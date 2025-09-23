Durchschnittsalter Deutschland: Die jüngsten und ältesten Länder

Neue Zahlen zeigen deutliche Unterschiede im Altersdurchschnitt der Bundesländer. Die jüngste und die älteste Gemeinde liegen dabei nur eine kurze Autofahrt auseinander.

Wo Deutsche am jüngsten und ältesten sind

Junges Hamburg: Die Hansestadt ist das Bundesland mit den durchschnittlich jüngsten Einwohnern. (Symbolbild) Quelle: Imago

Der Altersdurchschnitt aller Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands lag im Jahr 2024 bei 44,9 Jahren. Auf hundert Personen im Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren kamen im Schnitt 38,8 Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Hamburg war 2024 das Bundesland mit den durchschnittlich jüngsten Einwohnern. Dort lebende Menschen hatten laut der Statistik ein Durchschnittsalter von 42,2 Jahren, gefolgt von Menschen in Berlin mit 42,8 Jahren und im dritten deutschen Stadtstaat Bremen mit 43,1 Jahren. Baden-Württemberg war mit einem Altersdurchschnitt von 44,0 Jahren das jüngste Flächenland.

Sarah Süß (SPD) ist die jüngste Bürgermeisterin Nordrhein-Westfalens. In der Gemeinde Steinhagen wurde sie 2020 mit 28 Jahren ins Amt gewählt. 2025 hat sie sich ihre zweite Amtszeit gesichert. 30.08.2025 | 1:30 min

Ostdeutsche Bundesländer mit den ältesten Einwohnern

Die im Vergleich meisten ältesten Menschen lebten in ostdeutschen Ländern. Sachsen-Anhalt war mit durchschnittlich 48,3 Jahren das älteste Bundesland - gefolgt von den Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern mit 48,1 Jahren und in Thüringen mit 47,9 Jahren.

Quelle: ZDF/Statistisches Bundesamt

Nur 90 Minuten trennt die jüngste und die älteste Gemeinde

Bei den Gemeinden lagen 2024 sowohl die bundesweit älteste als auch die jüngste im selben Bundesland. Lautzenhausen am Flughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz war laut Mitteilung die jüngste Gemeinde: Dort lebten rund 1.100 Einwohner, die im Schnitt 33,7 Jahre alt waren.

Nur knapp eineinhalb Autostunden entfernt liegt mit Welschenbach im Landkreis Mayen-Koblenz die älteste Gemeinde. Das Durchschnittsalter der gerade einmal 48 Einwohnerinnen und Einwohner lag bei 63 Jahren.