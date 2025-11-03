Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Norden Afghanistans

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat den Norden Afghanistans erschüttert. Der Erdstoß war bis in die Hauptstadt Kabul zu spüren.

Erst im September gab es in Afghanistan ein schweres Erdbeben - kurz nach dem verheerenden Erdbeben im Osten des Landes im August. Quelle: AFP

In Afghanistan hat wieder die Erde gebebt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben im Norden des Landes eine Stärke von 6,3.

Der Erdstoß ereignete sich demnach in der Nacht zum Montag nahe der Stadt Masar-i-Scharif in der Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern unter der Erdoberfläche. Zunächst hatte die USGS die Tiefe mit zehn Kilometern angegeben, dies jedoch kurz darauf korrigiert.

Zwei Monate nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan bleibt die Versorgungslage weiterhin schwierig. Katrin Eigendorf berichtet aus Kabul von der fehlenden Gesundheitsversorgung. 31.10.2025 | 1:45 min

Schwere Erdstöße im August

Bislang gibt es keine Berichte über Schäden, Verletzte oder Tote. Die örtlichen Behörden veröffentlichten Notrufnummern für betroffene Bürger. In Masar-i-Scharif rannten viele Menschen aus Angst, ihre Häuser könnten einstürzen, mitten in der Nacht auf die Straße, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Das Beben war laut AFP bis in die rund 300 Kilometer entfernte Hauptstadt Kabul zu spüren.

Erst Ende August hatte es im Osten des Landes ein Erdbeben der Stärke 6 gegeben. Die regierenden Taliban und die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprachen damals von rund 2.200 Toten und mehr als 3.600 Verletzten.

Ein verheerendes Erdbeben mit einer Stärke von 6,0 erschütterte Ende August den Osten Afghanistans. Ganze Dörfer wurden verwüstet. Erdrutsche erschwerten die Rettungsarbeiten. 01.09.2025 | 2:31 min

Afghanistan liegt in Erdbeben-Risikogebiet

Vor zwei Jahren starben bei einem Beben in der Region um Herat nahe der Grenze zum Iran mehr als 1.500 Menschen, mehr als 63.000 Wohnhäuser wurden damals zerstört.

In dem am Zusammenstoß zweier tektonischer Platten gelegenen Land am Hindukusch kommt es häufig zu Erdstößen. Seit dem Jahr 1900 wurden laut dem British Geological Survey allein zwölf Beben mit einer Stärke von über 7 gemessen.

Katastrophenschutz : So baut man Gebäude erdbebensicher Wieder Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Wieder viele Tote, die unter den Trümmern begraben sind. Wie können Gebäude und damit Menschen vor Erdbeben geschützt werden? Interview