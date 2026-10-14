Update am Morgen: Brüssel, Trump und 007

Shakuntala Banerjee

Guten Morgen,

schwierige Aufgaben werden gefühlt leichter, wenn sie zwischen noch schwierigeren Verpflichtungen oder Ereignissen stecken. Deshalb darf man getrost annehmen, dass nach den jüngsten Koalitions-Verstimmungen die heutige Regierungserklärung von Friedrich Merz zu den angenehmeren Momenten seiner Woche gehören wird. Denn in der Erklärung geht es - anlässlich des ab morgen tagenden EU-Gipfels - zumindest teilweise raus aus den Niederungen der Innenpolitik und rein in das weite Feld der internationalen Politik.

Dass auch das nicht nur angenehm wird, zeigt ein Blick auf die Gipfel-Agenda. Da geht es am Donnerstag und Freitag zum einen um das liebe Geld: Die EU-Kommission hätte davon künftig gerne mehr, Deutschland und andere Staaten halten dagegen. Echte Fortschritte sind laut Regierungskreisen nicht zu erwarten. Zum anderen geht es um die ganz große Frage dieser Tage: Wie kommt die Welt raus aus den internationalen Krisen und Kriegen - und welche Rolle kann und soll die EU dabei spielen?

Noch einmal drängender wurde diese Frage in dieser Woche durch Donald Trump und seinen Diesel-Deal mit Russland: Den ließ Amerikas Präsident genau in dem Moment verhandeln und feiern, in dem die EU ihr bisher größtes Sanktionspaket gegen Russland beschloss. Aus Sicht der EU ein "wahnsinniger Verrat", wie unser EU-Korrespondent Ulf Röller in der neuesten Folge des auslandsjournal-Podcasts "Der Trump Effekt" erklärt. Zusammen mit ZDF-US-Korrespondent Elmar Theveßen und der ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf durchleuchtet er die "Diesel-Grüße aus Moskau" und ihre Folgen für die Welt und die EU. Wer wissen möchte, wogegen sich Merz und der Rest des EU-Gipfels ab morgen stemmen müssen - und was James Bond mit der Sache zu tun hat, kann hier reinhören.

Podcast "Trump-Effekt" - Diesel-Grüße aus Moskau, 13.10.2026, 12:00 Uhr 13.10.2026 | 64:25 min

Friedrich Merz jedenfalls setzte schon am Montag den Ton für Europas Antwort auf Trump: Deutschland und die EU müssten mehr Druck auf Russland ausüben, nicht weniger. Mehr dazu dann sicher in seiner Rede im Bundestag, live übertragen in unserem Programm.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

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Was heute noch wichtig ist

Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz zum EU-Gipfel // Beginn des Nord-Stream-Prozesses // Sondersitzung des Magdeburger Landtags zu Antrag von AfD und BSW zum Ukraine-Krieg 14.10.2026 | 0:50 min

Finanzprognose für gesetzliche Krankenkassen erwartet: Regierung und Krankenkassen wollen am Mittwoch ihre offizielle Prognose zu den Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung für dieses und kommendes Jahr aufstellen. Zentral ist dies für die Beitragsentwicklung. Anhand der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben wird ermittelt, ob rein rechnerisch Bedarf für Beitragserhöhungen besteht. Die Beiträge legen die einzelnen Kassen allerdings selbst fest.

Prozess um Nord-Stream-Anschlag beginnt: Rund vier Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee muss sich erstmals einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Heute beginnt vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg der Prozess gegen den ukrainischen Staatsangehörigen Serhij K. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, als Offizier der ukrainischen Armee zivile Ziele angegriffen und damit Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Prozess um Serie von Vergewaltigungen: Im Prozess um eine Serie von Vergewaltigungen betäubter Frauen könnten heute vor dem Landgericht Berlin die Plädoyers beginnen. Dem inzwischen 69 Jahre alten Angeklagten werden Übergriffe auf 14 Frauen im Alter von damals 50 bis 60 Jahren zur Last gelegt. Es geht um 22 Taten in der Zeit von 2016 bis Ende 2022. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen.

Weitere Schlagzeilen

Sportlich in den Tag

Eigentlich hatten die Bayern das Champions-League-Spiel in Stavanger schon gedreht. Doch nach dem Platzverweis gegen Olise schafften die Norweger noch den Ausgleich.

Die DFB-Frauen haben den Test gegen Japan gewonnen. Herausragende Akteurin des Tages war Bayerns Außenspielerin Klara Bühl.

Nach einem verheerenden Bilanz-Schuldspruch stellt sich die Frage, was ein City-Sieg künftig wert ist. Das gilt auch für die Königsklasse. Dort ist PSG der nächste Gegner.

Gesagt

Wie buchstabiert man Liebe, Pooh? „ Ferkel

Man buchstabiert sie nicht, man fühlt sie. „ Winnie Pooh

Quelle: imago images

Der Kinderbuch-Klassiker Winnie-the-Pooh wird 100 Jahre alt. Am 14. Oktober 1926 veröffentlichte Alan Alexander Milne (1882-1956) den ersten Geschichtenband über den "Bären von sehr geringem Verstand", der mit seinen Abenteuern, Missgeschicken und Nonsens-Reimen schnell die Herzen seiner kleinen und großen Leser eroberte. Noch heute ist "Pu der Bär", wie der Titel im Deutschen veröffentlicht wurde, weltweit in Kinderzimmern zu Hause: als Stofftier oder Schlüsselanhänger, auf Teetassen, T-Shirts, Bettwäsche - und natürlich in Filmen und Büchern.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 14.10.2026 | 2:44 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch halten sich südlich der Donau noch viele Wolken und vor allem am Alpenrand regnet es etwas. Sonst ist es nach Nebelauflösung trotz einiger Wolken freundlich. Die Temperatur erreicht Höchstwerte von 14 bis 21 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion