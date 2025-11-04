Update am Morgen: Wählt New York heute den Anti-Trump?

Guten Morgen,

"Ich mache einen brandneuen Start in old New York", singt Frank Sinatra, selbst Aufsteiger aus einer Einwanderfamilie, im Musik-Klassiker "New York, New York". Wenn New York heute gewählt hat, könnte ein Einwanderer aus Uganda Bürgermeister der Welt-Kulturhauptstadt werden. So wird New York ja oft genannt, weil Trends von hier um den Globus gehen.

Vielleicht setzt auch Zohran Mamdani einen Trend. Zuletzt lag er vorn in den Umfragen für den politischen Chefsessel an der Ecke East End Avenue und 88. Straße.

Mamdani wäre so etwas wie ein kommunaler Anti-Trump. 34 Jahre jung, Demokrat und erklärter Sozialist, als indischstämmiger Muslim in Afrika geboren - und mit einem Programm, das als Überschrift das Leben billiger machen möchte. Mehr Gegenteil von Donald Trump geht kaum.

Der amerikanische Präsident bezeichnet Mamdani als Kommunisten, eins der schlimmsten Schimpfworte in Trumps MAGA-Bewegung. Wer weiß: Hätte es die aggressive Anti-Migrationspolitik der derzeitigen amerikanischen Administration schon früher gegeben, wäre Mamdani als junger Erwachsener vielleicht von den ICE-Rollkommandos arretiert worden und hätte kaum eine Chance auf die Bürgermeisterwahl gehabt.

Und wie würde man im deutschen Stadtbild auf einen bärtigen muslimischen Inder schauen, der noch dazu politisch progressiv auftritt? Gewählter Regierender Bürgermeister von Berlin? New York steht zumindest für etwas, das Amerika immer ausgezeichnet hat: die Fähigkeit zur Erneuerung, die Chancen eines Schmelztiegels nutzend, die Leistung der Menschen dem Aussehen vorziehend.

Zu idealistisch? Idealismus ist die Kraft, die vielleicht auch der Trumpismus fürchten muss. "Yes we can" war die kurze Formel, mit der Barack Obama einst antrat. Obama hat wohl am Wochenende mit Zohran Mamdani telefoniert und ihm ein Coaching als "Sparringspartner" angeboten, falls der Kandidat die Wahl gewinnt.

"If I can make it there, I'll make it anywhere" - "Wenn ich es dort schaffe, dann schaffe ich es überall", heißt in "New York, New York". Also wird man von Zohran Mamdani so oder so vermutlich noch hören. Zuerst einmal als Bürgermeister? Er hätte ja Zeit. Immerhin ist er 45 Jahre jünger als Donald Trump.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

Was heute noch wichtig ist

EU-Umweltminister ringen um Klimaziele : Bei dem Treffen soll eine Verständigung der EU-Länder auf ein Klimaziel der EU für 2040 erreicht werden. Gleichzeitig soll der Klimaplan bis 2035 festgelegt werden, mit dem die EU auf die Weltklimakonferenz nach Brasilien fährt.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

34.

So viele Tage dauert der Shutdown in den USA bereits. Tausende Bundesbedienstete sind seit dem 1. Oktober im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. Nur eine Haushaltssperre in Donald Trumps erster Amtszeit war mit einer Dauer von 35 Tagen länger. Dass dieser Rekord geknackt wird, scheint unausweichlich. Gleichzeitig deuten erste Zeichen auf Annäherung zwischen Republikaner und Demokraten - und ein baldiges Ende des Stillstandes.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 03.11.2025 | 1:59 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag halten sich im Norden noch zahlreiche Wolken. Sonst scheint nach Nebel die Sonne. Bei einem im Norden starken Südwestwind werden 12 bis 16 Grad erreicht.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider