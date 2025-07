CSD Köln: 60.000 demonstrieren für queere Rechte

In Köln ist eine der größten europäischen Paraden zum Christopher Street Day (CSD) gestartet. Zehntausende teils bunt gekleidete Zuschauer säumten die Straßen, als der Zug mit den rund 60.000 Teilnehmenden und 90 Festwagen sich in Bewegung setzte.

Angriffe auf queere Menschen nehmen zu

Die Freiheit und das Selbstverständnis, frei und friedlich zu demonstrieren, seien in Gefahr, so Jens Pielhau, der Vorstand des Vereins Cologne Pride. Deshalb sei es umso wichtiger, für queere Rechte auf die Straße zu gehen und als große Gemeinschaft sichtbar zu sein.

CSD erinnert an Stonewall-Aufstand

Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der LGBTQIA+-Gemeinschaft in Europa. Ähnlich groß ist in Deutschland nur der CSD in Berlin.

Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert, als Polizisten die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auflösten.