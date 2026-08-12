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Die Themen der Wahl: Wirtschaft, Migration und Bildung

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Landtags-Wahlen einfach erklärt:Die wichtigsten Themen in Sachsen-Anhalt

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Zur Landtags-Wahl in Sachsen-Anhalt gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien dazu in Einfacher Sprache.

Ein Containerhafen symbolisiert das Thema Wirtschaft. Der Bundesadler mit einem Schriftzug symbolisiert das Thema Migration. Ein Schüler an der Tafel symbolisiert das Thema Bildung.

Wichtige Themen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Wirtschaft, Migration und Bildung.

Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Landtags-Wahl in Sachsen-Anhalt gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.

Die Themen sind:
  • Wirtschaft
  • Migration
  • Bildung

Wirtschaft

Zur Wirtschaft gehören:
  • Unternehmen, die Produkte herstellen
  • Geschäfte und Menschen, die Produkte verkaufen
  • Menschen, die Produkte kaufen

Alles hängt miteinander zusammen.

Ein Beispiel:
Eine Fabrik stellt ein Produkt her.
Viele Menschen kaufen das Produkt.
Die Fabrik verdient Geld.
Die Fabrik bezahlt damit die Arbeiter.
Die Arbeiter stellen neue Produkte her.

Das sagen die Parteien zur Wirtschaft

Migration

Migration bedeutet:
Menschen verlassen ihr Heimatland und ziehen in ein anderes Land.

Das kann viele verschiedene Gründe haben:
  • Manche Menschen fliehen vor Krieg oder Gewalt.
  • Manche Menschen suchen Arbeit und eine bessere Zukunft.
  • Manche Menschen wollen zu ihrer Familie.

In Deutschland gibt es klare Regeln:
Das Grundgesetz schützt Menschen, die verfolgt werden.
Sie haben das Recht auf Asyl.
Asyl bedeutet: Sie dürfen in Deutschland Schutz suchen.

Migration ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Sachsen-Anhalt.
Denn das Land braucht Menschen, die dort arbeiten und leben.

Gleichzeitig fragen sich viele:
  • Wie viele Menschen können wir aufnehmen?
  • Und wie gelingt es, dass alle gut zusammenleben?

Das sagen die Parteien zum Thema Migration

Bildung

Bildung bedeutet:
Menschen lernen Wissen, Fähigkeiten und soziales Verhalten.
Das hilft ihnen im Alltag und im Beruf.
Zur Bildung gehören Kita, Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Studium.
In der Politik geht es bei Bildung darum, dass alle Menschen gute Lern-Möglichkeiten haben.
Egal, woher sie kommen oder wie viel Geld ihre Familien haben.

Bildung ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Sachsen-Anhalt.
Die Politik kann helfen, damit die Bildung für die Menschen besser wird.
Und damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung haben.

Das sagen die Parteien zum Thema Bildung

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.

Quelle: dpa-Custom Content

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