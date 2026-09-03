Einfache Sprache: Spitzen-Kandidaten in Berlin

Abgeordnetenhaus-Wahlen einfach erklärt:Das sind die Spitzen-Kandidaten in Berlin
Für die Abgeordnetenhaus-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten. Die Spitzen-Kandidaten sind die Haupt-Personen der Parteien bei der Wahl.
Am 20. September wählen die Menschen das Abgeordnetenhaus im Bundesland Berlin.
Das ist so wie eine Landtags-Wahl.
Denn: Das Landes-Parlament in Berlin heißt: Abgeordnetenhaus.
Das Landes-Parlament heißt in den meisten anderen Bundesländern: Landtag.
Für die Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin haben die Parteien ihre Spitzen-Kandidaten.
Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf wird die Politik immer persönlicher.
Und sie sind wichtig, weil sie das Land regieren wollen.
Was macht ein Spitzen-Kandidat?
Fast jeder Politiker gehört zu einer Partei.
Für die Wahl bestimmt jede Partei eine wichtige Person: den Spitzen-Kandidaten.
Er führt die Partei bei der Wahl an.
Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei vielleicht in der Regierung mitarbeiten.
Der Spitzen-Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen wird dann oft Regierender Bürgermeister.
Der Regierende Bürgermeister ist der Chef von der Regierung im Bundesland Berlin.
In den meisten anderen Bundesländern heißt der Chef von der Regierung Minister-Präsident.
Wir stellen die Spitzen-Kandidaten der Parteien in diesem Text kurz vor.
Das sind die Spitzen-Kandidaten der Parteien:
Stefan Evers, CDU
Stefan Evers ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei CDU.
CDU ist die Abkürzung für: Christlich Demokratische Union
Stefan Evers ist Senator für Finanzen und Kultur in Berlin.
Steffen Krach, SPD
Steffen Krach ist der Spitzen‑Kandidat von der Partei SPD.
SPD ist die Abkürzung für: Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Er ist seit 1998 Mitglied der SPD.
Werner Graf, Die Grünen
Die Partei Die Grünen hat zwei Spitzen-Kandidaten.
Die Spitzen-Kandidaten sind Werner Graf und Bettina Jarasch.
Wir stellen nur eine Person vor: Werner Graf.
Wenn die Partei Die Grünen die Wahl gewinnt, soll Werner Graf Regierender Bürgermeister von Berlin werden.
Elif Eralp, Die Linke
Elif Eralp ist die Spitzen-Kandidatin von der Partei Die Linke.
Sie ist seit November 2021 Mitglied im Abgeordneten-Haus von Berlin.
Sie engagierte sich in der Anti-Atomkraft-Bewegung in Hamburg und Gorleben.
Kristin Brinker, AfD
Kristin Brinker ist die Spitzen-Kandidatin von der Partei AfD.
AfD ist die Abkürzung für: Alternative für Deutschland.
Kristin Brinker ist seit 2016 Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus.
Christoph Meyer, FDP
Christoph Meyer ist der Spitzen-Kandidat von der Partei FDP.
FDP ist die Abkürzung für: Freie Demokratische Partei.
Christoph Meyer ist der Berliner Partei-Vorsitzende der FDP.
Alexander King, BSW
Die Partei BSW hat zwei Spitzen-Kandidaten.
BSW ist die Abkürzung für Bündnis Sahra Wagenknecht.
Sahra Wagenknecht ist eine deutsche Politikerin.
Sie hat die Partei gegründet.
Die Spitzen-Kandidaten von der Partei BSW sind Alexander King und Michael Lüders.
Wir stellen nur Alexander King vor.
Denn: Alexander King steht auf Platz 1 von der Landes-Liste vom BSW.
Eine Landes-Liste ist eine Liste von einer Partei in einem Bundesland für eine Wahl.
Auf der Liste stehen die Kandidaten in einer Reihenfolge.
Wer weit oben steht, hat die besten Chancen auf einen Sitz im Parlament.
Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.
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