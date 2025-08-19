Update am Morgen: Mission "Bodyguard" hat sich gelohnt

Quelle: ZDF

es hat bis tief in die deutsche Nacht gedauert, bis Friedrich Merz sicher sein konnte: Die Mission "Bodyguard" hat sich gelohnt. Zu siebt hatten sich Europas mächtigste Staatenlenker in Washington um den ukrainischen Präsidenten geschart - und am Ende geht es Wolodymyr Selenskyj nicht nur gut, sondern sogar besser als vorher.

Donald Trump hat sich zusammengerissen. Selenskyj bekam ein Kompliment für seinen Anzug und Merz eins für seine Sommerbräune. Im Oval Office behandelte der US-Präsident seinen ukrainischen Gast diesmal deutlich höflicher, als es die europäische Schutztruppe befürchtet hatte - auch wenn diese nicht alles sehen konnte, weil in ihrem Aufenthaltsraum am Anfang kein Fernseher stand.

Aber das wichtigste: In einem für Frieden unverzichtbaren Punkt haben die auffällig einig auftretenden Europäer einen Fortschritt verhandelt. Es soll robuste und von den USA mitgewährte Sicherheitsgarantien geben. US-Außenminister Marco Rubio wird die Details mit den rund 30 Staaten der "Koalition der Willigen" ausarbeiten. Ein Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj kommt damit in Sichtweite.

Und ein Waffenstillstand? Frieden gar? Ist nähergerückt, aber noch nicht nah. Weil man Trump leider nicht vertrauen kann. Und Putin nicht glauben.

Andreas Kynast, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin

Ausführlich informiert

18.08.2025 | 108:43 min

Der ukrainische Präsident Selenskyj, Kiews Verbündete und US-Präsident Trump berieten in Washington über Verhandlungen mit Putin. ZDFheute live ordnet ein.

Lage im Nahost-Konflikt

Hamas wohl offen für neuen Waffenruhe-Vorschlag: Die Hamas reagiert positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Nach Ansicht von Israels Ministerpräsident Netanjahu steht die Terrorgruppe unter Druck.

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was heute noch wichtig ist

Deutscher Buchpreis: Wer sind die Nominierten? Die Jury will um 10 Uhr die 20 Titel der Longlist bekanntgeben. Der Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Literatursegment. Am 16. September wird die Longlist auf sechs Titel für die Shortlist verkürzt. Der Sieger wird am 13. Oktober verkündet - dem Tag vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.

Deutscher Bauernverband präsentiert Erntebilanz: Für das laufende Jahr wird erwartet, dass die Getreideernte im Vergleich zum vergangenen Jahr zugelegt hat. Das Regenwetter in den Sommerwochen könnte allerdings die Weizenqualität beeinträchtigt haben.

Eröffnungsabend der Gamescom: Unter dem Motto "Think big!" wird in einer knapp zweistündigen Show die Spielemesse eröffnet. Am Vorabend der Gamescom 2025 wird Moderator Geoff Keighley wieder Tausende Fans vor Ort in Köln und Millionen Streaming-Zuschauer an den Empfangsgeräten begrüßen.

Zahl des Tages

Michael "Bully" Herbigs Komödie "Das Kanu des Manitu" hat in den ersten vier Tagen rund 800.000 Zuschauer erreicht. Der Vorgänger "Der Schuh des Manitu" hatte 2001 rund 950.000 Besucher zum Kinostart.

Ein Lichtblick

... zumindest für Schülerinnen und Schüler und vielleicht auch für so manche Lehrkraft. In Rheinland-Pfalz müssen ab sofort alle Tests oder Hausaufgabenüberprüfungen vorab angekündigt werden. Der SPD-Bildungsminister sagt dazu: "Klare Ankündigungen und Kommunikation auf Augenhöhe sind für Bildungsfortschritte und motiviertes Lernen unerlässlich." Kritik kommt von der Jungen Union, die von "ideologisch getriebener Gängelung" spricht.

Tier des Tages

Der Orang-Utan-Tag wird jedes Jahr am 19. August begangen. Er wurde ins Leben gerufen, um auf die Bedrohung der Orang-Utans und ihres Lebensraums aufmerksam zu machen und Schutzmaßnahmen zu fördern. Die Menschenaffen leben in der Wildnis nur auf den Inseln Sumatra und Borneo. Der kleine Ranbi und seine Mutter Chinta leben aber in einem Zoo in Großbritannien.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.08.2025 | 2:06 min

So wird das Wetter heute

Am Dienstag bleiben die Wolken an der Nordsee bei 19 Grad meist dicht. Sonst gibt es viel Sonne und nur wenige Wolken im Südwesten. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 bis 32 Grad.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion