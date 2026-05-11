Update am Abend: Schwesig, Bond und Stromsteuer

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Manuela Schwesig bleibt Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, der neue James-Bond-Darsteller steht fest und Kanzler Merz kündigt die Senkung der Stromsteuer an.

Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin gewählt

Das ist passiert: Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt - mit komfortabler Mehrheit. Doch es gibt Baustellen, die das Regieren schwer machen dürften.

Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt - mit komfortabler Mehrheit. Doch es gibt Baustellen, die das Regieren schwer machen dürften. Das ist der Hintergrund: Der Regierungskoalition gegenüber sitzen 32 Fraktionsmitglieder - eine zahlenmäßig starke AfD-Opposition. 38,2 Prozent der Wähler hatten sich die Alternative für Deutschland in die Regierung gewünscht. Die SPD von Manuela Schwesig lag nach einer veritablen Aufholjagd mit 35,5 Prozent knapp dahinter.

Der Regierungskoalition gegenüber sitzen 32 Fraktionsmitglieder - eine zahlenmäßig starke AfD-Opposition. 38,2 Prozent der Wähler hatten sich die Alternative für Deutschland in die Regierung gewünscht. Die SPD von Manuela Schwesig lag nach einer veritablen Aufholjagd mit 35,5 Prozent knapp dahinter. Das sagt ZDF-Reporterin Susanne Seidl: Aufgrund einer Finanzierungslücke im Landeshaushalt "könnte noch Ärger drohen, wenn Projekte des einen oder anderen Koalitionspartners aus finanziellen Gründen kleiner ausfallen oder verschoben werden", so Seidl. Und noch ein Problem, das paradoxerweise aus Schwesigs Erfolg resultiert, schwebe über der neuen Landesregierung. "Nach einem starken Wahlkampf sind nun alle Augen auf sie als mögliche SPD-Bundesvorsitzende gerichtet", erklärt Seidl.

ZDF-Mittagsmagazin, 16.11.2026, 12:05 Uhr 16.11.2026 | 1:51 min

"Mein Name ist Bond, James Bond"

Das ist passiert: Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist vorbei: Erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Filmreihe übernimmt ein etablierter Hollywoodstar die Rolle des berühmten Geheimagenten. Der Brite Robert Pattinson wurde für die Rolle als Spion 007 ausgesucht, wie die offizielle Instagram-Seite bestätigte.

Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist vorbei: Erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Filmreihe übernimmt ein etablierter Hollywoodstar die Rolle des berühmten Geheimagenten. Der Brite Robert Pattinson wurde für die Rolle als Spion 007 ausgesucht, wie die offizielle Instagram-Seite bestätigte. Das ist der Hintergrund: Der 40-jährige Engländer wird damit Nachfolger von Daniel Craig, der sich 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" von der Rolle verabschiedet hatte. Seitdem waren zahlreiche Schauspieler für die 007-Rolle gehandelt worden. Der Film, bei dem der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") Regie führt, soll 2028 in die Kinos kommen.

Der 40-jährige Engländer wird damit Nachfolger von Daniel Craig, der sich 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" von der Rolle verabschiedet hatte. Seitdem waren zahlreiche Schauspieler für die 007-Rolle gehandelt worden. Der Film, bei dem der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") Regie führt, soll 2028 in die Kinos kommen. Darum ist die Entscheidung für Pattinson eine Überraschung: Lange galten andere Schauspieler als favorisiert. Bislang waren die 007-Schauspieler bei ihrer Verpflichtung keine großen Kinostars. Roger Moore und Pierce Brosnan kannte das Publikum vor allem aus dem Fernsehen.

Robert Pattinson als James Bond Quelle: instagram.com / 007 (Screenshot 16.11.2026)

Stromsteuer soll sinken

Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angekündigt, dass der schwarz-rote Koalitionsausschuss am Dienstag die Senkung der Stromsteuer beschließen wird.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angekündigt, dass der schwarz-rote Koalitionsausschuss am Dienstag die Senkung der Stromsteuer beschließen wird. Das ist der Hintergrund: Nach den Haushaltsvereinbarungen in der vergangenen Woche gibt es vor allem in der CDU erheblichen Unmut, weil die von Merz und dem Parteipräsidium geforderte Senkung der Stromsteuer nicht beschlossen wurde. Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil zeigte sich zwar grundsätzlich offen dafür, forderte aber eine Gegenfinanzierung.

Nach den Haushaltsvereinbarungen in der vergangenen Woche gibt es vor allem in der CDU erheblichen Unmut, weil die von Merz und dem Parteipräsidium geforderte Senkung der Stromsteuer nicht beschlossen wurde. Vizekanzler und SPD-Chef Klingbeil zeigte sich zwar grundsätzlich offen dafür, forderte aber eine Gegenfinanzierung. Das sagt ZDF-Korrespondentin Eva Schiller: "Auch Rückendeckung von Markus Söder gab es", so Schiller. Der CSU-Chef habe von einer "Glaubwürdigkeitsfrage" gesprochen.

ZDF-Mittagsmagazin, 16.11.2026, 12:05 Uhr 16.11.2026 | 1:43 min

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Ratgeber: Was Hefeflocken wirklich bringen können

Hefeflocken gelten als gesund, sie sind würzig und vegan. Ihr Geschmack soll an Parmesan erinnern. Was in den pflanzlichen Flocken steckt und worauf Veganer achten sollten.

Volle Kanne, 04.11.2026, 09:05 Uhr 04.11.2026 | 5:13 min

Sport

In der Nations League will die DFB-Elf mit einem Sieg gegen die Niederlande das Weiterkommen sichern (Anpfiff 20:45 in der ARD und im ZDF-Liveticker). Das Spiel gegen die Niederlande bedeutet für die DFB-Spieler auch eine Zäsur bei der Ausrüstung. Gegen Oranje wird Deutschland vorerst zum letzten Mal nach mehr als 70 Jahren in Adidas-Schuhen auflaufen. Der neue Vertrag mit dem amerikanischen Konkurrenten Nike greift ab Januar 2027.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich im Vorfeld der Partie für einen Wechsel an der FIFA-Spitze ausgesprochen. Den aktuellen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino kritisiert er scharf. Seit wenigen Minuten ist auch klar: Die UEFA schickt den Franzosen Philippe Diallo gegen Infantino ins Rennen.

Sportstudio, 15.11.2026, 21:40 Uhr 15.11.2026 | 0:40 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Mit Beginn der Regenzeit ziehen Millionen Landkrabben auf der Weihnachtsinsel vom Regenwald zum Meer. Dort pflanzen sie sich fort. Die jährliche Wanderung folgt dem Mondzyklus.

ZDFheute Xpress, 16.11.2026, 12:26 Uhr 16.11.2026 | 0:34 min

Streaming-Tipp für den Abend

Wo kommen wir her? Wie lebten unsere Vorfahren? Mit dem Schauspieler Matthias Brandt als Erzähler begibt sich die Terra X-Dokureihe auf eine Zeitreise von der letzten Eiszeit bis ins Spätmittelalter. (Fünf Folgen à circa 45 Minuten)

Terra X, 09.11.2026, 09:00 Uhr 09.11.2026 | 43:08 min

Rezept des Tages: Pastízio - griechischer Nudelauflauf

Volle Kanne, 16.11.2026, 09:05 Uhr 16.11.2026 | 9:04 min

Ein Nudelauflauf für die ganze Familie! Pastízio schmeckt am nächsten Tag sogar noch besser. Ungewöhnlich: In die Bechamelsauce bröselt Nadia-Alexia Challah Feta und zum Hack kommt etwas Zimt.

Für das Rezept "Pastízio - griechischer Nudelauflauf" finden Sie hier den Download.

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