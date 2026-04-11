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Panorama

Mondmission der Nasa: "Artemis-2"-Crew zurück auf der Erde

Eilmeldung

Historische Mondmission der Nasa:"Artemis-2"-Crew wieder auf der Erde gelandet

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Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission sind wieder auf der Erde gelandet.

Ein Selfie des Orion-Raumschiffs, aufgenommen von einer am Solarpanel angebrachten Außenkamera, als die Artemis-II-Besatzung am 07.04.2026 auf dem Rückweg zur Erde in den 7. Tag der Mission eintritt.

Die Crew der Mondmission "Artemis 2" kehrt zur Erde zurück. Dabei soll ein Hitzeschild soll die Astronauten schützen. Verfolgen Sie die "Feuerball"-Landung der Orion-Kapsel live.

10.04.2026

Nach der erfolgreichen Mond-Umrundung sind die Astronauten der Artemis-2-Mission zurück auf der Erde.

Die Orion-Raumkapsel landete wie geplant am Freitag um 17:07 Uhr (Ortszeit, Samstag 02:07 Uhr MESZ) vor der kalifornischen Küste im Pazifischen Ozean, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde Nasa zeigten. Abgebremst worden war die Raumkapsel unter anderem von mehreren Fallschirmen.

Astronaut schaut aus dem Fenster des Raumschiffs

Ein historischer Flug zum Mond: Die Artemis-2-Crew blickt auf eine außergewöhnliche Mission zurück. Nie waren Menschen weiter von der Erde entfernt.

10.04.2026 | 2:36 min

Crew weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor

Die Crew - bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen - waren als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der vergangenen Woche an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Artemis-2-Mission: Der Erduntergang, aufgenommen durch das Fenster des Raumschiffs Orion.

Sieben Stunden lang hat die Nasa-Crew die Mondrückseite umrundet. Dabei entdeckte sie unbekannte Krater und dokumentierten Lavaströme und Risse. Die Nasa veröffentlichte neue Fotos ihrer Artemis-2-Mission.

08.04.2026 | 0:30 min
Quelle: dpa, AFP, Reuters
Themen
WeltallUSA

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  1. Die Artemis-II-Crew posiert in der Orion-Kapsel auf dem Rückweg zur Erde nach Mondumrundung.

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    von Markus Wolsiffer
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  2. Das Orion-Raumschiff der NASA ist hier auf einem Bild zu sehen, das am 07.04.2026 von einer der an seinen Solarfeldflügeln angebrachten Kameras aufgenommen wurde.

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  3. Artemis-II-Besatzung (v.l.): Kommandant Reid Wiseman, Missionsspezialistin Christina Koch, Pilot Victor Glover und der kanadische Astronaut und Missionsspezialist Jeremy Hansen, aufgenommen am 08.04.2026

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    mit Video0:17
  4. Auf diesem von der NASA bereitgestellten Bild hat die Crew von Artemis II diese Ansicht eingefangen, als die Erde während eines Mondvorbeiflugs hinter dem Mond untergeht.

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