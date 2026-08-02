Beine statt Sixpack: Sind Männerwaden das neue Statussymbol?

Breite Beine statt Waschbrettbauch:Sind Männerwaden das neue Statussymbol?
von Cengiz Ünal
Lange Zeit war für viele Männer ein Sixpack das große Fitnessziel. Doch in den letzten Jahren rückten die Waden in den Fokus. Wie die Muskelpartie trainiert und betont wird.
Auf Social Media präsentieren Fitness-Influencer ihre Waden genauso selbstverständlich wie Bizeps oder Brustmuskeln. Wer viel Zeit im Gym verbringt, möchte schließlich nicht nur oben breit aussehen - sondern auch unten.
Doch ist der Hype wirklich im Alltag angekommen? Die Meinungen gehen auseinander. Manche finden trainierte Waden einfach athletisch, andere sehen darin eher eine Frage der Veranlagung.
Wadenmuskulatur: Genetik spielt große Rolle
Tatsächlich spielt die Genetik eine große Rolle: Form und Ansatz der Wadenmuskulatur lassen sich nur begrenzt beeinflussen. Mit Training können Muskeln zwar wachsen, Wunder sind aber nicht bei jedem zu erwarten.
Fitnessprofis raten trotzdem dazu, die Waden nicht zu vernachlässigen. Sie gehören zur Beinmuskulatur und übernehmen bei jedem Schritt wichtige Aufgaben. Kräftige Waden können Stabilität, Sprungkraft und Laufleistung verbessern - und beugen Verletzungen vor.
So werden Waden stärker
Wer seine Waden trainieren möchte, braucht keine komplizierten Übungen. "Entscheidend ist die saubere Ausführung der Übungen", sagt Sina. Sie ist Fitness-Trainerin im größten Fitnessstudio von Duisburg.
- Wadenheben langsam ausführen und die Fersen möglichst weit absenken, bevor es wieder nach oben geht.
- Ob auf beiden Beinen oder einbeinig: Die Bewegung sollte kontrolliert und ohne Schwung erfolgen.
- Regelmäßig trainieren, denn die Waden sind im Alltag viel Belastung gewohnt und reagieren oft erst nach einigen Wochen auf zusätzliche Reize.
- Auch Dehnübungen helfen, die Beweglichkeit zu verbessern und Muskelverkürzungen vorzubeugen.
Ultrakurze Shorts auch bei Männern im Trend
Nicht nur das Fitnessstudio trägt zum Trend bei. Auch die Mode spielt eine Rolle. Shorts werden kürzer, die Beine sichtbarer. Stars wie Harry Styles oder Paul Mescal zeigen längst, dass Männerbeine Teil eines selbstbewussten Looks sein können. Philipp Schäfer ist Modedesigner aus Hagen. Seine Shorts waren in diesem Jahr sogar auf der Pariser Fashion Week zu sehen. Er trägt auch selbst Shorts, aber:
Ob Männerwaden tatsächlich das neue Statussymbol sind, bleibt Geschmackssache. Klar ist aber: Der Blick auf den männlichen Körper verändert sich. Neben Sixpack und Bizeps bekommen inzwischen auch die Beine mehr Aufmerksamkeit. Und wer den Leg Day regelmäßig ausfallen lässt, hört im Gym den Spruch "Oben stark, unten Spargel" wohl nicht zum letzten Mal.
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