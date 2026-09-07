Ulrich Siegmund hat mit der Partei AfD die Wahl gewonnen

Bei der Landtags-Wahl in Sachsen-Anhalt hat die Partei AfD die meisten Stimmen bekommen. Ulrich Siegmund will Minister-Präsident werden.

Ulrich Siegmund zeigt mit dem Daumen nach oben. Seine Partei AfD hat die meisten Stimmen bei der Wahl in Sachsen-Anhalt bekommen. Quelle: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Am 6. September haben die Menschen in Sachsen-Anhalt den Landtag gewählt.

Die Partei AfD hat die Wahl gewonnen.

Denn: Die AfD hat die meisten Stimmen bekommen.

Der Spitzen-Kandidat von der AfD ist Ulrich Siegmund.

Er will der neue Minister-Präsident werden.

Ob er wirklich neuer Minister-Präsident wird, steht aber noch nicht fest.

Die Ergebnisse von der Wahl

Das sind die vorläufigen Ergebnisse.

Vorläufig bedeutet: Das sind die Ergebnisse bis jetzt.

Die endgültigen Ergebnisse gibt es erst in ein paar Tagen.

Die AfD hat 43,8 Prozent von den Stimmen bekommen.

Die CDU hat 17,2 Prozent.

Die SPD hat 9,3 Prozent.

Die Grünen haben 8,9 Prozent.

Die Linke hat 8,6 Prozent.

Das BSW hat 5,3 Prozent.

Die FDP hat 2,6 Prozent.

Das bedeutet: Die Partei FDP ist nicht mehr im Landtag.

Denn: Die FDP hat die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft.

Das bedeutet die 5-Prozent-Hürde Wenn 5 von 100 Wählern eine Partei wählen, hat die Partei 5 Prozent der Stimmen.

Wenn mindestens 5 Prozent der Wähler eine bestimmte Partei gewählt haben, bekommt die Partei Sitze im Landtag.

Je mehr Stimmen die Partei bekommt, umso mehr Sitze bekommt sie.

Die Partei darf so viele Abgeordnete in den Landtag schicken, wie sie Sitze im Landtag hat.

Wenn weniger als 5 von 100 Wählern die Partei gewählt haben, bekommt die Partei keine Sitze im Parlament.

So viele Sitze bekommen die Parteien im Landtag

Im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es insgesamt 83 Sitze.

Nach dem aktuellen Stand werden die Sitze im Landtag so verteilt:

Die AfD bekommt 39 Sitze.

Die CDU bekommt 15 Sitze.

Die SPD bekommt 8 Sitze.

Die Grünen bekommen 8 Sitze.

Die Linke bekommt 8 Sitze.

Das BSW bekommt 5 Sitze.

Wer wird in Sachsen-Anhalt regieren?

Die AfD kann nicht allein regieren.

Denn dafür hat die AfD nicht genug Stimmen.

Und dadurch nicht genug Sitze im Landtag.

Nur mit einer eindeutigen Mehrheit kann eine Partei allein regieren.

Für eine Mehrheit braucht die Regierung 42 Sitze.

Das heißt:

Die AfD braucht mindestens eine weitere Partei, um eine Regierung zu bilden.

Die Zusammenarbeit von Parteien nennt man Koalition.

Ulrich Siegmund sagt: Vielleicht wechseln Abgeordnete von anderen Parteien zur AfD.

Oder eine andere Partei ändert ihre Meinung.

Keine Zusammenarbeit mit der AfD?

Die AfD in Sachsen-Anhalt ist gesichert rechtsextrem.

Das sagt der Verfassungsschutz von Sachsen-Anhalt.

Rechtsextrem beschreibt eine politische Einstellung.

Rechtsextreme denken:

Einige Menschen sind mehr wert als andere.

Zum Beispiel wegen ihrer Herkunft oder Haut-Farbe.

Rechtsextreme wollen keine Gleichheit für alle Menschen.

Das ist der Grund, warum die anderen Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen.

Kann die CDU in Sachsen-Anhalt regieren?

In den letzten Jahren hat die CDU in Sachsen-Anhalt regiert.

Kann die CDU wieder regieren?

Das wäre nur möglich, wenn fast alle Parteien zusammenarbeiten.

Also die CDU mit der SPD, mit der Partei "Die Grünen", mit der Partei "Die Linke" und mit dem BSW.

Zusammen hätten die Parteien 44 Sitze im Landtag.

Aber:

Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn so viele Parteien zusammenarbeiten.

Die Zusammenarbeit wäre sehr schwierig.

Denn: Die Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen und Ziele.

Und die CDU hat gesagt:

Wir arbeiten nicht mit der Partei "Die Linke" zusammen.

Die Wahl-Beteiligung war sehr hoch

Die Wahl-Beteiligung lag bei 77,8 Prozent.

Das ist mehr als bei der vorherigen Wahl.

Bei der Wahl 2021 waren es 60,3 Prozent.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.