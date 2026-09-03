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Die Themen der Wahl in Berlin: Wohnen, Sicherheit, Verkehr

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Abgeordnetenhaus-Wahlen einfach erklärt:Die wichtigsten Themen in Berlin

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Zur Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien dazu in Einfacher Sprache.

Ein mehrstöckiges Haus mit Balkonen und Fenstern symbolisiert das Thema Wohnen. Ein Polizeiabzeichen symbolisiert das Thema Sicherheit. Ein Auto und ein Bus symbolisieren das Thema Verkehr.

Wichtige Themen bei der Abgeordneten-Wahl in Berlin: Wohnen, Sicherheit und Verkehr

Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin am 20. September gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.

Die Themen sind:
  • Wohnen
  • Sicherheit
  • Verkehr

Wohnen

Wohnen ist in Berlin ein sehr wichtiges Thema.
Denn Wohnen betrifft alle Menschen.
Alle Menschen brauchen eine Wohnung.
Und alle Menschen müssen dafür Geld bezahlen.

Wichtige Fragen zum Thema Wohnen sind zum Beispiel:
  • Gibt es genug Wohnungen in Berlin?
  • Können sich die Menschen die Mieten noch leisten?
  • Wie gut sind die Wohnungen?
  • Wie schnell bekommt jemand eine neue Wohnung?

Das sagen die Parteien zum Thema Wohnen

Sicherheit

Beim Thema Sicherheit geht es um diese Dinge:
  • Der Staat soll die Menschen vor Gewalt und Kriminalität schützen.
  • Der Staat soll Regeln und Gesetze durchsetzen. Dafür gibt es zum Beispiel Polizei und Gerichte.
Wichtige Fragen beim Thema Sicherheit sind zum Beispiel:
  • Wie gut arbeitet die Polizei?
  • Gibt es genug Polizisten?
  • Wie schnell entscheiden Gerichte?
  • Wie werden Opfer geschützt?
  • Was passiert mit Tätern?
  • Wie sicher sind Parks, öffentliche Plätze und Bahnhöfe?

Das sagen die Parteien zum Thema Sicherheit

Verkehr und Mobilität

Viele Menschen sind jeden Tag unterwegs.
Zur Arbeit, zur Schule, zum Arzt und zum Einkaufen.
Beim Thema Verkehr und Mobilität geht es um die Frage:
Wie gut kommen Menschen von einem Ort zum anderen?

Wichtige Bereiche beim Thema Verkehr sind zum Beispiel:
  • Bus und Bahn
  • Auto-Verkehr
  • Fahrrad-Verkehr
  • Park-Plätze und Park-Regeln
In der Politik geht es dabei auch um diese Fragen:
  • Gibt es genug Busse und Bahnen?
  • Sind Busse und Bahnen pünktlich?
  • Sind Straßen in einem guten Zustand?
  • Gibt es sichere Radwege?
  • Gibt es weniger Staus für Autos?
  • Wie gut ist der Verkehr für Menschen mit Behinderung?

Das sagen die Parteien zum Thema Verkehr

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.

Quelle: dpa-Custom Content

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