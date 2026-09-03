Die Themen der Wahl in Berlin: Wohnen, Sicherheit, Verkehr

Zur Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien dazu in Einfacher Sprache.

Wichtige Themen bei der Abgeordneten-Wahl in Berlin: Wohnen, Sicherheit und Verkehr Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin am 20. September gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.



Wohnen

Sicherheit

Verkehr Die Themen sind:

Wohnen

Wohnen ist in Berlin ein sehr wichtiges Thema.

Denn Wohnen betrifft alle Menschen.

Alle Menschen brauchen eine Wohnung.

Und alle Menschen müssen dafür Geld bezahlen.



Gibt es genug Wohnungen in Berlin?

Können sich die Menschen die Mieten noch leisten?

Wie gut sind die Wohnungen?

Wie schnell bekommt jemand eine neue Wohnung? Wichtige Fragen zum Thema Wohnen sind zum Beispiel:

Das sagen die Parteien zum Thema Wohnen

CDU Bis 2031 sollen 100.000 neue Wohnungen gebaut werden.

Die Mietpreis-Bremse soll mehr durchgesetzt werden. Die Mietpreis-Bremse ist ein Gesetz gegen zu hohe Mieten.

soll mehr durchgesetzt werden. Die Mietpreis-Bremse ist ein Gesetz gegen zu hohe Mieten. Mieter sollen besser vor eine Kündigung der Wohnung geschützt werden.

Es soll keinen Mieten-Deckel geben. Mieten-Deckel heißt: Es gibt eine feste Grenze für Mieten.

Die CDU will mehr Sozial-Wohnungen. Sozial-Wohnungen sind Wohnungen mit günstiger Miete. Sozial-Wohnungen sind für Menschen mit wenig Geld. SPD Bis 2031 sollen 100.000 neue Wohnungen gebaut werden.

Viele neue Wohnungen sollen der Stadt Berlin gehören. Und nicht privaten Unternehmen.

Jede zweite neue Wohnung soll eine Sozial-Wohnung sein.

sein. Die SPD will zu hohe Mieten stoppen. Eine neue Prüf-Stelle soll stärker kontrollieren. Und sie soll Strafen durchsetzen. Die Grünen Es muss weniger Spekulation geben mit Wohnungen. Spekulation heißt: Menschen kaufen Wohnungen nur, um damit Geld zu verdienen.

geben mit Wohnungen. Spekulation heißt: Menschen kaufen Wohnungen nur, um damit Geld zu verdienen. Vermieter oder private Unternehmen mit sehr vielen Wohnungen sollen mehr Regeln einhalten.

Miet-Wohnungen sollen nicht als Ferien-Wohnungen genutzt werden. So soll es mehr Wohnungen für die Menschen in Berlin geben.

Es soll neue Regeln für die Modernisierung von Wohnungen geben.

Vermieter sollen mehr Kosten tragen. Die Linke Es soll einen Mieten-Deckel geben. Das heißt: Es gibt eine Obergrenze für Mieten.

geben. Das heißt: Es gibt eine Obergrenze für Mieten. Große Wohnungs-Firmen sollen vergesellschaftet werden. Das heißt: Der Staat soll Wohnungen von den Firmen übernehmen.

Es soll ein Amt für Mieter-Schutz geben. Das Amt soll Regeln durchsetzen.

Es soll mehr gegen Miet-Wucher gemacht werden. Miet-Wucher heißt: Vermieter verdienen viel Geld mit sehr hohen Mieten. AfD Bestimmte Wohnungen sollen zuerst an Menschen vermietet werden, die schon lange in Berlin leben.

Dafür soll es ein Punkte-System geben.

geben. Menschen mit bestimmten Berufen sollen zuerst Wohnungen bekommen. Zum Beispiel: Pfleger, Polizisten und Feuerwehr-Leute.

Es soll weniger Klima-Regeln beim Bau von Wohnungen geben.

Die Grundsteuer soll abgeschafft werden. Die Grundsteuer müssen zum Beispiel Menschen zahlen, die eine Wohnung besitzen.

Dann sollen mehr Menschen eine eigene Wohnung kaufen können. FDP Es sollen mehr Wohnungen gebaut werden.

Es soll weniger Papier-Kram beim Bauen von Wohnungen geben.

Genehmigungen für den Bau von Wohnungen sollen schneller gehen.

Die FDP will auf dem Tempelhofer Feld Wohnungen bauen. Das ist ein großes Gebiet im Stadtteil Tempelhof. Dort gab es mal einen Flughafen. Heute ist dort ein großer Park.

Wohnungen bauen. Das ist ein großes Gebiet im Stadtteil Tempelhof. Dort gab es mal einen Flughafen. Heute ist dort ein großer Park. Die Neben-Kosten bei der Miete sollen weniger werden. Neben-Kosten sind zum Beispiel Kosten für Wasser und Heizung. BSW Der Staat soll mehr Kontrolle über den Wohnungs-Markt haben.

Jedes Jahr sollen 6.000 Sozial-Wohnungen gebaut werden.

gebaut werden. Sozial-Wohnungen sollen lange günstig bleiben.

Große Wohnungs-Firmen sollen enteignet werden. Das heißt: Die Firmen sollen die Wohnungen an den Staat geben.

Nach der Modernisierung von Wohnungen dürfen die Mieten nicht zu stark steigen.

Miet-Wohnungen dürfen nicht als Ferien-Wohnungen genutzt werden.

Sicherheit



Der Staat soll die Menschen vor Gewalt und Kriminalität schützen.

Der Staat soll Regeln und Gesetze durchsetzen. Dafür gibt es zum Beispiel Polizei und Gerichte. Beim Thema Sicherheit geht es um diese Dinge:



Wie gut arbeitet die Polizei?

Gibt es genug Polizisten?

Wie schnell entscheiden Gerichte?

Wie werden Opfer geschützt?

Was passiert mit Tätern?

Wie sicher sind Parks, öffentliche Plätze und Bahnhöfe? Wichtige Fragen beim Thema Sicherheit sind zum Beispiel:

Das sagen die Parteien zum Thema Sicherheit

CDU Polizisten sollen Taser benutzen dürfen. Ein Taser ist eine Elektro-Waffe.

Polizisten sollen Body-Cams haben. Body-Cams sind Kameras an der Kleidung, die Einsätze filmen.

Es soll mehr Video-Überwachung in Berlin geben.

Polizei-Wachen sollen modernisiert werden.

Clan-Kriminalität soll stärker bekämpft werden. Ein Clan ist eine große Familie. Clan-Kriminalität heißt: Eine große Familie begeht Straftaten. SPD Menschen sollen so gut unterstützt werden, dass sie keine Straftaten begehen.

Die Polizei soll gut ausgestattet sein.

Die Polizei soll Menschen vor Angst und Gewalt schützen.

Es soll Spezial-Teams gegen schwere Kriminalität geben. Zum Beispiel: Kriminalität von Banden und Kriminalität im Internet.

Hass-Kriminalität soll mehr bekämpft werden. Das ist Gewalt gegen bestimmte Gruppen. Zum Beispiel: Frauen und homosexuelle Menschen. Die Grünen Alle Menschen sollen sicher leben.

Die Ursachen von Kriminalität sollen bekämpft werden. Das heißt: Menschen sollen besser unterstützt werden, damit sie keine Straftaten begehen.

Rechts-Extremismus soll mehr bekämpft werden.

soll mehr bekämpft werden. Hass-Kriminalität soll mehr bekämpft werden.

Straßen, Plätze und Parks sollen sicherer werden. Zum Beispiel durch besseres Licht. Und durch Sozial-Arbeit vor Ort.

Menschen sollen nicht ohne Grund überwacht werden.

Die Rechte von Menschen sollen besser geschützt werden. Die Linke Es soll weniger Gewalt von der Polizei geben.

Es soll kein Racial Profiling geben. Racial Profiling heißt: Die Polizei kontrolliert Menschen wegen ihrem Aussehen. Zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe.

geben. Racial Profiling heißt: Die Polizei kontrolliert Menschen wegen ihrem Aussehen. Zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe. Wer von der Polizei schlecht behandelt worden ist, soll besser unterstützt werden.

Rechts-Extremismus soll mehr bekämpft werden.

Die Rechte von Menschen sollen besser geschützt werden. AfD Ausländische Straftäter sollen Deutschland verlassen.

sollen Deutschland verlassen. Es soll feste Polizei-Wachen an Brenn-Punkten geben. Brenn-Punkte sind Orte, an denen viele Straftaten passieren.

Es soll viel mehr Polizisten geben.

Es soll viel mehr Video-Überwachung in Berlin geben.

Mehr Ausländer sollen abgeschoben werden. Das heißt: Sie müssen Deutschland verlassen.

Die AfD verbindet Sicherheits-Probleme und Kriminalität mit dem Thema Migration. FDP An bestimmten Orten soll es mehr Polizei geben. Zum Beispiel an Orten mit viel Kriminalität. Oder an Orten, wo viele Touristen sind.

Die Ordnungs-Ämter sollen besser ausgestattet werden.

Berlin muss besser gegen Hacker-Angriffe geschützt sein. Hacker-Angriffe sind Angriffe auf Computer oder das Internet.

geschützt sein. Hacker-Angriffe sind Angriffe auf Computer oder das Internet. Dafür muss es mehr Experten geben.

Die Gerichte sollen mehr Personal bekommen. Dann können sie besser und schneller arbeiten. BSW An bestimmten Orten soll es mehr Polizei geben.

Straßen und Plätze sollen besser beleuchtet werden. So sollen sich Menschen sicherer fühlen.

Es soll mehr Polizisten geben.

Polizisten und Feuerwehr-Leute sollen besser bezahlt werden.

werden. Gerichte sollen mehr Personal bekommen. Dann können sie besser und schneller arbeiten.

Ausländische Straftäter müssen Deutschland verlassen.

Verkehr und Mobilität

Viele Menschen sind jeden Tag unterwegs.

Zur Arbeit, zur Schule, zum Arzt und zum Einkaufen.

Beim Thema Verkehr und Mobilität geht es um die Frage:

Wie gut kommen Menschen von einem Ort zum anderen?



Bus und Bahn

Auto-Verkehr

Fahrrad-Verkehr

Park-Plätze und Park-Regeln Wichtige Bereiche beim Thema Verkehr sind zum Beispiel:



Gibt es genug Busse und Bahnen?

Sind Busse und Bahnen pünktlich?

Sind Straßen in einem guten Zustand?

Gibt es sichere Radwege?

Gibt es weniger Staus für Autos?

Wie gut ist der Verkehr für Menschen mit Behinderung? In der Politik geht es dabei auch um diese Fragen:

Das sagen die Parteien zum Thema Verkehr

CDU Autos sollen nicht verdrängt werden.

U-Bahn, Fahrrad und Auto sollen auch gefördert werden.

Die Baustellen in Berlin sollen besser geplant werden. So soll es weniger Stau geben.

in Berlin sollen besser geplant werden. So soll es weniger Stau geben. Computer und Technik sollen den Verkehr besser steuern. Zum Beispiel bei Ampeln, Bussen und Bahnen.

Der Berliner Flughafen BER soll ausgebaut werden. SPD Der Verkehr in Berlin soll so sicher werden, dass kein Mensch mehr durch Unfälle stirbt.

Ein soll neue Straßenbahn-Strecken geben.

Bestimmte U-Bahn-Linien sollen verlängert werden.

Es soll eine U-Bahn in den Stadtteil Hohenschönhausen geben.

Das Deutschland-Ticket soll wieder 49 Euro kosten.

soll wieder 49 Euro kosten. Busse und Bahnen sollen sicherer und sauberer werden.

Das Radwege-Netz soll ausgebaut werden.

E-Scooter und Leih-Räder sollen feste Abstell-Plätze bekommen. Die Grünen Zufußgehen, Radfahren, Busse und Bahnen sollen wichtiger sein als Autofahren.

Radwege sollen besser und sicherer werden.

Tickets für Busse und Bahnen sollen günstiger sein.

Busse und Bahnen sollen öfter fahren. Und sie sollen zuverlässiger sein.

Sharing soll besser geregelt sein. Zum Sharing gehören: Leih-Räder, E-Scooter oder Carsharing. Die Linke Busse und Bahnen sollen zur Grund-Versorgung von Menschen gehören. Das heißt: Sie sind genauso wichtig für Menschen wie Wasser und Strom.

von Menschen gehören. Das heißt: Sie sind genauso wichtig für Menschen wie Wasser und Strom. Menschen mit wenig Geld sollen ein sehr günstiges Ticket für Busse und Bahnen bekommen.

Radwege sollen ausgebaut werden.

Radwege sollen sicherer werden.

Der Platz auf der Straße soll gerechter verteilt werden. Das heißt: Radfahren, Busse und Bahnen sollen wichtiger werden. AfD Autofahren soll wichtig bleiben.

soll wichtig bleiben. Straßen sollen für Autos ausgebaut werden.

Es soll mehr Park-Plätze für Autos geben.

Fahrrad und Busse und Bahnen sind eine Ergänzung zum Autofahren. Das heißt: Sie sollen das Auto nicht ersetzen. FDP Busse und Bahnen sollen besser werden.

Alle Verkehrs-Mittel sollen gleich wichtig sein.

Ampeln sollen besser geschaltet werden. Dadurch soll es weniger Unfälle und weniger Stau geben.

Radwege sollen ausgebaut werden.

sollen ausgebaut werden. Fußwege sollen sicherer werden.

Fußwege sollen barrierefrei werden. BSW In den Bezirken Treptow-Köpenick und Pankow-Nord sollen zwei Seil-Bahnen gebaut werden. Sie sollen wie Busse und Bahnen genutzt werden.

gebaut werden. Sie sollen wie Busse und Bahnen genutzt werden. Fußwege sollen sicherer werden.

Radwege sollen ausgebaut werden.

Die Baustellen in Berlin sollen besser geplant werden. Dadurch soll es weniger Stau geben.

Berlin und das Bundesland Brandenburg sollen beim Verkehr besser zusammenarbeiten.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.