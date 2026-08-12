Einfache Sprache: Spitzen-Kandidaten in Sachsen-Anhalt

Landtags-Wahlen einfach erklärt:Das sind die Spitzen-Kandidaten in Sachsen-Anhalt
Für die Landtags-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten. Die Spitzen-Kandidaten sind die Haupt-Personen der Parteien bei der Wahl.
Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf wird die Politik immer persönlicher.
Und sie sind wichtig, weil sie das Land regieren wollen.
Was macht ein Spitzen-Kandidat?
Fast jeder Politiker gehört zu einer Partei.
Für die Wahl bestimmt jede Partei eine wichtige Person: den Spitzen-Kandidaten.
Er führt die Partei bei der Wahl an.
Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei vielleicht in der Regierung mitarbeiten.
Der Spitzen-Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen wird auch oft Minister-Präsident.
Der Minister-Präsident ist der Chef von der Regierung.
Wir stellen die Spitzen-Kandidaten der Parteien in diesem Text kurz vor.
Das sind die Spitzen-Kandidaten der Parteien:
Sven Schulze, CDU
Sven Schulze ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei CDU.
CDU ist die Abkürzung für: Christlich Demokratische Union
Sven Schulze ist seit Januar 2026 Minister-Präsident von Sachsen-Anhalt.
Vor ihm war Reiner Haseloff Minister-Präsident.
Reiner Haseloff ist aber zurückgetreten.
Sven Schulze hat das Amt übernommen.
Er will Minister-Präsident bleiben.
Ulrich Siegmund, AfD
Ulrich Siegmund ist der Spitzen-Kandidat von der Partei AfD.
AfD ist die Abkürzung für: Alternative für Deutschland.
Der Verfassungs-Schutz von Sachsen-Anhalt sagt:
Die AfD in Sachsen-Anhalt ist rechtsextrem.
Rechtsextrem zu sein bedeutet:
Man beachtet die Würde von manchen Menschen nicht.
Das zeigt sich zum Beispiel durch Hass gegenüber Flüchtlingen und Muslimen.
Ulrich Siegmund will Minister-Präsident von Sachsen-Anhalt werden.
Ulrich Siegmund ist seit 2016 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Eva von Angern, Die Linke
Eva von Angern ist die Spitzen-Kandidatin der Partei Die Linke.
Sie ist Chefin der Fraktion Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Sie ist seit 2002 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Armin Willingmann, SPD
Armin Willingmann ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei SPD.
SPD ist die Abkürzung für: Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Armin Willingmann ist seit 2016 Mitglied in der Regierung von Sachsen-Anhalt.
Er war von 2016 bis 2021 Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung.
Er ist Minister für Wissenschaft, Energie, Klima-Schutz und Umwelt.
Lydia Hüskens, FDP
Lydia Hüskens ist die Spitzen-Kandidatin von der Partei FDP.
FDP ist die Abkürzung für: Freie Demokratische Partei.
Lydia Hüskens gehört zur Regierung von Sachsen-Anhalt.
Sie ist Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt.
Susan Sziborra-Seidlitz, Die Grünen
Susan Sziborra-Seidlitz ist die Spitzen-Kandidatin von der Partei Die Grünen.
Sie ist Chefin von der Partei Die Grünen in Sachsen-Anhalt.
Sie ist seit 2021 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Thomas Schulze und Claudia Wittig, BSW
Die Partei BSW hat zwei Spitzen-Kandidaten.
BSW ist die Abkürzung für Bündnis Sahra Wagenknecht.
Sahra Wagenknecht ist eine deutsche Politikerin.
Sie hat die Partei gegründet.
Die Spitzen-Kandidaten von der Partei BSW sind Thomas Schulze und Claudia Wittig.
Wir stellen nur eine Person vor: Thomas Schulze.
Er steht auf Platz 1 von der Landes-Liste vom BSW.
Eine Landes-Liste ist eine Liste von einer Partei in einem Bundesland.
Auf der Liste stehen die Kandidaten in einer Reihenfolge.
Wer weit oben steht, hat die besten Chancen auf einen Sitz im Parlament.
Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.
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