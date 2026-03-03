Update am Morgen: Was folgt auf den Tod des Ajatollahs?

Guten Morgen,

der Krieg war erst wenige Stunden alt, da feierte Donald Trump bereits den Tod des Ajatollah Chamenei. Einer der bösartigsten Menschen der Geschichte sei tot, triumphierte Trump auf seiner Plattform "Truth Social" und rief Iraner zum Regimesturz auf: "Seid mutig! Seid heroisch! Holt euch euer Land zurück! Amerika steht hinter euch." Zwar haben nur die wenigsten Menschen in Iran direkten Zugang zu Trumps Netzwerk, aber die Botschaft des US-Präsidenten sollten wohl auch andere hören.

Trump, der als Befreier Irans in die Geschichte eingehen möchte. Als wäre das so einfach. Laut US-Medien haben seine eigenen Berater den Präsidenten gewarnt, dass der Tod einiger iranischer Führer noch nicht das Ende des Regimes bedeute. Das theokratische System, das seit Jahrzehnten eine brutale Herrschaft ausübt und jede Opposition zerschlagen hat, könnte mit allen ihm noch zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren. Die Revolutionsgarden zögerten schließlich schon bis dato nie, auf eine unbewaffnete Bevölkerung zu schießen. Anders ausgedrückt: Auch wenn einige Tyrannen tot sind, lebt das Regime der Tyrannei womöglich weiter - inklusive Überwachung, Folter, Tod.

Mehr zum Thema heute bei frontal, um 21 Uhr im ZDF

So haben viele von denen, die noch im Januar gegen die Regierung protestierten, Angst, erneut auf die Straße zu gehen. Stattdessen versammelten iranische Behörden Tausende, um in mehreren Städten öffentliche Trauer für Chamenei zu bekunden.

Und wie geht es laut Donald Trump nach dem Tod des Ajatollah weiter? "Was wir in Venezuela gemacht haben, war meiner Meinung nach perfekt", erklärte er der "New York Times". Das gesamte Regierungspersonal habe seinen Job behalten - "bis auf zwei Leute". Demnach setzt Trump auf einen Kurswechsel unter den verbliebenen Mullahs. Seine ausgerufene "Stunde der Freiheit" für das iranische Volk: Sie hat - so steht zu befürchten - noch lange nicht geschlagen.

Merz trifft Trump: Friedrich Merz (CDU) kommt als erster europäischer Regierungsvertreter seit Beginn des Iran-Kriegs heute mit Donald Trump zusammen. Mit dem US-Präsidenten ist ein halbstündiges Gespräch im Oval Office geplant.

US-Vorwahlen zum Kongress beginnen: Rund acht Monate vor den US-Zwischenwahlen zum Kongress beginnen heute in Texas, Arkansas und North Carolina die Vorwahlen. Die Wahlen gelten als der bisher wichtigste Stimmungstest für Trump.

Situation bei der Bundeswehr: Heute will Henning Otte, Wehrbeauftragter des Bundestags, seinen Jahresbericht zu Lage der Bundeswehr vorlegen.

Eigene Liga für den Nachwuchs: Zu wenig Talente schaffen den Sprung in die Bundesliga. Deshalb gründen die 36 Lizenzvereine heute eine U21-Liga, um die Durchlässigkeit zu erhöhen.

Der erste Schritt nach Brasilien: Etwas anderes als ein Sieg gegen Slowenien kommt für die deutschen Fußballerinnen zum Auftakt der WM-Qualifikation in Dresden nicht infrage.

16.000.000

Laut Schätzungen des Deutschen Schwerhörigenbundes e.V. haben etwa 16 Millionen der Menschen in Deutschland eine Hörbeeinträchtigung. Heute, am Welttag des Hörens, ruft die WHO weltweit zu einem aktiveren Schutz des Gehörs und regelmäßigen Kontrollen auf.

Die Kleine Hufeisennase, eine der seltensten Fledermausarten Europas, ist in Sachsen-Anhalt wieder auf dem Vormarsch. Noch vor wenigen Jahrzehnten stand die Art kurz vor dem Verschwinden. Heute, am Welttag des Artenschutzes, berichtet das "Morgenmagazin" ab 6 Uhr über das Thema.

Reisen ist tödlich für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit. „ Mark Twain, Schriftsteller

Auf der weltweit führenden Tourismusmesse ITB präsentieren ab heute fast 6.000 Aussteller aus mehr als 160 Ländern Reiseziele, Dienstleistungen und Produkte. Die Messe endet am Donnerstag und ist nur für Fachbesucher geöffnet.

An diesem Dienstag ist es meist freundlich, teils mit viel Sonne. Es halten sich aber auch einige Nebel- und Hochnebelfelder. Später gibt es im Norden Wolken. Die Temperaturen steigen auf zehn Grad an der Nordsee und bis 19 Grad am Rhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

