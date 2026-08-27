Einfache Sprache: Spitzen-Kandidaten in Mecklenburg-Vorpommern

Landtags-Wahlen einfach erklärt:Das sind die Spitzen-Kandidaten in Mecklenburg-Vorpommern
Für die Landtags-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten. Die Spitzen-Kandidaten sind die Haupt-Personen der Parteien bei der Wahl.
Am 20. September wählen die Menschen den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern.
Für diese Landtags-Wahl haben die Parteien ihre Spitzen-Kandidaten.
Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf wird die Politik immer persönlicher.
Und sie sind wichtig, weil sie das Land regieren wollen.
Was macht ein Spitzen-Kandidat?
Fast jeder Politiker gehört zu einer Partei.
Für die Wahl bestimmt jede Partei eine wichtige Person: den Spitzen-Kandidaten.
Er führt die Partei bei der Wahl an.
Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei vielleicht in der Regierung mitarbeiten.
Der Spitzen-Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen wird auch oft Minister-Präsident.
Der Minister-Präsident ist der Chef von der Regierung.
Wir stellen die Spitzen-Kandidaten der Parteien in diesem Text kurz vor.
Das sind die Spitzen-Kandidaten der Parteien:
Manuela Schwesig, SPD
Manuela Schwesig ist die Spitzen‑Kandidatin von der Partei SPD.
SPD ist die Abkürzung für: Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Manuela Schwesig ist seit 2017 die Minister-Präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
Sie ist die erste Frau, die Minister-Präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist.
Sie ist seit 2017 die Chefin von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern.
Sie war von 2013 bis 2017 Familien-Ministerin in der Bundes-Regierung.
Enrico Schult, AfD
Die Partei AfD hat zwei Spitzen-Kandidaten.
AfD ist die Abkürzung für: Alternative für Deutschland.
Ein Spitzen-Kandidat heißt Enrico Schult.
Er steht auf Platz 1 der Landes-Liste von der AfD.
Eine Landes-Liste ist eine Liste von einer Partei in einem Bundesland.
Auf der Liste stehen die Kandidaten in einer Reihenfolge.
Wer weit oben steht, hat die besten Chancen auf einen Sitz im Parlament.
Der zweite Spitzenkandidat von der AfD heißt Leif-Erik Holm.
Die AfD nennt ihn: Ministerpräsidenten-Kandidat.
Das heißt: Wenn die AfD genug Stimmen bekommt, dann soll er Minister-Präsident werden.
Daniel Peters, CDU
Daniel Peters ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei CDU.
CDU ist die Abkürzung für: Christlich Demokratische Union.
Daniel Peters ist seit 2020 Mitglied im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
Er ist seit 2024 Chef von der CDU von Mecklenburg-Vorpommern.
Und er ist Chef der Fraktion von seiner Partei im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
Simone Oldenburg, Die Linke
Simone Oldenburg ist die Spitzen-Kandidatin der Partei Die Linke.
Sie ist seit 2021 Teil der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern.
Sie ist Ministerin für Bildung und Kindertages-Förderung.
Sie ist auch stellvertretende Minister-Präsidentin.
Das heißt: Sie ist die Vertreterin von Manuela Schwesig.
Sie ist seit 2011 Mitglied im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
Claudia Müller, Die Grünen
Die Partei Die Grünen hat zwei Spitzen-Kandidaten.
Die Spitzen-Kandidaten sind Claudia Müller und Ole Krüger.
Wir stellen nur eine Person vor: Claudia Müller.
Sie steht auf Platz 1 von der Landes-Liste von "Die Grünen".
Jakob Schirmer, FDP
Jakob Schirmer ist der Spitzen-Kandidat von der Partei FDP.
FDP ist die Abkürzung für: Freie Demokratische Partei.
Jakob Schirmer ist seit 2025 Chef von der Arbeitsgruppe für Recht und Rechtsstaatlichkeit.
Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe besprechen Fragen zu Recht und Gesetzen.
Sie beraten die Partei und machen Vorschläge für die politische Arbeit.
Peter Schabbel, BSW
Peter Schabbel ist der Spitzen-Kandidat der Partei BSW.
BSW ist die Abkürzung für Bündnis Sahra Wagenknecht.
Sahra Wagenknecht ist eine deutsche Politikerin.
Sie hat die Partei gegründet.
Peter Schabbel ist der Chef der Partei BSW in Mecklenburg-Vorpommern.
Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.
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