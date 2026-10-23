Schüsse aus Auto heraus - Toter und Verletzte in Frankreich

Aus einem Auto heraus schießt ein Mann in Frankreich auf mehrere Menschen. Es gibt Verletzte und mindestens einen Toten. Die Behörden ermitteln wegen Terrorverdachts.

Schüsse unter anderem an einer Tankstelle in Trappes: Polizeibeamte suchen nach Spuren. Quelle: Dimitar Dilkoff / AFP

In mehreren Gemeinden bei Paris hat ein Mann auf offener Straße aus einem Auto heraus mehrere Schüsse auf Menschen abgefeuert. Es gebe mindestens einen Toten und vier Schwerverletzte, teilte die Nationalpolizei in Frankreich mit. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen.

Auch Kind unter den Verletzten

Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag im Département Yvelines, das im westlichen Teil der Pariser Großraumregion liegt. Zunächst fielen Schüsse in der Gemeinde Trappes, dann fuhr der Mann den Angaben nach weiter in die angrenzende kleine Gemeinde La Verrière. Der Verdächtige habe mit einer automatischen Waffe geschossen, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mit.

Der Mann habe offensichtlich wahllos geschossen und ein "Blutbad" anrichten wollen, sagte der Bürgermeisters von Trappes, Ali Rabeh, dem Sender BFMTV. Er wohne in einer nahegelegenen Stadt. Rabeh zufolge ist unter den Verletzten auch ein zwölfjähriges Kind.

Terror-Ermittlungen laufen

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe eine Untersuchung eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts auf gezielte Tötung in Zusammenhang mit einem terroristischen Vorhaben sowie Waffenbesitz. Die Tat sei zudem "aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer angeblichen Rasse, Ethnie, Nation oder bestimmten Religion begangen" worden.

Der französische Premierminister Sébastien Lecornu schrieb im Onlinedienst X, Sicherheits- und Justizbehörden seien in vollem Einsatz. Es handele sich um "sehr ernste Vorfälle". Präsident Emmanuel Macron äußerte sich tief erschüttert wegen der Attacke.

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Quelle: dpa, AFP