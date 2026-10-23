Das Wochenende wird vielerorts windig und nass: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen und "unwetterartigen Mengen" Regen. Karten zeigen die Lage für Ihre Region.

Sturmböen und viel Regen: So ungemütlich wird's bei Ihnen

In weiten Teilen Deutschlands wird Sturm erwartet: Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung. 22.10.2026 | 1:14 min

Der Herbst bringt Sturm und Regen nach Deutschland. Bei Höchstwerten von 16 Grad wird es in großen Teilen des Landes ungemütlich. Sturmtief Luise erreicht heute den Westen Deutschlands. Dort kann es zu schweren Sturmböen kommen, teils sogar zu orkanartigen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Diese laufend aktualisierte Karte zeigt die Warnungen für Ihre Region:

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Am Samstag lässt der Wind in Teilen des Landes zunächst etwas nach, es bleibt aber bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei acht bis 14 Grad. Vor allem in der Mitte des Landes und an der Küste weht der Wind weiterhin kräftig. Am Brocken im Harz kann es zu Sturmböen mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde kommen.

Kräftiger Regen - "unwetterartige Mengen" erwartet

Dazu fällt kräftiger Regen, der bis zum Sonntagvormittag teils "unwetterartige Mengen" erreichen kann, wie der DWD mitteilt. Sobald aktuelle Warnungen gelten, werden sie in dieser Karte angezeigt:

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Am Sonntag wird es in weiten Teilen Deutschlands erneut stürmisch. An der Nordsee bestehe die Gefahr eines schweren Sturms, einzelne orkanartige Böen sind möglich. Nach Einschätzung des zuständigen Warndienstes besteht die Gefahr von zwei leichten Sturmfluten. Reisende müssen sich an diesem Wochenende auf mögliche Einschränkungen im Fährverkehr einstellen.

Auch in exponierten Hochlagen kann es zu schweren Sturm- oder Orkanböen kommen. Der Osten und Südosten werden dagegen eher verschont. Es bleibt bedeckt und regnerisch, vor allem im südlichen Bergland.

Quelle: dpa