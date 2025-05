Für ihn war Frieden nie selbstverständlich: Jürgen Menzel, 64 Jahre alt, aus Aalen. In den 1980ern ging er gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen in Mutlangen auf die Straße. In den 2000ern gegen den Irak-Krieg. Heute hilft er russischen Deserteuren und ukrainischen Geflüchteten.