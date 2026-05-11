Update am Abend: Sturm und Strom

Guten Abend,

der Westen Deutschlands wappnet sich für Sturmtief Luise, die Debatte um die Stromsteuer ist neu entfacht und Netanjahu will das Westjordanland abriegeln lassen. Das war der Tag:

Sturmböen und Regen in Deutschland erwartet

Das ist passiert: Der Herbst bringt Sturm und Regen nach Deutschland. Bei Höchstwerten von 16 Grad wird es in großen Teilen des Landes ungemütlich, Sturmtief Luise erreicht heute den Westen. Dort kann es zu schweren Sturmböen kommen, teils sogar zu orkanartigen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Der Herbst bringt Sturm und Regen nach Deutschland. Bei Höchstwerten von 16 Grad wird es in großen Teilen des Landes ungemütlich, Sturmtief Luise erreicht heute den Westen. Dort kann es zu schweren Sturmböen kommen, teils sogar zu orkanartigen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Das ist der Hintergrund: Über dem Atlantik hat sich das Sturmtief entwickelt und dort schon für meterhohe Wellen gesorgt. Am Wochenende trifft das Tief Deutschland.

Über dem Atlantik hat sich das Sturmtief entwickelt und dort schon für meterhohe Wellen gesorgt. Am Wochenende trifft das Tief Deutschland. Das sagt ZDF-Meteorologin Katja Horneffer: Im Osten werde man zuerst wenig von dem Sturmtief mitbekommen, dagegen sei im Westen schon am Freitagabend selbst im Flachland mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

heute-Sendung, 22.10.2026, 19:00 Uhr 22.10.2026 | 1:14 min

Debatte um Stromsteuer neu entfacht

Das ist passiert: Die Bundesländer machen bei der Stromsteuer Druck auf die schwarz-rote Bundesregierung. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die Steuer auch für private Haushalte zu senken. Angesichts hoher Energiepreise sollte das "schnellstmöglich" geschehen, forderten die Länder nach ihrer Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. Ob die Stromsteuer tatsächlich gesenkt wird, ist allerdings offen. Kanzler Merz ist dafür, Finanzminister Klingbeil dagegen.

Die Bundesländer machen bei der Stromsteuer Druck auf die schwarz-rote Bundesregierung. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die Steuer auch für private Haushalte zu senken. Angesichts hoher Energiepreise sollte das "schnellstmöglich" geschehen, forderten die Länder nach ihrer Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. Ob die Stromsteuer tatsächlich gesenkt wird, ist allerdings offen. Kanzler Merz ist dafür, Finanzminister Klingbeil dagegen. Das ist der Hintergrund: Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Stromsteuer auf das "europäische Mindestmaß" zu senken. Dieses liegt bei 0,10 Cent je Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde würde dann 1,95 Cent weniger kosten. Außerdem sinkt die Mehrwertsteuer um rund einen halben Cent je Kilowattstunde. Gerundet würde die Stromsteuer so um insgesamt 2,35 Cent fallen.

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Stromsteuer auf das "europäische Mindestmaß" zu senken. Dieses liegt bei 0,10 Cent je Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde würde dann 1,95 Cent weniger kosten. Außerdem sinkt die Mehrwertsteuer um rund einen halben Cent je Kilowattstunde. Gerundet würde die Stromsteuer so um insgesamt 2,35 Cent fallen. Das sagen Experten: Das Vergleichsportal Verivox hat berechnet, welche Einsparungen sich dadurch für unterschiedliche Haushalte ergeben. Verivox rechnet dabei mit Daten von Oktober. Wenn die Steuer wie gefordert gesenkt wird, würde laut Verivox ein Ein-Personen-Haushalt, mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 1.500 Kilowattstunden im Jahr, etwa 35 Euro im Jahr sparen, ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem Stromverbrauch von 2.800 Kilowattstunden 65 Euro und ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch 93 Euro.

heute-Sendung, 22.10.2026, 19:00 Uhr 22.10.2026 | 1:37 min

Netanjahu ordnet Abriegelung des Westjordanlands an

Das ist passiert: Nach einem Angriff im Westjordanland mit mehreren Verletzten und kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht gestellt. Netanjahu habe Israels Sicherheitskräfte angewiesen, sich auf die Abriegelung des gesamten Westjordanlands im Laufe des Tages vorzubereiten, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.

Nach einem Angriff im Westjordanland mit mehreren Verletzten und kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht gestellt. Netanjahu habe Israels Sicherheitskräfte angewiesen, sich auf die Abriegelung des gesamten Westjordanlands im Laufe des Tages vorzubereiten, hieß es in einer Mitteilung seines Büros. Das ist der Hintergrund: Am Morgen war es zu einem Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gekommen. Dabei wurden israelischen Angaben zufolge mehrere Israelis teils lebensgefährlich verletzt, die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter wurden getötet.

Am Morgen war es zu einem Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gekommen. Dabei wurden israelischen Angaben zufolge mehrere Israelis teils lebensgefährlich verletzt, die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter wurden getötet. Das sagt ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv: Es sei auch mit Blick auf die Parlamentswahlen in Israel am kommenden Dienstag "viel Symbolik" dabei, so Reichart. "Denn das Westjordanland ist für die Palästinenser im Grunde seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Hamas-Angriff, abgeriegelt." Die Zahl der palästinensischen Anschläge in dem Gebiet sei seit Jahren rückläufig und umgekehrt habe die Gewalt von Israelis gegen Palästinenser in den letzten Jahren in dem Gebiet stark zugenommen, "insbesondere die von militanten Siedlern".

ZDF-Mittagsmagazin, 23.10.2026, 12:00 Uhr 23.10.2026 | 3:11 min

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Ratgeber: So verschwenden Sie weniger Lebensmittel

Mindesthaltbarkeitsdatum prüfen, Einkaufszettel schreiben, Essensreste verarbeiten: Mit diesen und weiteren Tipps retten Sie Lebensmittel vor der Mülltonne und sparen Geld.

Volle Kanne, 29.09.2026, 09:05 Uhr 29.09.2026 | 4:08 min

Sport

Das sportpolitische Dauerthema um die FIFA und deren umstrittenen Chef Gianni Infantino hält den Weltfußball weiterhin im Würgegriff. Nun hat sich offenbar der asiatische Verband auf die Seite von Infantino geschlagen, was eine künftige Abwahl des skandalumwitterten Funktionärs unwahrscheinlicher werden lässt.

Auch in der Fußball-Bundesliga kriselt es: Traditionsklub Borussia Mönchengladbach ist gewaltig ins Schlingern geraten: Wie sich das Tabellen-Schlusslicht am Abend in Stuttgart zum Auftakt des 7. Spieltags schlägt, können Sie im Liveticker ab 20:30 Uhr verfolgen.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Am Wochenende ist es wieder so weit: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. Oktober) wird die Uhr umgestellt - von Sommer- auf Winterzeit. Heißt das jetzt, eine Stunde vor oder zurück? Gundula Gause erklärt mit einer Merkhilfe, wie die Uhren im Herbst gestellt werden.

ZDFheute Xpress, 21.10.2026, 09:29 Uhr 21.10.2026 | 0:35 min

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Quelle: ZDF

Streaming-Tipp für den Abend

"Wake Up": Fünf Monate nach ihrem Tod ist Luna Jordan ein letztes Mal in einer Serienhauptrolle zu sehen. Die im Mai verstorbene Jordan verkörpert in dem ZDF-Sci-Fi-Drama Emilia, deren Schwester Clara ins Koma gefallen ist. Doch die Teilnahme an einer Studie gibt ihr plötzlich Hoffnung. (Sechs Folgen à circa 45 Minuten)

ZDF, 23.1.2026, 10:00 Uhr 23.10.2026 | 38:48 min

Rezept des Tages: Kürbis-Schokoladen-Babka

Volle Kanne, 23.10.2026, 09:05 Uhr 23.10.2026 | 8:37 min

Das Wort "Babka" ist polnisch und bedeutet "Großmutter". Eine Schoko-Babka ist ein süßer, fluffiger Hefekuchen. Damit er noch saftiger wird, bestreicht ihn Cynthia Barcomi mit einem Zuckersirup.

Für das Rezept "Kürbis-Schokoladen-Babka" finden Sie hier den Download.

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