Einfache Sprache: Spitzen-Kandidaten in Sachsen-Anhalt

Für die Landtags-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten. Die Spitzen-Kandidaten sind die Haupt-Personen der Parteien bei der Wahl.

Das sind die Spitzen-Kandidaten (von oben links nach unten rechts): Sven Schulze, Ulrich Siegmund, Eva von Angern, Armin Willingmann, Lydia Hüskens, Susan Sziborra-Seidlitz und Thomas Schulze Quelle: picture alliance/dpa

Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf wird die Politik immer persönlicher.

Und sie sind wichtig, weil sie das Land regieren wollen.

Was macht ein Spitzen-Kandidat?

Fast jeder Politiker gehört zu einer Partei.

Für die Wahl bestimmt jede Partei eine wichtige Person: den Spitzen-Kandidaten.

Er führt die Partei bei der Wahl an.

Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei vielleicht in der Regierung mitarbeiten.

Der Spitzen-Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen wird auch oft Minister-Präsident.

Der Minister-Präsident ist der Chef von der Regierung.

Wir stellen die Spitzen-Kandidaten der Parteien in diesem Text kurz vor.

Das sind die Spitzen-Kandidaten der Parteien:

Sven Schulze, CDU

Sven Schulze ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei CDU.

CDU ist die Abkürzung für: Christlich Demokratische Union

Sven Schulze ist seit Januar 2026 Minister-Präsident von Sachsen-Anhalt.

Vor ihm war Reiner Haseloff Minister-Präsident.

Reiner Haseloff ist aber zurückgetreten.

Sven Schulze hat das Amt übernommen.

Er will Minister-Präsident bleiben.

Fakten über Sven Schulze Sven Schulze ist 47 Jahre alt.

Er wurde in der Stadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt geboren.

Er hat ein Studium für Wirtschaft und Technik gemacht.

Er ist seit 1997 Mitglied bei der Partei CDU .

. Er war von 2014 bis 2021 Mitglied im Europa-Parlament.

Er war von 2021 bis 2026 Minister für Wirtschaft, Tourismus und Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Was sagt Sven Schulze? Sachsen-Anhalt soll ein Top-Standort für die Pharma-Industrie werden. Die Pharma-Industrie macht Medikamente und verkauft Medikamente.

Menschen in Sachsen-Anhalt sollen mehr Sicherheit haben. Dafür soll es mehr Polizei geben.

Ulrich Siegmund, AfD

Ulrich Siegmund ist der Spitzen-Kandidat von der Partei AfD.

AfD ist die Abkürzung für: Alternative für Deutschland.

Der Verfassungs-Schutz von Sachsen-Anhalt sagt:

Die AfD in Sachsen-Anhalt ist rechtsextrem.

Rechtsextrem zu sein bedeutet:

Man beachtet die Würde von manchen Menschen nicht.

Das zeigt sich zum Beispiel durch Hass gegenüber Flüchtlingen und Muslimen.

Ulrich Siegmund will Minister-Präsident von Sachsen-Anhalt werden.

Ulrich Siegmund ist seit 2016 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Fakten über Ulrich Siegmund Ulrich Siegmund ist 35 Jahre alt.

Er wurde in der Stadt Havelberg in Sachsen-Anhalt geboren.

Er hat Wirtschaft und Wirtschafts-Psychologie studiert.

Er war auch mal Mitglied in der Partei CDU .

. Er ist seit 2014 Mitglied in der Partei AfD. Was sagt Ulrich Siegmund? Es soll keine Zuwanderung geben. Viele Ausländer sollen abgeschoben werden.

Die Landes-Regierung soll bestimmen, welche Bücher Kinder in der Schule benutzen.

An allen Schulen in Sachsen-Anhalt soll jeden Tag die deutsche Flagge wehen.

Eva von Angern, Die Linke

Eva von Angern ist die Spitzen-Kandidatin der Partei Die Linke.

Sie ist Chefin der Fraktion Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Sie ist seit 2002 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Fakten über Eva von Angern Eva von Angern ist 49 Jahre alt.

Sie wurde in der Stadt Magdeburg in Sachsen-Anhalt geboren.

Sie hat als Rechts-Anwältin gearbeitet.

Im Jahr 1996 wurde sie Mitglied in der Partei PDS .

. Das steht für: P artei des D emokratischen S ozialismus.

artei des emokratischen ozialismus. Die Partei heißt seit 2007 Die Linke. Was sagt Eva von Angern? Alle Menschen sollen gleich behandelt werden, egal woher sie kommen.

Der Staat soll mehr für arme und alte Menschen tun.

Die Linke soll mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Auch mit der CDU. Die CDU sagt aber: Wir arbeiten nicht mit der Partei Die Linke zusammen.

Armin Willingmann, SPD

Armin Willingmann ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei SPD.

SPD ist die Abkürzung für: Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Armin Willingmann ist seit 2016 Mitglied in der Regierung von Sachsen-Anhalt.

Er war von 2016 bis 2021 Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung.

Er ist Minister für Wissenschaft, Energie, Klima-Schutz und Umwelt.

Fakten über Armin Willingmann Armin Willingmann ist 63 Jahre alt.

Er ist in der Stadt Dinslaken im Bundesland Nordrhein-Westfalen geboren.

Er hat als Professor an einer Hochschule gearbeitet.

Er ist seit 2008 Mitglied in der Partei SPD. Was sagt Armin Willingmann? Das Leben soll für alle Menschen günstiger werden. Zum Beispiel beim Wohnen.

Eltern sollen kein Geld für die Kita bezahlen.

Jeder junge Mensch soll ein Angebot für eine Berufs-Ausbildung bekommen.

Die Menschen sollen mehr erneuerbare Energien nutzen. Das ist zum Beispiel Wind-Kraft.

Lydia Hüskens, FDP

Lydia Hüskens ist die Spitzen-Kandidatin von der Partei FDP.

FDP ist die Abkürzung für: Freie Demokratische Partei.

Lydia Hüskens gehört zur Regierung von Sachsen-Anhalt.

Sie ist Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt.

Fakten über Lydia Hüskens Lydia Hüskens ist 62 Jahre alt.

Sie wurde in der Stadt Geldern in Nordrhein-Westfalen geboren.

Sie hat Geschichte, Politik und Publizistik studiert.

Sie ist seit 1989 Mitglied in der Partei FDP .

. Sie war von 2002 bis 2011 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Sie ist seit 2021 wieder Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt. Was sagt Lydia Hüskens? Sachsen-Anhalt soll moderner werden. Zum Beispiel mit schnellem Internet und guten Straßen.

Es soll weniger Bürokratie für Unternehmen und Bürger geben.

Die Schulen in Sachsen-Anhalt müssen besser werden.

Susan Sziborra-Seidlitz, Die Grünen

Susan Sziborra-Seidlitz ist die Spitzen-Kandidatin von der Partei Die Grünen.

Sie ist Chefin von der Partei Die Grünen in Sachsen-Anhalt.

Sie ist seit 2021 Mitglied im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Fakten über Susan Sziborra-Seidlitz Susan Sziborra-Seidlitz ist 48 Jahre alt.

Sie wurde in Ost-Berlin geboren.

Susan Sziborra-Seidlitz hat als Kranken-Schwester gearbeitet.

Sie ist seit 2010 Mitglied in der Partei Die Grünen. Was sagt Susan Sziborra-Seidlitz? In Krankenhäusern soll es bessere Pflege und mehr Personal geben.

Alle Kinder sollen in der Schule die gleichen Chancen haben.

Die Demokratie muss geschützt werden. Die AfD darf nicht allein regieren.

Thomas Schulze und Claudia Wittig, BSW

Die Partei BSW hat zwei Spitzen-Kandidaten.

BSW ist die Abkürzung für Bündnis Sahra Wagenknecht.

Sahra Wagenknecht ist eine deutsche Politikerin.

Sie hat die Partei gegründet.

Die Spitzen-Kandidaten von der Partei BSW sind Thomas Schulze und Claudia Wittig.

Wir stellen nur eine Person vor: Thomas Schulze.

Er steht auf Platz 1 von der Landes-Liste vom BSW.

Eine Landes-Liste ist eine Liste von einer Partei in einem Bundesland.

Auf der Liste stehen die Kandidaten in einer Reihenfolge.

Wer weit oben steht, hat die besten Chancen auf einen Sitz im Parlament.

Fakten über Thomas Schulze Thomas Schulze ist 61 Jahre alt.

Er wurde in der Stadt Merseburg in Sachsen-Anhalt geboren.

Er ist Beamter und hat unter anderem in einem Gefängnis gearbeitet.

Er ist seit 2024 Mitglied bei der Partei BSW. Was sagt Thomas Schulze? Es soll Frieden durch Gespräche geben, nicht durch Waffen.

durch Waffen. Die Wirtschaft soll verbessert werden. Zum Beispiel: Die Energieversorgung muss billiger werden.

Kinder sollen in der Schule alle die gleichen Chancen haben.

Es soll mehr Lehrer an den Schulen geben.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.