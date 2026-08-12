Landtags-Wahlen einfach erklärt :Was ist eine Landtags-Wahl?
Zwei Landtags-Wahlen und eine Wahl zum Abgeordneten-Haus: Die Menschen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wählen ihre politischen Vertreter im September 2026.
Im September wählen die Menschen den Landtag in:
- Sachsen-Anhalt
- Mecklenburg-Vorpommern
Im September wählen die Menschen auch das Parlament im Bundes-Land Berlin.
In Berlin heißt das Parlament Abgeordneten-Haus.
Deutschland hat 16 Bundes-Länder.
Jedes Bundes-Land hat eine eigene Regierung und ein Parlament.
Das Parlament heißt Landtag.
Im Landtag sitzen Politiker.
Die Politiker gehören zu verschiedenen Parteien.
Die Landtags-Wahl findet in den meisten Bundes-Ländern alle 5 Jahre statt.
Abgeordneten-Haus und Bürgerschaft:
In Berlin heißt das Landes-Parlament Abgeordneten-Haus.
In Hamburg und in Bremen heißen die Landes-Parlamente Bürgerschaft.
Darum ist die Landtags-Wahl wichtig
Die Menschen wählen das Parlament für ihr Bundes-Land.
Die Menschen geben ihre Stimme für eine Partei und einen bestimmten Politiker ab.
Erhält der Politiker viele Stimmen, darf er in das Parlament.
Und: Die Menschen entscheiden auch darüber, wer in ihrem Bundes-Land regieren soll.
- sagen ihre Meinung zu politischen Themen.
- machen Gesetze für das Bundes-Land.
Gesetze sind Regeln für das Zusammenleben.
Sie gelten für alle Menschen in dem Bundes-Land.
- Bildung
- Gesundheit
- Verkehr
- Umweltschutz
- Der Landtag wählt den Minister-Präsidenten des Bundes-Landes.
- Der Landtag kontrolliert die Regierung des Bundes-Landes.
Besetzung im Bundes-Rat
Die Landtags-Wahl ist auch wichtig für den Bundes-Rat.
Der Bundes-Rat ist wichtig für ganz Deutschland.
69 Politiker aus den Landes-Regierungen sind im Bundes-Rat.
- bei Gesetzen für Deutschland
- bei der Verwaltung von Deutschland
- bei Themen für Europa
Die Wahl ist allgemein.
Das heißt:
Wer 18 Jahre oder älter ist und im Bundes-Land wohnt, wo die Wahlen stattfinden, darf wählen.
In manchen Bundes-Ländern dürfen auch 16-Jährige wählen.
Zum Beispiel in Baden-Württemberg.
Die Wahl ist frei.
Das heißt:
Wer wählen will, darf wählen.
Die Wahl ist unmittelbar.
Das heißt:
Die Bürger wählen die Politiker direkt.
Das ist wie eine Schul-Klasse, die den Klassen-Sprecher wählt.
Die Wahl ist geheim.
Das heißt:
Keiner soll wissen, wen die Menschen wählen.
Keiner darf bei der Wahl zuschauen.
Die Wahl ist gleich.
Das heißt:
Alle Stimmen sind gleich wichtig.
Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.
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