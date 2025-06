Update am Morgen: Das Recht des Stärkeren

Guten Morgen,

es ist angerichtet. Heute beginnt der Nato-Gipfel in Den Haag, am Abend gibt’s ein Dinner im Königsschloss - und gewissermaßen als Aperitif haben die Staats- und Regierungschef bereits das neue Ziel für Verteidigungsausgaben serviert: fünf Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für Militär und Infrastruktur

Die drastische Erhöhung dürfte dem wohl wichtigsten Gast gefallen, denn die Bündnispartner beugen sich damit dem Druck von Donald Trump und beenden - wie es der deutsche Bundeskanzler ausdrückt - die "Trittbrettfahrerei" bei der Schutzmacht USA. "Wir Europäer müssen uns auf uns selbst gestellt stärker machen", meint Friedrich Merz (CDU), der sich heute noch in einer Regierungserklärung äußern will.

Überschattet wird der Gipfel von der Eskalation im Nahen Osten. Am Wochenende hatten die USA in den israelisch-iranischen Krieg eingegriffen und bunkerbrechende Bomben auf drei wichtige Atomanlagen im Iran abgeworfen. Dafür gibt es gute Gründe, weil das Mullah-Regime ansonsten wohl Atomwaffen bauen und gegen Israel sowie auch andere Staaten einsetzen könnte. Aber wie passt das zum Völkerrecht? Gar nicht, sagen nicht wenige Konfliktforscher und Rechtsexperten - weil Angriffskriege verboten sind.

Und ausgerechnet Moskau stimmt mit ein. Die "verantwortungslose Entscheidung" der USA verstoße gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen, teilte das russische Außenministerium am Sonntag mit. Dass solche Töne aus dieser Richtung kommen, sollten sich die 32 Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten heute Abend beim Dinner mal auf der Zunge zergehen lassen.

Gerade, weil es angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine so bitter schmeckt, wenn das Völkerrecht relativiert wird, wie es gerade passt. Dann dürfte spätestens beim Dessert allen klar sein: Das Recht des Stärkeren gilt in diesen Zeiten offenkundig mehr.

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute noch wichtig ist

Merz gibt Regierungserklärung ab: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt am Dienstag eine Regierungserklärung im Bundestag zu den bevorstehenden Gipfeltreffen der Nato und der Europäischen Union ab. Für seine Rede, die gegen Mittag beginnen soll, sind 25 Minuten vorgesehen, anschließend wird es eine 90-minütige Aussprache geben.

Entwurf des Bundeshaushalts 2025 : Das Kabinett will Haushaltspläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf den Weg bringen. Der Etatentwurf für 2025 soll beschlossen werden, für 2026 legt der Vizekanzler zumindest Eckwerte vor. Außerdem will Klingbeil das Gesetz für das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz einbringen.

Urteil zum "Compact"-Magazin: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will sein Urteil zum Verbot des rechtsextremen "Compact"-Magazins verkünden. Von der Entscheidung hängt ab, ob das Magazin weiterhin erscheinen darf.

Ausführlich informiert

Der Iran hat US-Militärbasen in Katar und im Irak angegriffen. Einen Tag nach dem Kriegseintritt der USA schlägt der Iran zurück. Wie reagieren die globalen Mächte? Steuert der Nahost-Konflikt auf eine neue Eskalationsstufe zu? Antworten im ZDF spezial:

Zahl des Tages

3.900 "Superreiche", also Menschen mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Finanzvermögen, gibt es in Deutschland.

Ein Lichtblick

Quelle: AFP/NSF-DOE Vera C Rubin Observatory

Die Bilder des neuen Vera C. Rubin-Observatoriums in Chile zeigen erstmals Aufnahmen weit entfernter Galaxien - darunter ein Bild des Trifid-Nebels und des Lagunennebels, die sich Tausende Lichtjahre von der Erde entfernt befinden. Diese Entstehungsgebiete von Sternen wurden bisher nur verschwommen dargestellt.

Sportlich in den Tag

Nach den Siegen über Auckland City und die Boca Juniors trifft der FC Bayern zum Abschluss der Vorrunde bei der Klub-WM in den USA auf Benfica Lissabon. Ein Unentschieden reicht bereits zum Gruppensieg. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr (MESZ).

Die Nachrichten im Video

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag ist der Himmel in der Nordhälfte bewölkt und ganz im Norden regnet es zeitweise. Dabei weht ein kräftiger Westwind mit stürmischen Böen an den Küsten. Die Temperatur steigt auf 18 bis 25 Grad. Im Süden scheint bei 24 bis 31 Grad die Sonne.