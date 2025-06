Update am Morgen: Wie Iraner den Krieg erleben

wie lange können sich die Mullahs im Iran noch an der Macht halten? US-Präsident Donald Trump strebt nun doch keinen Regimewechsel an. Das sagte er gestern auf dem Flug zum Nato-Gipfel in Den Haag . Noch am Wochenende hatte er nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen einen Sturz der Führung nicht ausgeschlossen. Jetzt also lässt er in der Air Force One verlauten: "Ich will das nicht. Ich will, dass sich alles so schnell wie möglich beruhigt."