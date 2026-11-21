Aerobic, Tennis, Bodybuildung: In den 80er-Jahren wird Sport zum Lifestyle. Wie nicht nur durch Steffi Graf und Kati Witt auch in Deutschland ein Hype entstand.

Die 80er sind laut, bunt und voller Gegensätze. Punk und Popper, Neue Deutsche Welle und Schlager sowie Steffi Graf und Katarina Witt prägen das Jahrzehnt. Wer setzt sich durch? 08.11.2026 | 44:38 min

Ob Joggen, Fitnessstudio, Yoga oder Radfahren: Heute scheint es normal, dass fast jeder regelmäßig Sport treibt oder Sport im Fernsehen verfolgt. Für viele ist Sport ein fester Teil ihres Alltags.

Doch diesen Sporthype gibt es noch gar nicht so lange. In den 1980er-Jahren entwickelte sich ein neues Verständnis von Sport: Statt mit Freunden im Verein zu trainieren, wurde der Sport damals individueller. Nischensportarten wie Bodybuilding wurden plötzlich populär. Wie kam es zu diesem Fitnessboom?

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Sportler werden zu TV-Stars

In den 1980er-Jahren veränderte sich der Spitzensport: Große Wettkämpfe wurden zu TV-Ereignissen für ein Millionenpublikum, da immer mehr Menschen einen Fernseher zu Hause hatten. Allein in Deutschland verfolgten 20 Millionen Menschen beispielsweise die großen Tennisturniere.

Im Tennis wurde vor allem Steffi Graf zum Weltstar: Schon als Teenager schaffte sie es in die Top 10 der Weltrangliste und stellte immer neue Rekorde auf.

In der DDR gab es "Diplomaten im Trainingsanzug"

Im Eiskunstlauf war Katarina Witt an der Weltspitze und wurde damit zum Aushängeschild der DDR, erinnert sich der ehemalige Profi-Boxer Axel Schulz in der ZDFinfo-Doku "Retro Battles - Die Trends der 80er: Popper, Tennis und Co.": "Sie wurde als Gesicht der DDR benutzt." Denn Sport spielte im Wettstreit zwischen DDR und BRD eine große Rolle.

Wir waren in der DDR die Diplomaten im Trainingsanzug. „ Axel Schulz, Boxer

In der DDR hatte Sport von Staats wegen Priorität. Ziel sei gewesen, möglichst viele Medaillen bei den Olympischen Spielen für die DDR zu gewinnen, sagt Schulz: "In jeder Altersklasse, in jeder Sportart, die olympisch war, gab es eine wahnsinnige Förderung." Erst Jahre später wurde durch geheime Stasiakten bekannt: Um mehr Medaillen zu erreichen, setzte die DDR auf ein staatlich gelenktes Dopingprogramm.

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Immer mehr Menschen probieren Tennis und Co. aus

Die Live-Übertragungen im Fernsehen sorgten dafür, dass sich die Sportbegeisterung ausbreitete. Immer mehr Menschen wollten Sportarten wie Eiskunstlauf oder Tennis selbst ausprobieren. So wuchs zum Beispiel der Deutsche Tennisbund in den 80er-Jahren von 1,2 Millionen auf über zwei Millionen Mitglieder.

Auch Entertainer Oliver Kalkofe probierte sich im Sport aus, erzählt er in der Dokumentation: "Weil natürlich alle Eltern Steffi Graf gesehen und gedacht haben: Die bringen Millionen mit nach Hause. Warum können unsere Blagen das denn nicht auch?"

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Aerobic als Trend aus den USA

Aus den USA kamen zudem neue Trends nach Deutschland, zum Beispiel Aerobic. Die Wurzeln des Fitness-Konzepts reichen zurück in die 1960er-Jahre: Der US-Mediziner Kenneth H. Cooper entwickelte für die US-Luftwaffe ein Trainingsprogramm zur Verbesserung von Ausdauer und Herz-Kreislauf-Fitness. Aus diesem sogenannten aeroben Training entstand später Aerobic, das die Bewegung zu Musik mit tänzerischen Elementen verbindet.

Richtig populär wurde Aerobic in den 80er-Jahren durch die US-Schauspielerin Jane Fonda und ihre Videoreihe "Workout". In West-Berlin eröffnete 1982 das erste Aerobic-Studio Europas. Aber der neue Spaß am Sport steckte nicht jeden an, erinnert sich augenzwinkernd der Komiker Oliver Kalkofe:

Aerobic brachte das erste Mal vermeintliche Freude in den Sport. Ich habe schon immer geahnt, dass das gelogen ist. „ Oliver Kalkofe, Komiker

Faktenbox Doku von ZDFinfo Sehen Sie die zweiteilige Doku "Retro Battles - Die Trends der 80er" am 30. November ab 23:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streamingportal.

Bodybuilding wurde durch Arnold Schwarzenegger bekannt

Aus den USA kam noch ein anderer Sporttrend, der aber erst durch den Österreicher Arnold Schwarzenegger richtig populär wurde: Bodybuilding. Durch Filme wie "Pumping Iron" und "Terminator" wurde der Kraftsport einem Millionenpublikum bekannt. Immer mehr Menschen gingen ins Fitnessstudio, um ihre Muskeln zu trainieren.

Auch in der DDR kam Bodybuilding an und erhielt hier einen eigenen Namen: "Kulturistik". Die Abgrenzung zum Westen war gewollt.

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Der Bodybuildung-Trend setzt sich bis heute fort. 1988 waren in westdeutschen Fitnessstudios etwa anderthalb Millionen Freizeit-Sportler angemeldet. 2025 waren es in ganz Deutschland bereits mehr als zwölf Millionen.

Sport als Lifestyle, das passte in den 80er-Jahren auch zur Gesellschaft, sagt der Kulturwissenschaftler Marcus S. Kleiner:

Trainieren des Körpers bedeutet: Ich bin leistungsbereit, ich bin diszipliniert. Das war so ein Spiegel der Gesellschaft, einer Leistungsgesellschaft. „ Marcus S. Kleiner, Kulturwissenschaftler