Update am Morgen: Öl. Markt. Macht.

Guten Morgen,

und täglich grüßt das Murmeltier. Das denken derzeit wohl nicht nur Autofahrer, wenn sie auf die Spritpreise blicken. Denn die sind weiterhin hoch - daran änderte gestern auch die Ankündigung der Bundesregierung, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin signifikant zu senken, nichts. Gut, da gab es auch noch die Ankündigung der anderen Art, nämlich die Trumpsche Drohung nach den gescheiterten Verhandlungen mit Iran, die Straße von Hormus zu blockieren. Prompt stiegen die Rohölpreise - und in der Regel ziehen die Spritpreise schnell nach. Auch dabei grüßt das Murmeltier.

Aber womöglich grüßen auch die Ölkonzerne. Denn selbst, wenn die Rohölpreise sinken, dürfte wieder mit dem sogenannten Rakete-und-Feder-Effekt zu rechnen sein. Soll heißen: Nach einem schnellen, starken Preisanstieg erfolgt der Rückgang nur sehr langsam. Die Konzerne profitieren, das geht aus einer aktuellen Analyse der Umweltorganisation Greenpeace hervor, die ZDF frontal exklusiv vorliegt. Demnach machten BP, Shell und Co. in Deutschland zwischen dem 2. März und dem 12. April zusätzliche Gewinne in Höhe von 1,18 Milliarden Euro.

13.04.2026 | 1:17 min

Nutzen die Mineralölkonzerne Krisen wie den Iran-Krieg aus, um an den Zapfsäulen Gewinne abzuzocken? Bislang konnte das Bundeskartellamt Preisabsprachen nicht beweisen, aber jetzt soll eine Beweislastumkehr helfen. Allerdings verfügen die großen Konzerne über Macht und Möglichkeiten, um auf Auskunftsersuchen ausweichend zu antworten.

Von einem "Oligopol" spricht die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, im frontal-Interview. Sie begrüße zwar die Beweislastumkehr, aber Unterlagen würden womöglich nicht schnell genug bereitgestellt und gegen das Untersuchungsergebnis Einspruch erhoben werden. Solche Rechtsverfahren dauern. "Kurzfristig an den Tankstellen bringt das den Menschen nichts", so Schnitzer. Und die nächste Krise kommt bestimmt, würde wohl das Murmeltier ergänzen.

Herzliche Grüße aus Berlin

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Wie ukrainische Drohnen Russlands Ölsektor ins Wanken bringen: Die Drohnenangriffe der Ukraine auf Russlands Ölinfrastruktur gehen weiter, mehrere Terminals wurden massiv getroffen. Einen Angriffsstopp, wie ihn Partner fordern, lehnt Kiew ab.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Bitkom-Studie zur Digitalisierung in der Industrie / Marsch der Lebenden 13.04.2026 | 0:30 min

Holocaust-Gedenktag mit "Marsch des Lebens": In Stuttgart wird der Gedenktag Jom ha-Schoah begangen. Er wurde 1951 vom israelischen Parlament auf den 27. des Monats Nissan (April/Mai) gelegt. Erwartet werden nach Angaben des Veranstalters 500 bis 1.000 Teilnehmer.

Wie digital ist Deutschlands Industrie? Am Vormittag wird eine neue Bitkom-Studie zum Einsatz digitaler Technologien in der Industrie vorgestellt. Dafür wurden anlässlich der Hannover Messe 555 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes repräsentativ befragt.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Nach Iran blockiert jetzt das US-Militär die Straße von Hormus. So wollen die USA alle Schiffe und die Meerenge selbst kontrollieren. Was Trump damit bezwecken will, hat ZDFheute live analysiert.

13.04.2026 | 29:26 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 14.04.2026 | 2:39 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag scheint von der Nordsee bis zum Schwarzwald oft die Sonne. Sonst überwiegen die Wolken und vor allem im Osten und Südosten regnet es. Die Temperatur steigt auf Werte von 9 bis 18 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider