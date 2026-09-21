Leif-Erik Holm und Enrico Schult haben die Wahl gewonnen

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben einen neuen Landtag gewählt. Die Partei AfD hat die meisten Stimmen bekommen. Wer neuer Minister-Präsident wird, steht noch nicht fest.

Leif-Erik Holm (links) und Enrico Schult sind die Spitzenkandidaten der Partei AfD. Die AfD hat bei Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Stimmen bekommen. Quelle: picture alliance/dpa | Jens Büttner

Am 20. September haben die Menschen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern den Landtag gewählt.

Die Partei AfD hat die Wahl gewonnen.

Die AfD hat die meisten Stimmen bekommen.

Der Spitzen-Kandidat von der AfD ist Enrico Schult.

Die AfD hat noch einen zweiten Spitzen-Kandidaten.

Er heißt Leif-Erik Holm.

Die AfD will die Regierung übernehmen.

Aber: Das wird schwierig, denn die AfD hat keine Mehrheit.

Die Ergebnisse von der Wahl

Das sind die vorläufigen Ergebnisse:

Vorläufig bedeutet: Das sind die Ergebnisse bis jetzt.

Die endgültigen Ergebnisse gibt es erst in ein paar Tagen.

Die AfD hat 38,2 Prozent von den Stimmen bekommen.

Die SPD hat 35,5 Prozent.

Die Linke hat 6,5 Prozent.

Die Grünen haben 5,7 Prozent.

Die CDU hat 4,9 Prozent.

Das BSW hat 4,8 Prozent.

Die FDP hat 1,0 Prozent.

Das bedeutet: Die Parteien CDU, BSW und FDP sind nicht im Landtag.

Denn: Diese Parteien haben die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft.

Das bedeutet die 5-Prozent-Hürde Wenn 5 von 100 Wählern eine Partei wählen, hat die Partei 5 Prozent der Stimmen.

Wenn mindestens 5 Prozent der Wähler eine bestimmte Partei gewählt haben, bekommt die Partei Sitze im Landtag.

Je mehr Stimmen die Partei bekommt, umso mehr Sitze bekommt sie.

Die Partei darf so viele Abgeordnete in den Landtag schicken, wie sie Sitze im Landtag hat.

Wenn weniger als 5 von 100 Wählern die Partei gewählt haben, bekommt die Partei keine Sitze im Parlament.

So viele Sitze bekommen die Parteien im Landtag

Nach dem aktuellen Stand werden die Sitze im Landtag so verteilt:

Die AfD bekommt 32 Sitze.

Die SPD bekommt 29 Sitze.

Die Linke bekommt 5 Sitze.

Die Grünen bekommen 5 Sitze.

Im Landtag gibt es insgesamt 71 Sitze.

Wer wird in Mecklenburg-Vorpommern regieren?

Die AfD kann nicht allein regieren.

Denn dafür hat sie nicht genug Stimmen.

Und dadurch nicht genug Sitze im Landtag.

Nur mit einer Mehrheit kann eine Partei allein regieren.

Für eine Mehrheit braucht die Regierung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern mindestens 36 Sitze.

Das heißt: Die AfD braucht mindestens eine weitere Partei, um eine Regierung zu bilden.

Die Zusammenarbeit von Parteien nennt man Koalition.

Die anderen Parteien sagen aber:

Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen.

Die anderen Parteien sagen: Die AfD ist rechtsextrem.

Rechtsextrem ist eine politische Einstellung.

Rechtsextreme denken:

Einige Menschen sind mehr wert als andere.

Zum Beispiel wegen ihrer Herkunft oder Haut-Farbe.

Rechtsextreme wollen keine Gleichheit für alle Menschen.

Das ist der Grund, warum keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten will.

Diese Koalition ist möglich

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit 2021 die Parteien SPD und Die Linke in der Regierung.

Die beiden Parteien können aber nicht mehr allein regieren.

Dafür haben sie nicht genug Stimmen bekommen.

Die Parteien haben zusammen nur 34 Sitze.

Sie brauchen aber mindestens 36 Sitze.

Die SPD und Die Linke können aber mit der Partei Die Grünen zusammenarbeiten.

Diese drei Parteien haben zusammen 39 Sitze im Landtag.

Das bedeutet: Damit hätten die Parteien die Mehrheit der Sitze im Landtag.

Dann bleibt Manuela Schwesig von der SPD wahrscheinlich Minister-Präsidentin.

Was bedeuten die Ergebnisse von der Wahl?

Manuela Schwesig von der SPD bleibt wahrscheinlich Minister-Präsidentin .

bleibt wahrscheinlich . Die CDU hat noch nie so wenig Stimmen bei einer Wahl in Deutschland bekommen.

hat noch so wenig Stimmen bei einer Wahl in Deutschland bekommen. Die CDU ist zum ersten Mal nicht mehr in einem Landtag.

mehr in einem Landtag. Die AfD hat sehr viele Stimmen bekommen.

hat sehr viele Stimmen bekommen. Zum ersten Mal hat die AfD die meisten Sitze im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Die FDP hat viele Stimmen verloren.

hat viele Stimmen verloren. Die Partei ist nicht mehr im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Die Wahl-Beteiligung war sehr hoch

Die Wahl-Beteiligung lag bei 78,1 Prozent.

Das ist mehr als bei der letzten Wahl.

Bei der Wahl 2021 waren es 70,8 Prozent.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.