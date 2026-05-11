Update am Abend: Spritpreise, Wahlen und Opposition in Russland

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Heute sind alle auf der Suche: Die Regierung sucht die richtigen Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin suchen letzte Wählerstimmen. Und in Russland sucht man die Opposition.

Wie will die Regierung die Spritpreise senken?

Das ist passiert: Die Bundesregierung ringt um Maßnahmen, mit denen die Spritpreise in Deutschland gesenkt werden sollen. Zur Auswahl stehen verschiedene Konzepte: unter anderem eine Mehrwertsteuersenkung, eine Direktauszahlung an Einkommensschwache oder eine Übergewinnsteuer.

Die Bundesregierung ringt um Maßnahmen, mit denen die Spritpreise in Deutschland gesenkt werden sollen. Zur Auswahl stehen verschiedene Konzepte: unter anderem eine Mehrwertsteuersenkung, eine Direktauszahlung an Einkommensschwache oder eine Übergewinnsteuer. Das ist der Hintergrund: Nach den Rekordhöhen beim Benzinpreis ist auch Diesel auf ein neues Hoch gestiegen und war am Donnerstag so teuer wie nie zuvor. Das heizt die Debatte um Gegenmaßnahmen weiter an.

Nach den Rekordhöhen beim Benzinpreis ist auch Diesel auf ein neues Hoch gestiegen und war am Donnerstag so teuer wie nie zuvor. Das heizt die Debatte um Gegenmaßnahmen weiter an. Das sagen Experten: Eine Mehrheit der Fachleute hält eine zielgerichtete Direktzahlung an einkommensschwache Haushalte für das ökonomisch sauberste Instrument. Das Problem: Es fehle aber noch an den Kontonummern vieler Menschen und deren Verknüpfung mit Einkommensdaten. Eine Senkung der Mehrwertsteuer würde hingegen auch Gutverdienende begünstigen, die "mit 200 km/h über die Autobahn" fahren, so die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Und eine Übergewinnsteuer könnte langfristig Unternehmen abschrecken, meint Manuel Frondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.

heute journal update, 16.09.2026, 00:00 Uhr. 16.09.2026 | 1:56 min

Wahlkampf-Endspurt in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin

Das ist passiert: Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gehen vor dem Gang zur Urne am Sonntag in den Endspurt. In Mecklenburg-Vorpommern scheint vor allem die SPD auf den letzten Metern noch mehr Zustimmung zu ergattern.

Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gehen vor dem Gang zur Urne am Sonntag in den Endspurt. In Mecklenburg-Vorpommern scheint vor allem die SPD auf den letzten Metern noch mehr Zustimmung zu ergattern. Das ist der Hintergrund: Am Sonntag wird in Berlin das Abgeordnetenhaus und in Mecklenburg-Vorpommern der Landtag gewählt. Im aktuellen ZDF-Politbarometer hat die SPD in Mecklenburg-Vorpommern die AfD überholt, in Berlin liegt die Linke vor der CDU.

Am Sonntag wird in Berlin das Abgeordnetenhaus und in Mecklenburg-Vorpommern der Landtag gewählt. Im aktuellen ZDF-Politbarometer hat die SPD in Mecklenburg-Vorpommern die AfD überholt, in Berlin liegt die Linke vor der CDU. Das sagen Experten: Politikwissenschaftler Wolfgang Muno von der Universität Rostock sieht im guten Abschneiden der SPD im ZDF-Politbarometer vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern auch ein Risiko für die Sozialdemokraten. Zwar stehe die SPD nun auf einer Sieger- und die AfD auf der Verliererstraße, sagt er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die jüngste Projektion. "Doch es gibt immer noch 20 Prozent Unentschlossene." In Berlin konnte die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp vor allem beim Thema Wohnen punkten, wie das ZDF-Politbarometer zeigt.

heute journal, 18.09.2026, 21:45 Uhr. 17.09.2026 | 0:47 min

Russen haben nicht die Wahl

Das ist passiert: In Russland hat die Wahl zum Parlament begonnen, die noch bis Sonntag läuft und nicht als freie Wahl bezeichnet werden kann. Sie wird auch in den von Russland besetzten Gebieten abgehalten und vom Wahl-Ausschluss der Partei Jabloko überschattet.

In Russland hat die Wahl zum Parlament begonnen, die noch bis Sonntag läuft und nicht als freie Wahl bezeichnet werden kann. Sie wird auch in den von Russland besetzten Gebieten abgehalten und vom Wahl-Ausschluss der Partei Jabloko überschattet. Das ist der Hintergrund: Jabloko war die einzige Partei, die sich offen gegen den Angriffskrieg in der Ukraine wendete. Bei jetzt ausgestrahlten "Wahldebatten", bei denen auch Oppositionspolitiker zu Wort kommen sollen, sieht man im russischen Staatsfernsehen leere TV-Studios oder noch kurioser: einen Kandidaten der "Partei der direkten Demokratie", der nur einen auswendig gelernten Satz aufsagt und den Rest seiner Redezeit schweigend in die Kamera starrt.

Das analysiert ZDF-Korrespondent Sebastian Ehm: "Es wirkt in vielen Fällen so, als wäre die Opposition bei diesen Wahlen entweder nur zum Schein anwesend oder überhaupt nicht, wie bei einigen Wahldebatten. Diskussionen, politischer Wettstreit, kontroverse Meinungen. Das alles ist nicht erwünscht."

ZDFheute Xpress, 18.09.2026, 08:00 Uhr. 18.09.2026 | 1:18 min

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Schlagzeilen

Grafik des Tages

Morgen heißt es wieder: O'zapft ist! Das 191. Oktoberfest startet in München mit dem traditionellen Fassanstich und ein großes Thema ist natürlich wieder: Wie viel kostet eine Maß Bier? Wir haben Ihnen die Preise der letzten Jahre grafisch zusammengestellt:

So viel kostet die Maß Bier ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ratgeber: Warum Krafttraining im Alter wichtig ist

Sturzprophylaxe, Selbstständigkeit, Muskelaufbau - für Krafttraining gibt es viele gute Gründe. Auch im Alter ist Muskelzuwachs möglich und nötig. Worauf Einsteiger achten sollten.

Volle Kanne, 18.09.2026, 09:05 Uhr. 18.09.2026 | 7:13 min

Sport

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben nach einem Drama das WM-Finale hauchdünn verpasst. Nun geht es um Bronze und die erste WM-Medaille überhaupt.

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ein Münchner Kurs zeigt in Rollenspielen, wie Zivilcourage gelingt ohne sich selbst in Gefahr zu bringen: Menschen gezielt ansprechen, Betroffene unterstützen und im Ernstfall den Notruf wählen.

ZDF-Morgenmagazin, 18.09.2026, 05:30 Uhr. 18.09.2026 | 2:14 min

Streaming-Tipps für den Abend

9. November 1989: Die DDR-Nationalspieler um Matthias Sammer stehen vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel für die WM 1990 - doch dann fällt die Mauer, und plötzlich ist alles anders. Im Westen wittert Reiner Calmund das große Geschäft: Der schlitzohrige Leverkusen-Manager macht Jagd auf die besten Talente der DDR. Calmund geht dabei derart forsch vor, dass sich sogar der damalige Kanzler, Helmut Kohl, genötigt sieht, einzuschreiten. Die dreiteilige ZDF-Dokuserie "Go West!" zeigt eindrücklich, was die Wende für die Spieler der letzten DDR-Elf bedeutete und wie es danach für sie weiterging. (Drei Folgen à circa 30 Minuten)

DDR-Trainer Ede Geyer steht vor der Herausforderung, sein Team nach dem Mauerfall wieder auf das große Ziel WM einzuschwören. Doch die Gedanken seiner Spieler scheinen längst woanders. 18.09.2026 | 32:46 min

Millionen Menschen pendeln täglich oder leben für ihren Beruf als Lkw-Fahrer auf der Straße. Was bedeuten lange Arbeitswege, Parkplatzmangel und Montage für Alltag und Familie? Das zeigt die ZDF-Reportage "Leben auf Achse". (30 Minuten)

18.09.2026 | 29:47 min

Rezept des Tages: Mediterrane Hähnchen-Involtini mit Serrano

Serrano-Schinken, grünes Pesto und frisches Basilikum bilden die würzige Füllung der italienischen Rouladen. Dazu serviert Carsten Goms einen leckeren Kräuter-Dip und mariniertes Grillgemüse. Hier geht es zum Rezept.

Volle Kanne, 14.09.2026, 09:05 Uhr. 14.09.2026 | 7:44 min

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