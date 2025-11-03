Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Norden Afghanistans

Nach verheerendem Beben im August:Erdbeben der Stärke 6,3 in Afghanistan
Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat den Norden Afghanistans erschüttert. Der Erdstoß war bis in die Hauptstadt Kabul zu spüren.
In Afghanistan hat wieder die Erde gebebt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben im Norden des Landes eine Stärke von 6,3.
Der Erdstoß ereignete sich demnach in der Nacht zum Montag nahe der Stadt Masar-i-Scharif in der Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern unter der Erdoberfläche. Zunächst hatte die USGS die Tiefe mit zehn Kilometern angegeben, dies jedoch kurz darauf korrigiert.
Schwere Erdstöße im August
Bislang gibt es keine Berichte über Schäden, Verletzte oder Tote. Die örtlichen Behörden veröffentlichten Notrufnummern für betroffene Bürger. In Masar-i-Scharif rannten viele Menschen aus Angst, ihre Häuser könnten einstürzen, mitten in der Nacht auf die Straße, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Das Beben war laut AFP bis in die rund 300 Kilometer entfernte Hauptstadt Kabul zu spüren.
Erst Ende August hatte es im Osten des Landes ein Erdbeben der Stärke 6 gegeben. Die regierenden Taliban und die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprachen damals von rund 2.200 Toten und mehr als 3.600 Verletzten.
Afghanistan liegt in Erdbeben-Risikogebiet
Vor zwei Jahren starben bei einem Beben in der Region um Herat nahe der Grenze zum Iran mehr als 1.500 Menschen, mehr als 63.000 Wohnhäuser wurden damals zerstört.
In dem am Zusammenstoß zweier tektonischer Platten gelegenen Land am Hindukusch kommt es häufig zu Erdstößen. Seit dem Jahr 1900 wurden laut dem British Geological Survey allein zwölf Beben mit einer Stärke von über 7 gemessen.
