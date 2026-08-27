Einfache Sprache: Spitzen-Kandidaten in Mecklenburg-Vorpommern

Für die Landtags-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten. Die Spitzen-Kandidaten sind die Haupt-Personen der Parteien bei der Wahl.

Das sind die Spitzen-Kandidaten (von oben links nach unten rechts): Manuela Schwesig, Enrico Schult, Daniel Peters, Simone Oldenburg, Claudia Müller, Jakob Schirmer und Peter Schabbel Quelle: picture alliance/dpa

Am 20. September wählen die Menschen den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern.

Für diese Landtags-Wahl haben die Parteien ihre Spitzen-Kandidaten.

Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf wird die Politik immer persönlicher.

Und sie sind wichtig, weil sie das Land regieren wollen.

Was macht ein Spitzen-Kandidat?

Fast jeder Politiker gehört zu einer Partei.

Für die Wahl bestimmt jede Partei eine wichtige Person: den Spitzen-Kandidaten.

Er führt die Partei bei der Wahl an.

Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei vielleicht in der Regierung mitarbeiten.

Der Spitzen-Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen wird auch oft Minister-Präsident.

Der Minister-Präsident ist der Chef von der Regierung.

Wir stellen die Spitzen-Kandidaten der Parteien in diesem Text kurz vor.

Das sind die Spitzen-Kandidaten der Parteien:

Manuela Schwesig, SPD

Manuela Schwesig ist die Spitzen‑Kandidatin von der Partei SPD.

SPD ist die Abkürzung für: Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Manuela Schwesig ist seit 2017 die Minister-Präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Sie ist die erste Frau, die Minister-Präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist.

Sie ist seit 2017 die Chefin von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern.

Sie war von 2013 bis 2017 Familien-Ministerin in der Bundes-Regierung.

Fakten über Manuela Schwesig Manuela Schwesig ist 52 Jahre alt.

Sie wurde in der Stadt Frankfurt an der Oder geboren.

Sie hat als Finanzwirtin gearbeitet.

Sie ist seit 2003 Mitglied in der SPD.

Sie war von 2008 bis 2013 Ministerin in der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern. Was sagt Manuela Schwesig? Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern soll stärker werden.

Die Kita soll kostenlos bleiben.

Familien, Kinder, ältere Menschen und Vereine sollen mehr unterstützt werden.

Enrico Schult, AfD

Die Partei AfD hat zwei Spitzen-Kandidaten.

AfD ist die Abkürzung für: Alternative für Deutschland.

Ein Spitzen-Kandidat heißt Enrico Schult.

Er steht auf Platz 1 der Landes-Liste von der AfD.

Eine Landes-Liste ist eine Liste von einer Partei in einem Bundesland.

Auf der Liste stehen die Kandidaten in einer Reihenfolge.

Wer weit oben steht, hat die besten Chancen auf einen Sitz im Parlament.

Der zweite Spitzenkandidat von der AfD heißt Leif-Erik Holm.

Die AfD nennt ihn: Ministerpräsidenten-Kandidat.

Das heißt: Wenn die AfD genug Stimmen bekommt, dann soll er Minister-Präsident werden.

Fakten über Enrico Schult Enrico Schult ist 47 Jahre alt.

Er wurde in der Stadt Demmin geboren.

Er hat als Vermessungstechniker gearbeitet.

Er ist der Chef von der AfD in Mecklenburg-Vorpommern.

Er ist seit 2021 Mitglied im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Er ist seit 2015 Mitglied in der AfD. Was sagt Enrico Schult? Es soll weniger Zuwanderung nach Deutschland geben.

Es sollen weniger Windräder gebaut werden.

Der Rundfunk-Beitrag soll abgeschafft werden.

Daniel Peters, CDU

Daniel Peters ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei CDU.

CDU ist die Abkürzung für: Christlich Demokratische Union.

Daniel Peters ist seit 2020 Mitglied im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Er ist seit 2024 Chef von der CDU von Mecklenburg-Vorpommern.

Und er ist Chef der Fraktion von seiner Partei im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Fakten über Daniel Peters Daniel Peters ist 45 Jahre alt.

Er ist in der Stadt Rostock geboren.

Er hat Politik und Neuere Geschichte von Europa studiert.

Er ist seit 2002 Mitglied in der CDU. Was sagt Daniel Peters? Mecklenburg-Vorpommern soll sicherer werden.

Die Bildung für Kinder soll besser werden.

Die Gesundheits-Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern soll besser werden. Das heißt, es soll zum Beispiel mehr Ärzte geben.

Simone Oldenburg, Die Linke

Simone Oldenburg ist die Spitzen-Kandidatin der Partei Die Linke.

Sie ist seit 2021 Teil der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern.

Sie ist Ministerin für Bildung und Kindertages-Förderung.

Sie ist auch stellvertretende Minister-Präsidentin.

Das heißt: Sie ist die Vertreterin von Manuela Schwesig.

Sie ist seit 2011 Mitglied im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Fakten über Simone Oldenburg Simone Oldenburg ist 57 Jahre alt.

Sie wurde in der Stadt Wismar geboren.

Sie hat als Lehrerin gearbeitet und war Chefin einer Schule.

Sie war von 2018 bis 2021 die stellvertretende Chefin von der Partei "Die Linke" in Deutschland. Was sagt Simone Oldenburg? Sehr reiche Menschen sollen mehr Steuern zahlen.

Es soll mehr Geld für Bildung geben.

Die Mieten für Wohnungen sollen nicht weiter steigen.

Claudia Müller, Die Grünen

Die Partei Die Grünen hat zwei Spitzen-Kandidaten.

Die Spitzen-Kandidaten sind Claudia Müller und Ole Krüger.

Wir stellen nur eine Person vor: Claudia Müller.

Sie steht auf Platz 1 von der Landes-Liste von "Die Grünen".

Fakten über Claudia Müller Claudia Müller ist 45 Jahre alt.

Sie wurde in der Stadt Rostock geboren.

Sie hat Betriebswirtschaft studiert.

Sie hat im Tourismus und in der Produktion von Medien gearbeitet.

Sie ist seit 2017 Mitglied im Bundestag.

Sie war von 2012 bis 2018 Chefin von der Partei "Die Grünen" in Mecklenburg-Vorpommern.

Sie ist seit 2011 Mitglied in der Partei "Die Grünen". Was sagt Claudia Müller? Das Klima und die Ostsee sollen besser geschützt werden.

Es soll mehr Strom aus Wind und Sonne geben.

Die Wirtschaft soll besser unterstützt werden.

Jakob Schirmer, FDP

Jakob Schirmer ist der Spitzen-Kandidat von der Partei FDP.

FDP ist die Abkürzung für: Freie Demokratische Partei.

Jakob Schirmer ist seit 2025 Chef von der Arbeitsgruppe für Recht und Rechtsstaatlichkeit.

Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe besprechen Fragen zu Recht und Gesetzen.

Sie beraten die Partei und machen Vorschläge für die politische Arbeit.

Fakten über Jakob Schirmer Jakob Schirmer ist 44 Jahre alt.

Er wurde in der Stadt Stralsund geboren.

Er hat Rechtswissenschaften studiert und als Anwalt gearbeitet.

Er hat auch als Lehrer an einer Hochschule gearbeitet.

Er ist Mitglied im Kreis-Vorstand von der FDP in Ostvorpommern. Was sagt Jakob Schirmer? Es soll weniger Regeln und bessere Bedingungen für Unternehmen geben.

Ämter sollen schneller arbeiten.

Bildung soll stärker gefördert werden.

Peter Schabbel, BSW

Peter Schabbel ist der Spitzen-Kandidat der Partei BSW.

BSW ist die Abkürzung für Bündnis Sahra Wagenknecht.

Sahra Wagenknecht ist eine deutsche Politikerin.

Sie hat die Partei gegründet.

Peter Schabbel ist der Chef der Partei BSW in Mecklenburg-Vorpommern.

Fakten über Peter Schabbel Peter Schabbel ist 59 Jahre alt.

Er wurde in Ost-Berlin geboren.

Er hat eine Ausbildung zum Werkzeugmacher und zum Krankenpfleger gemacht.

Er hat einen Abschluss als Heilpraktiker

Er arbeitet selbstständig als Heilpraktiker und Osteopath. Was sagt Peter Schabbel? In ländlichen Gebieten soll es mehr Busse und besseres Internet geben.

Die medizinische Versorgung soll besser werden.

Zum Beispiel soll es mehr Ärzte geben.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.