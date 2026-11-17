Guten Morgen,

die Koalition steuert auf eine Einigung zu - nach Tagen der Diskussion über die Stromsteuer soll das Thema heute Abend auf dem Koalitionsgipfel abgeräumt werden. Ob das wirklich der Gamechanger ist? Derweil steuert die deutsche Industrie mehr und mehr Richtung Abgrund. Erst gestern gab es neue Zahlen dazu: Seit 2019 gingen laut der Unternehmensberatung EY 405.800 Industrie-Arbeitsplätze verloren. Eine bedrückende Bilanz.

Aber halt, stopp! Bevor Sie jetzt die Geschichte wegwischen, weil Sie keine Lust haben auf immer nur schlechte Nachrichten - es gibt auch Zeichen des Aufschwungs. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden mehr als 3.000 Start-ups gegründet: Unternehmen mit neuem, innovativem Geschäftsmodell. Klingt nicht viel? Ist aber mehr als im gesamten Jahr 2024. Vielleicht ist das noch kein neues Wirtschaftswunder. Aber es könnte den Grundstein legen für einen möglichen wirtschaftlichen Wiederaufstieg unseres Landes.

heute-Nachrichten, 16.11.2026, 17:00 Uhr 16.11.2026 | 1:45 min

Und damit komme ich zu meinem Aufruf - meiner Bitte an Sie!

In unserer nächsten "Am Puls"-Doku wollen wir fragen, wie in Deutschland wieder etwas Neues entstehen kann - wie wir wirtschaftlich auf die Beine kommen. Denn klar ist ja: Wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Denn unser altes, das uns in den 2010er Jahren getragen hat - mit billiger Energie aus Russland, einem riesigen Absatzmarkt in China und der Sicherheit aus den USA -, funktioniert jedenfalls nicht mehr.

Und für diese Doku suchen wir Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen wollen. Müssen Sie sich gerade beruflich neu orientieren, weil Ihr alter Betrieb dichtmacht? Sehen Sie hier wirtschaftlich keine Perspektive mehr und planen deshalb auszuwandern? Oder sehen Sie gerade jetzt Chancen in Deutschland und bauen etwas Neues auf?

Am Puls, 16.11.2026, 19:57 Uhr 16.11.2026 | 1:31 min

Schreiben Sie uns einfach formlos ein paar Zeilen an: AmPuls@zdf.de - dann kommen wir vielleicht mit der Kamera vorbei und erzählen Ihre Geschichte! Der ganze Film wird dann im Frühsommer im ZDF laufen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 16.11.2026, 19:15 Uhr 16.11.2026 | 0:57 min

Wie zufrieden sind die Deutschen? Das zeigt der neue SKL Glücksatlas, der um 10 Uhr vorgestellt wird. Er misst in regelmäßigen Befragungen unter anderem die Lebenszufriedenheit in den Bereichen Einkommen, Familie und Arbeit. Außerdem wird erhoben, in welchem Bundesland die Menschen am zufriedensten sind. Im vergangenen Jahr führte Hamburg das Ranking an.

Berliner Linke berät weiter über Emde: Die umstrittene Neuköllner Linke-Abgeordnete Vanessa Emde beschäftigt die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ein weiteres Mal. Für Dienstagvormittag wird erwartet, dass sich der Fraktionsvorstand bei seiner Sitzung (ab 10 Uhr) auf einen Ausschlussantrag verständigt, den er bereits in der Woche zuvor in Aussicht gestellt hat. Am Nachmittag sollen in der Fraktion die weiteren Schritte beraten werden.

Polens Verfassungsrichter entscheiden über abgelösten Chef: Im Streit um das Verfassungsgericht in Polen will die Generalversammlung der Richter an diesem Dienstag (9 Uhr) darüber entscheiden, ob der Schutz vor Strafverfolgung für den suspendierten Gerichtspräsidenten aufgehoben wird. Entsprechende Anträge hat Generalstaatsanwalt und Justizminister Waldemar Jurek gestellt.

Ausführlich informiert

Deutschland und vier weitere europäische Länder wollen abgelehnte Asylbewerber in sogenannte Return Hubs abschieben. Was sind die Gründe und welche Kritik gibt es? Die Analyse bei ZDFheute live.

ZDFheute live, 16.11.2026, 19:30 Uhr 16.11.2026 | 27:33 min

Sportlich in den Tag

Das DFB-Team hat das Viertelfinale in der Nations League erreicht. Gegen den Erzrivalen Niederlande zeigte das Klopp-Team eine beherzte Leistung und siegte verdient mit 5:0.

Die USA haben bei der Eishockey-WM der Frauen den Titel verteidigt. Im Duell gegen den Dauerrivalen Kanada ließen sich die US-Frauen auch von einem Rückstand nicht beirren.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Ich lebe gerne für eine Zeit das Leben anderer Menschen - mein eigenes wäre mir auf Dauer vielleicht zu langweilig. „ Sophie Marceau, französische Schauspielerin

Die französische Schauspielerin Sophie Marceau wird heute 60 Jahre alt. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rollen in den Filmen "La Boum - die Fete" und "Anna Karenina".

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 16.11.2026 | 1:58 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag ist es östlich der Elbe anfangs noch trocken. Sonst regnet es verbreitet. Im Südwesten kann es auch Gewitter geben. Im Westen und Süden weht ein teils stürmischer Südwestwind. Die Temperatur steigt im Norden auf vier bis zehn, im Süden auf zehn bis 17 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion