Mondmission der Nasa: "Artemis-2"-Crew zurück auf der Erde

Die Orion-Raumkapsel landete wie geplant am Freitag um 17:07 Uhr (Ortszeit, Samstag 02:07 Uhr MESZ) vor der kalifornischen Küste im Pazifischen Ozean, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde Nasa zeigten. Abgebremst worden war die Raumkapsel unter anderem von mehreren Fallschirmen.

Crew weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor

Die Crew - bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen - waren als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der vergangenen Woche an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.