Die Themen der Wahl: Wirtschaft, Bildung und Migration

Zur Landtags-Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien dazu in Einfacher Sprache.

Wichtige Themen bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wirtschaft, Bildung und Migration. Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Landtags-Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.



Wirtschaft

Bildung

Migration Die Themen sind:

Wirtschaft



Unternehmen, die Produkte herstellen

Geschäfte und Menschen, die Produkte verkaufen

Menschen, die Produkte kaufen Zur Wirtschaft gehören:

Alles hängt miteinander zusammen.

Ein Beispiel:

Eine Fabrik stellt ein Produkt her.

Viele Menschen kaufen das Produkt.

Die Fabrik verdient Geld.

Die Fabrik bezahlt damit die Arbeiter.

Die Arbeiter stellen neue Produkte her.

Das sagen die Parteien zur Wirtschaft

SPD Arbeitsplätze sollen sicher sein.

Menschen sollen gute Löhne bekommen.

Kleine Unternehmen, Handwerk, Landwirtschaft, Tourismus und Industrie sollen unterstützt werden.

Das Land soll mehr Geld für Straßen, Bildung und Forschung ausgeben.

Junge Menschen sollen leichter eine Ausbildung oder Arbeit finden.

Fach-Kräfte aus anderen Ländern sollen leichter nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

aus anderen Ländern sollen leichter nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Energie soll günstig sein. AfD Weniger Bürokratie: Unternehmen sollen weniger Formulare ausfüllen müssen und Genehmigungen schneller bekommen.

Unternehmen sollen leichter Geld investieren können.

Unternehmen sollen weniger Steuern zahlen.

zahlen. Strom soll sicher und günstig sein.

Mehr Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern sollen eine Ausbildung machen und dann in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten.

Die Digitalisierung soll vorangetrieben werden. CDU Neue Unternehmen sollen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Behörden sollen schneller arbeiten.

sollen schneller arbeiten. Handwerker, kleine Unternehmen und neue Unternehmen sollen unterstützt werden.

Mehr Menschen sollen eine Ausbildung machen können.

Auch Arbeitskräfte aus anderen Ländern sollen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Mecklenburg-Vorpommern soll digitaler werden.

Strom soll sicher und günstig sein. Die Linke Menschen sollen sichere Arbeitsplätze und gute Löhne haben.

Menschen sollen bessere Arbeits-Bedingungen haben.

Öffentliche und lokale Unternehmen sollen gestärkt werden. Privatisierungen sollen verhindert werden.

sollen verhindert werden. Mecklenburg-Vorpommern soll mehr Geld für Schulen, Wohnungen, Straßen und soziale Angebote ausgeben.

Es soll mehr Strom aus Wind und Sonne geben.

Unternehmen sollen bei neuen Ideen unterstützt werden. Die Grünen Mehr Strom soll aus Wind und Sonne kommen.

kommen. Und Strom soll günstiger werden.

Neue Technik und umwelt-freundliche Produkte sollen unterstützt werden.

Kleine und mittlere Unternehmen sollen klima-freundlicher werden.

Es soll mehr Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern geben.

Ausbildung und Weiterbildung sollen unterstützt werden.

Forschung, neue Unternehmen und klima-freundlicher Tourismus sollen unterstützt werden. FDP Es soll leichter sein, ein Unternehmen zu gründen.

Es soll weniger Bürokratie geben.

geben. Es soll mehr Gewerbe-Flächen und Industrie-Flächen geben.

Forschung und Unternehmen sollen enger zusammenarbeiten.

Fachkräfte aus dem Ausland sollen leichter nach Mecklenburg-Vorpommern kommen können.

Mecklenburg-Vorpommern soll ein wichtiger Ort für Wirtschaft, Forschung und Tourismus werden. BSW Es soll sichere Arbeitsplätze geben.

geben. Menschen sollen von ihrem Lohn gut leben können.

Energie soll bezahlbar bleiben.

Kleine Unternehmen, Handwerk und Landwirtschaft sollen gute Bedingungen bekommen.

Das Land soll mehr in Straßen und Brücken investieren.

Ausbildung und neue Technologien sollen unterstützt werden.

Bildung

Bildung bedeutet:

Menschen lernen Wissen, Fähigkeiten und soziales Verhalten.

Das hilft ihnen im Alltag und im Beruf.

Zur Bildung gehören Kita, Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Studium.

In der Politik geht es bei Bildung darum, dass alle Menschen gute Lern-Möglichkeiten haben.

Egal, woher sie kommen oder wie viel Geld ihre Familien haben.

Bildung ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Politik kann helfen, damit die Bildung für die Menschen besser wird.

Und damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung haben.

Das sagen die Parteien zur Bildung

SPD Die Kita soll kostenlos bleiben.

bleiben. Die Gruppen in der Kita sollen kleiner werden.

Kinder sollen schon in der Kita besser beim Sprechen und Lernen unterstützt werden.

Es soll mehr Mitarbeiter in den Schulen geben.

Schulen sollen renoviert werden. Und sie sollen digitaler werden.

Schulen sollen Demokratie und Mitbestimmung stärken. AfD Kinder sollen vor allem Lesen, Schreiben und Rechnen lernen.

Es soll mehr Lehrer geben.

geben. Der Unterricht soll weniger oft ausfallen.

Kinder, die noch nicht gut auf die Schule vorbereitet sind, sollen in eine Vor-Schule.

Förder-Schulen und Gymnasien sollen bleiben.

Berufs-Schulen sollen besser auf Berufe und das Arbeits-Leben vorbereiten. CDU Kitas sollen bessere Bildung und Betreuung anbieten.

Der Unterricht soll besser werden und weniger oft ausfallen.

Kinder mit Sprach-Problemen sollen vor der Schule Deutsch lernen.

Gymnasien und Förder-Schulen sollen bleiben.

Schulen sollen digitale Technik nutzen.

Kinder sollen vor Gefahren im Internet geschützt werden. Die Linke Die Kita soll kostenlos bleiben.

Die Gruppen in der Kita sollen kleiner werden.

Es soll mehr Lehrer und Sozial-Arbeiter in den Schulen geben.

in den Schulen geben. Mecklenburg-Vorpommern soll 300 Millionen Euro für Bildung ausgeben.

Schulen sollen mehr Computer bekommen.

Schüler sollen in der Schule mehr mitbestimmen können. Die Grünen Die Gruppen in Kitas sollen kleiner werden.

Die Kita soll kostenlos bleiben.

In Schulen sollen Lehrer, Sozial-Arbeiter und Psychologen zusammenarbeiten.

zusammenarbeiten. Schüler sollen in der Schule mehr mitbestimmen können.

Alle Kinder sollen bis zur 6. Klasse zusammen lernen.

Kinder sollen mehr Natur-Wissenschaften lernen. Zum Beispiel Biologie und Mathematik. FDP Kinder mit Sprach-Problemen sollen früh unterstützt werden.

sollen früh unterstützt werden. Schulen sollen mehr selbst entscheiden können.

Der Unterricht soll immer stattfinden.

Natur-Wissenschaften und digitale Bildung sollen stärker werden.

Es soll mehr Lehrer für Fächer wie Mathematik und Physik geben. BSW In einer Schul-Klasse sollen höchstens 24 Kinder sein.

Kinder mit Behinderung sollen in der Schule Unterstützung bekommen, Förder-Schulen sollen bleiben.

sollen in der Schule Unterstützung bekommen, Förder-Schulen sollen bleiben. Keine Schulen sollen geschlossen werden.

Schulen sollen geschlossen werden. Schulen sollen mit Unternehmen zusammenarbeiten.

Berufs-Schulen sollen moderner werden.

Jugendliche sollen beim Übergang in Ausbildung und Beruf mehr Hilfe bekommen.

Migration

Migration bedeutet:

Menschen verlassen ihr Heimatland und ziehen in ein anderes Land.



Manche Menschen fliehen vor Krieg oder Gewalt.

Manche Menschen suchen Arbeit und eine bessere Zukunft.

Manche Menschen wollen zu ihrer Familie. Das kann viele verschiedene Gründe haben:

In Deutschland gibt es klare Regeln:

Das Grundgesetz schützt Menschen, die verfolgt werden.

Sie haben das Recht auf Asyl.

Asyl bedeutet: Sie dürfen in Deutschland Schutz suchen.

Migration ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern.

Denn das Land braucht Menschen, die dort arbeiten und leben.



Wie viele Menschen können wir aufnehmen?

Und wie gelingt es, dass alle gut zusammenleben? Gleichzeitig fragen sich viele:

Das sagen die Parteien zur Migration

SPD Flüchtlinge und Migranten sollen Schutz bekommen.

bekommen. Flüchtlinge und Migranten sollen Deutsch lernen.

Flüchtlinge und Migranten sollen Bildung bekommen.

Flüchtlinge und Migranten sollen arbeiten können. AfD Ungeregelte Migration soll gestoppt werden.

Mehr ausländische Menschen sollen Deutschland verlassen .

. Ausländische Fach-Kräfte sollen nur in wenigen Fällen kommen. CDU Die CDU will weniger ungeregelte Migration.

Ausländische Menschen, die in Deutschland sein dürfen, sollen Hilfe bekommen.

Ausländische Menschen, die nicht in Deutschland sein dürfen, sollen zurück in ihre Herkunfts-Länder gehen.

Fach-Kräfte sollen gezielt nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Die Linke Flüchtlinge und Migranten sollen Schutz bekommen.

Alle Menschen sollen gleiche Rechte haben.

Flüchtlinge und Migranten sollen schnell Deutsch lernen.

Flüchtlinge und Migranten sollen arbeiten und selbstständig leben können.

Es soll weniger Abschiebungen geben. Die Grünen Flüchtlinge sollen Schutz bekommen.

bekommen. Sie sollen Hilfe beim Ankommen in Deutschland erhalten.

Sie sollen sicher wohnen.

Sie sollen Deutsch lernen und mitmachen können.

Fach-Kräfte sollen leichter nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. FDP Asyl -Verfahren sollen schneller werden.

-Verfahren sollen schneller werden. Flüchtlinge und Migranten sollen Schutz und Hilfe bekommen.

Arbeit und Ausbildung sollen für Flüchtlinge und Migranten leichter möglich sein.

Flüchtlinge und Migranten, die nicht in Deutschland sein dürfen, sollen Deutschland verlassen. BSW Migration soll begrenzt werden.

Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen, sollen Schutz bekommen.

Städte und Orte in Mecklenburg-Vorpommern sollen nicht zu viele Flüchtlinge und Migranten bekommen.

Flüchtlinge und Migranten bekommen. Flüchtlinge und Migranten sollen Deutsch lernen und arbeiten.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.