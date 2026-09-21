Elif Eralp hat mit der Partei "Die Linke" die Wahl gewonnen

Die Menschen im Bundesland Berlin haben ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die Partei "Die Linke" hat gewonnen. Elif Eralp will Regierende Bürgermeisterin werden.

Elif Eralp von der Partei "Die Linke" freut sich. Ihre Partei hat die meisten Stimmen bei der Wahl in Berlin bekommen. Quelle: picture alliance/dpa | Sebastian Gullnow

Am 20. September haben die Menschen in Berlin das Abgeordnetenhaus gewählt.

Das Abgeordnetenhaus ist das Parlament vom Bundesland Berlin.

Die Partei Die Linke hat die Wahl gewonnen.

Die Linke hat die meisten Stimmen bekommen.

Die Spitzen-Kandidatin ist Elif Eralp.

Elif Eralp will die neue Regierende Bürgermeisterin werden.

Der Regierende Bürgermeister ist der Chef von der Regierung im Bundesland Berlin.

In den meisten anderen Bundesländern heißt der Chef von der Regierung Minister-Präsident.



Sie wäre die erste Regierende Bürgermeisterin von der Partei Die Linke in Berlin.

in Berlin. Sie wäre die erste Regierende Bürgermeisterin mit türkischen Wurzeln. Das bedeutet: Sie kommt aus einer türkischen Familie. Wenn Elif Eralp Regierende Bürgermeisterin wird, wären zwei Sachen ganz neu:

Die Ergebnisse von der Wahl

Das sind die vorläufigen Ergebnisse:

Vorläufig bedeutet: Das sind die Ergebnisse bis jetzt.

Die endgültigen Ergebnisse gibt es erst in ein paar Tagen.

Die Linke hat 25,7 Prozent von den Stimmen bekommen.

Die CDU hat 18,8 Prozent.

Die AfD hat 16,3 Prozent.

Die Grünen haben 14,3 Prozent.

Die SPD hat 12,1 Prozent.

Das BSW hat 4,7 Prozent.

Die FDP hat 2,5 Prozent.

Das bedeutet: Die Parteien FDP und BSW sind nicht mehr im Abgeordnetenhaus.

Denn die FDP und das BSW haben die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft.

Das bedeutet die 5-Prozent-Hürde Wenn 5 von 100 Wählern eine Partei wählen, hat die Partei 5 Prozent der Stimmen.

Wenn mindestens 5 Prozent der Wähler eine bestimmte Partei gewählt haben, bekommt die Partei Sitze im Landtag.

Je mehr Stimmen die Partei bekommt, umso mehr Sitze bekommt sie.

Die Partei darf so viele Abgeordnete in den Landtag schicken, wie sie Sitze im Landtag hat.

Wenn weniger als 5 von 100 Wählern die Partei gewählt haben, bekommt die Partei keine Sitze im Parlament.

So viele Sitze bekommen die Parteien

Nach dem aktuellen Stand werden die Sitze im Abgeordnetenhaus so verteilt:

Die Linke bekommt 47 Sitze.

Die CDU bekommt 34 Sitze.

Die AfD bekommt 29 Sitze.

Die Grünen bekommen 26 Sitze.

Die SPD bekommt 22 Sitze.

Im Abgeordnetenhaus von Berlin gibt es insgesamt 158 Sitze.

Wer wird in Berlin regieren?

Die Partei Die Linke kann nicht allein regieren.

Denn dafür hat Die Linke nicht genug Stimmen.

Und dadurch nicht genug Sitze im Abgeordnetenhaus.

Nur mit einer Mehrheit kann eine Partei allein regieren.

Für eine Mehrheit braucht die Regierung 80 Sitze.

Das heißt: Die Linke braucht mindestens eine weitere Partei, um eine Regierung zu bilden.

Die Zusammenarbeit von Parteien nennt man Koalition.

Möglich wäre eine Koalition aus drei Parteien.

Das bedeutet: Die Partei Die Linke arbeitet mit zwei anderen Parteien zusammen.

Möglich wäre zum Beispiel eine Koalition aus den Parteien Die Linke, Die Grünen und SPD.

Zusammen hätten diese drei Parteien 95 Sitze im Abgeordnetenhaus.

Die Partei Die Linke muss jetzt Gespräche mit den anderen Parteien führen.

Die Wahl-Beteiligung war sehr hoch

Die Wahl-Beteiligung lag bei 74,2 Prozent.

Das ist deutlich mehr als bei der letzten Wahl.

Bei der Wahl im Jahr 2023 waren es nur 62,9 Prozent.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.