim Wenders hat Deutschland des Tags des Kriegsendes gedacht. Der große deutsche Regisseur ist bald so alt wie der Frieden - er wird im August 80. Für das Auswärtige Amt hat er eigens einen Film gedreht - keine vier Minuten lang, doch mit viel Inhalt.

Auf Deutsch, Englisch und Französisch spricht Wenders selbst den Text, damit jede deutsche Botschaft und jedes Konsulat auf der Welt, also alle 220 Auslandsvertretungen, den Film zeigen, teilen - und eine Vielzahl ihrer Besucher den Text verstehen können.

Und das lohnt wirklich! Weil dadurch der historische Ort bekannt wird, an dem der Frieden geschlossen wurde, der den Zweiten Weltkrieg beendete. Eine Kammer, versteckt und stickig, das Hinterzimmer einer Schule in der Champagne.

Geschichtsträchtige Orte, die niemand kennt

"Es gibt Orte, wo Geschichte geschrieben wurde - und die trotzdem niemand kennt", beginnt Wenders seinen Kurzfilm "Die Schlüssel zur Freiheit". Wenders und die Agentur Scholz & Friends Berlin haben ihn für das Auswärtige Amt mit wenig Kosten gedreht, damit Deutschland ihn nun passend veröffentlichen kann: zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa.

Der seltsame Kriegsraum war der Kartenraum einer Schule der Stadt Reims, dem heutigen Lycée Franklin Roosevelt. In der Wohnung des Gebäudes hatte sich Roosevelts wichtigster General Dwight D. Eisenhower eingerichtet.

Im Stockwerk unter ihm hingen die militärischen Karten; und sie hängen dort noch heute - ein kleines Museum ist daraus geworden. Hier wurden Frontverläufe gesteckt, Befehle beraten und der Sieg bereitet. In diesem provisorischen Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa wurde in den frühen Morgenstunden des 7. Mai 1945 unterzeichnet, dass der Zweite Weltkrieg in Europa am 8. Mai um 23:01 Uhr enden sollte.

Der später als Kriegsverbrecher hingerichtete Generaloberst Alfred Jodl unterschieb diese "bedingungslose Kapitulation". Einen Tag später wurde das Prozedere in Berlin-Karlshorst mit anderen Militärs im Grunde nur wiederholt, weil der Sowjetführer Josef Stalin darauf bestanden hatte.

Nacht von Reims wieder erweckt

Wenders erweckt die Nacht von Reims zum Leben, in dem er die historischen Aufnahmen mit nachgestellten Szenen kreuzt. Die einstigen Schlüssel zum geschichtsträchtigen Kartenraum liegen hinter Glas. Der alliierte Kommandant soll sie nach Kriegsende dem damaligen Bürgermeister von Reims übergeben haben mit den Worten: "Dies sind die Schlüssel zur Freiheit der Welt."

Wenders, der lange in Frankreich gelebt hat, sagt: "Von meiner Kindheit an habe ich achtzig Jahre in dem Frieden gelebt, den die Nacht in dieser Schule uns allen gebracht hat." Und er holt die Nacht von damals in den Morgen von jetzt:

Heute herrscht im vierten Jahr wieder Krieg in Europa. Es ist auch ein Krieg gegen Europa ... Es liegt jetzt an uns, die Schlüssel zur Freiheit selbst in die Hand zu nehmen. „ Regisseur Wim Wenders

