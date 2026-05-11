Update am Abend: Gedenken in New York und ein neuer Krisenherd

Guten Abend,

wo waren Sie am 11. September 2001? Ich war damals erst unbeschwerte 13 Jahre alt und erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr an allzu viel aus dieser Zeit. Das Fernsehbild der rauchenden Türme im Wohnzimmer meiner Eltern nach der Schule sind aber in mein bildliches Gedächtnis gestanzt. Damals hatte ich keine Ahnung, wie sehr dieser Tag die Welt verändern würde und welche Auswirkungen die Anschläge bis heute haben werden. Heute wird in New York an die Opfer und die Hinterbliebenen des Terroranschlags vor 25 Jahren erinnert.

ZDF-Mittagsmagazin, 11.9.2026, 12 Uhr 11.09.2026 | 1:47 min

25 Jahre nach 9/11: New York gedenkt der Opfer

Das ist passiert: Bei der Gedenkfeier in New York wurde am sogenannten Ground Zero wie jedes Jahr ein streng choreografiertes Ritual begangen: Fast 3.000 Namen der Opfer wurden verlesen, unterbrochen von Schweigeminuten, die durch Glockenklang eingeleitet wurden - zum Gedenken an die beiden Flugzeugeinschläge, die Einstürze der Türme sowie die Angriffe auf das Flugzeug in Pennsylvania und das Pentagon. Neu war in diesem Jahr eine siebte Schweigeminute für die Menschen, die an den Spätfolgen des 11. September gestorben sind.

Bei der Gedenkfeier in New York wurde am sogenannten Ground Zero wie jedes Jahr ein streng choreografiertes Ritual begangen: Fast 3.000 Namen der Opfer wurden verlesen, unterbrochen von Schweigeminuten, die durch Glockenklang eingeleitet wurden - zum Gedenken an die beiden Flugzeugeinschläge, die Einstürze der Türme sowie die Angriffe auf das Flugzeug in Pennsylvania und das Pentagon. Neu war in diesem Jahr eine siebte Schweigeminute für die Menschen, die an den Spätfolgen des 11. September gestorben sind. Das sagen Betroffene: Für viele Angehörige ist der Gedenktag besonders wichtig. Etwa die Hälfte der Todesopfer auf dem Gelände wurde nie geborgen - es gab also nichts, was die Angehörigen beisetzen oder bestatten konnten. Und auch viele Überlebende kämpfen noch 25 Jahre nach den Anschlägen mit gesundheitlichen Spätfolgen: Dana Nelson, die als Schülerin nur wenige Blocks vom World Trade Center entfernt die Anschläge miterlebte, erkrankte Jahre später an Krebs. Auch ihr Vater starb an einer aggressiven Krebsform. Meine Kolleg*innen vom auslandsjournal haben mit Betroffenen über Wunden gesprochen, die bis heute noch nicht verheilt sind. Und unsere Reporterin Susanne Lingemann hat mit Menschen darüber gesprochen, wie sie den Anschlag damals erlebt haben.

Für viele Angehörige ist der Gedenktag besonders wichtig. Etwa die Hälfte der Todesopfer auf dem Gelände wurde nie geborgen - es gab also nichts, was die Angehörigen beisetzen oder bestatten konnten. Und auch viele Überlebende kämpfen noch 25 Jahre nach den Anschlägen mit gesundheitlichen Spätfolgen: Dana Nelson, die als Schülerin nur wenige Blocks vom World Trade Center entfernt die Anschläge miterlebte, erkrankte Jahre später an Krebs. Auch ihr Vater starb an einer aggressiven Krebsform. Meine Kolleg*innen vom auslandsjournal haben mit Betroffenen über Wunden gesprochen, die bis heute noch nicht verheilt sind. Und unsere Reporterin Susanne Lingemann hat mit Menschen darüber gesprochen, wie sie den Anschlag damals erlebt haben. Das sagt unser Kollege: Unser New-York-Korrespondent Armin Coerper war für uns bei der Gedenkfeier vor Ort. Bei ZDFheute live erklärte er den Hintergrund der siebten Schweigeminute: Sie soll an die Menschen erinnern, "die unter den Langzeitfolgen des 11. September zu leiden hatten und daran gestorben sind". In den Tagen nach dem Anschlag lag über der Stadt eine Wolke aus Asbest und Rauch - die Stadtverwaltung soll damals bereits Gutachten zur Gesundheitsgefährdung besessen haben, diese aber nicht veröffentlicht. Erst Bürgermeister Zohran Mamdani hat die Dokumente vor wenigen Tagen publik gemacht und Betroffene, Journalisten sowie Rettungskräfte aufgerufen, sich registrieren zu lassen, damit ihre gesundheitlichen Folgen untersucht werden können. Mittlerweile gehe man davon aus, dass mindestens noch einmal so viele Menschen wie am 11. September selbst an den Spätfolgen dieses Tages gestorben sind.

Die Gedenkfeier und aktuelle Einordnungen der Lage in den USA können Sie hier bei ZDFheute live nachverfolgen:

ZDFheute live, 11.09.2026, 14:30 Uhr 11.09.2026 | 111:52 min

Huthi-Rebellen im Jemen auf dem Vormarsch

Das ist passiert: Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben jemenitischen Regierungsquellen zufolge die strategisch gelegene Insel Majun (auch Perim) in der Meerenge Bab al-Mandab erobert. Die Meerenge verbindet den Golf von Aden mit dem Roten Meer und ist Teil der kürzesten Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien. Auch eine saudische Öl-Pipeline wurde Berichten zufolge beschädigt.

Das sind die Details: Nach der jüngsten Einnahme der Hafenstadt Mokka und der Hanish-Inseln kontrollieren die Huthi nun die gesamte Küste des Roten Meeres im Jemen. Von den neu gewonnenen Positionen aus können sie Handelsfrachter und andere Schiffe noch gezielter angreifen oder stören als bisher. An der schmalsten Stelle ist die Meerenge nur rund 20 Kilometer breit, deutlich schmaler als die Straße von Hormus mit etwa 50 Kilometern.

Nach der jüngsten Einnahme der Hafenstadt Mokka und der Hanish-Inseln kontrollieren die Huthi nun die gesamte Küste des Roten Meeres im Jemen. Von den neu gewonnenen Positionen aus können sie Handelsfrachter und andere Schiffe noch gezielter angreifen oder stören als bisher. An der schmalsten Stelle ist die Meerenge nur rund 20 Kilometer breit, deutlich schmaler als die Straße von Hormus mit etwa 50 Kilometern. Das könnten die Auswirkungen sein: Satellitenaufnahmen zeigten eine riesige Rauchwolke in der Nähe der saudi-arabischen Ost-West-Pipeline, die dem Königreich als wichtige Ausweichroute dient, um Rohölexporte am gesperrten Persischen Golf vorbeizuleiten. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur fielen die saudi-arabischen Rohölexporte bereits im August auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten - als einen Grund nannte die IEA auch die Huthi-Angriffe im Bab al-Mandab. Sollte nun auch noch eine Pipeline beschädigt worden sein, könnten die Rohölpreise noch höher als die aktuellen 100 Dollar pro Barrel steigen.

Alternative zur Straße von Hormus: Huthi-Rebellen erobern Insel in Meerenge Bab al-Mandab

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

ZDFheute Xpress, 11.9.2026, 13:39 Uhr 11.09.2026 | 0:17 min

Und was ist bei uns in Deutschland passiert?

Bas verspricht Übergangsfristen bei der "Rente mit 63": Die Bundesarbeitsministerin sprach von einem Vertrauensschutz für angehende Rentnerinnen und Rentner.

Schnieder will Tests für Viereinhalbjährige: Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler bei der neuen Pisa-Studie hat der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz neue Maßnahmen angekündigt.

AfD-Abgeordnete mit dubioser Vergangenheit: Die neue AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag steht. Unter den 39 Abgeordneten haben ist ein Ex-Stasi-Offizier, gegen zwei Abgeordnete ermittelt die Staatsanwaltschaft.

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ZDFheute live: Nach der Wahl ist vor den Wahlen - in Berlin liefern sich Linke und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in Mecklenburg-Vorpommern die AfD mit der SPD. ZDFheute live hat nachgefragt, was die Menschen in der Hauptstadt und im hohen Norden beschäftigt - und wie die Parteien sich im Wahlkampf positionieren.

ZDFheute live, 11.9.2026, 12:30 Uhr 11.09.2026 | 38:20 min

Ratgeber: Verträge im Kostencheck

Teure Energie, Versicherungen und ungenutzte Abos belasten viele Haushalte. ZDF-Reporter Lutz Reimer zeigt, wo sich Kosten senken lassen.

ZDF-Mittagsmagazin, 11.09.2026, 12Uhr 11.09.2026 | 3:35 min

Sportlich ins Wochenende

Wenig Zeit zum Feiern ist den deutschen Volleyball-Männern nach ihrem gestrigen Auftaktsieg gegen die Türkei bei der EM geblieben. Am Abend spielten die DVV-Männer gegen Lettland.

ZDF sport, 10.09.2026, 21:32 Uhr 10.09.2026 | 0:50 min

Union Berlin eröffnet am Abend den 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Schalke 04. Alle Infos dazu finden Sie bei uns im Liveticker.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In einem Gelsenkirchener Kiosk verkauft Ordensschwester Birgit Zigaretten, Bier und Snacks. Die Pfarrei will dort Menschen erreichen, die nicht in die Kirche kommen und ihnen Gespräche ermöglichen.

ZDFheute Xpress, 11.9.2026, 13:30 Uhr 11.09.2026 | 0:59 min

Streaming-Tipps für den Abend

25 Jahre nach 9/11 sind die Auswirkungen des Anschlags immer noch zu spüren. Noch heute findet der vermeintliche "Kampf der Kulturen" statt, auch im Internet. "Terra X History" zeigt in "9/11 - Terror, Trauma, Zeitenwende", welche Folgen die Anschläge auf das World Trade Center bis heute haben.

Terra X History, 7.9.2026 07.09.2026 | 43:21 min

Rezept des Tages: herbstliche Tarte

volle kanne, 11.9.2026, 9 Uhr 11.09.2026 | 7:06 min

Saftige Zwetschgen, knuspriger Mürbeteig und feine Amarettini: Diese herbstliche Tarte von Cynthia Barcomi begeistert mit ihrem fruchtigen Aroma.

Das Rezept finden Sie hier als Download.

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