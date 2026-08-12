Was ist eine Landtags-Wahl?

Zwei Landtags-Wahlen und eine Wahl zum Abgeordneten-Haus: Die Menschen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wählen ihre politischen Vertreter im September 2026.

Blick auf den Sitzungs-Saal im Landtag von Sachsen-Anhalt. Quelle: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Landtags-Wahl wählen die Menschen das Parlament in einem Bundes-Land.

Im September wählen die Menschen den Landtag in:

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommern Bei einerwählen die Menschen dasin einemIm September wählen die Menschen den Landtag in:

Im September wählen die Menschen auch das Parlament im Bundes-Land Berlin.

In Berlin heißt das Parlament Abgeordneten-Haus.

Deutschland hat 16 Bundes-Länder.

Jedes Bundes-Land hat eine eigene Regierung und ein Parlament.

Das Parlament heißt Landtag.

Im Landtag sitzen Politiker.

Die Politiker gehören zu verschiedenen Parteien.

Die Landtags-Wahl findet in den meisten Bundes-Ländern alle 5 Jahre statt.

Abgeordneten-Haus und Bürgerschaft:

In Berlin heißt das Landes-Parlament Abgeordneten-Haus.

In Hamburg und in Bremen heißen die Landes-Parlamente Bürgerschaft.

Darum ist die Landtags-Wahl wichtig

Die Menschen wählen das Parlament für ihr Bundes-Land.

Die Menschen geben ihre Stimme für eine Partei und einen bestimmten Politiker ab.

Erhält der Politiker viele Stimmen, darf er in das Parlament.

Und: Die Menschen entscheiden auch darüber, wer in ihrem Bundes-Land regieren soll.



sagen ihre Meinung zu politischen Themen.

machen Gesetze für das Bundes-Land. Die Politiker im Parlament

Gesetze sind Regeln für das Zusammenleben.

Sie gelten für alle Menschen in dem Bundes-Land.



Bildung

Gesundheit

Verkehr

Umweltschutz Die Politiker entscheiden über wichtige Themen, zum Beispiel



Der Landtag wählt den Minister-Präsidenten des Bundes-Landes.

des Bundes-Landes. Der Landtag kontrolliert die Regierung des Bundes-Landes. Der Landtag hat noch andere Aufgaben:

Besetzung im Bundes-Rat

Die Landtags-Wahl ist auch wichtig für den Bundes-Rat.

Der Bundes-Rat ist wichtig für ganz Deutschland.

69 Politiker aus den Landes-Regierungen sind im Bundes-Rat.



bei Gesetzen für Deutschland

bei der Verwaltung von Deutschland

bei Themen für Europa Die Bundes-Länder bestimmen im Bundes-Rat mit:

Was heißt: Die Wahl ist allgemein und frei? Die Wahl ist allgemein.

Das heißt:

Wer 18 Jahre oder älter ist und im Bundes-Land wohnt, wo die Wahlen stattfinden, darf wählen.

In manchen Bundes-Ländern dürfen auch 16-Jährige wählen.

Zum Beispiel in Baden-Württemberg.



Die Wahl ist frei.

Das heißt:

Wer wählen will, darf wählen.



Die Wahl ist unmittelbar.

Das heißt:

Die Bürger wählen die Politiker direkt.

Das ist wie eine Schul-Klasse, die den Klassen-Sprecher wählt.



Die Wahl ist geheim.

Das heißt:

Keiner soll wissen, wen die Menschen wählen.

Keiner darf bei der Wahl zuschauen.



Die Wahl ist gleich.

Das heißt:

Alle Stimmen sind gleich wichtig.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.