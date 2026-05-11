Quelle: ZDF

Guten Abend,

nach gewaltsamen Unruhen in Frankreich am Wochenende räumt der Innenminister einen "Kontrollverlust" ein. Unser Nachbarland ringt um Lösungen, während neue Proteste schon angekündigt wurden.

In Berlin hat der Bundeskanzler derweil den roten Teppich für Investoren ausgerollt und versucht, in- und ausländische Geldgeber an Land zu ziehen.

Und: Nach erfolgreichen Sondierungsgesprächen diskutieren die Berliner Linken, Grünen und SPD über einen möglichen Start von Koalitionsverhandlungen. Ob es dazu kommt, ist wegen anhaltender heftiger Kritik am Linken-Landesverband noch unklar.

Ausschreitungen in Frankreich

Das ist passiert: Die landesweiten Proteste in Frankreich sind am Wochenende teils in Gewalt ausgeartet. Bei den Ausschreitungen wurden laut Justiz- und Innenministerium 997 Polizisten und andere Sicherheitskräfte verletzt und 2.331 Menschen festgenommen. Der französische Innenminister räumte einen "Kontrollverlust" der Polizei in einigen Großstädten ein.

Die landesweiten Proteste in Frankreich sind am Wochenende teils in Gewalt ausgeartet. Bei den Ausschreitungen wurden laut Justiz- und Innenministerium 997 Polizisten und andere Sicherheitskräfte verletzt und 2.331 Menschen festgenommen. Der französische Innenminister räumte einen "Kontrollverlust" der Polizei in einigen Großstädten ein. Das ist der Hintergrund: Die Proteste hatten im September als Schülerdemonstrationen für ein besseres Bildungssystem begonnen. Mittlerweile richten sie sich generell gegen soziale Ungleichheit, Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben und die Inflation. Insbesondere am Samstag eskalierten die Proteste - es kam zu Ladenplünderungen, Gewaltexzessen und Randalen; Gebäude und Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

Die Proteste hatten im September als Schülerdemonstrationen für ein besseres Bildungssystem begonnen. Mittlerweile richten sie sich generell gegen soziale Ungleichheit, Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben und die Inflation. Insbesondere am Samstag eskalierten die Proteste - es kam zu Ladenplünderungen, Gewaltexzessen und Randalen; Gebäude und Fahrzeuge gingen in Flammen auf. So reagieren Politiker und Behörden: Präsident Emmanuel Macron kündigte einen Runden Tisch mit Schülern, Lehrern, Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern an, aber auch ein hartes Vorgehen gegen die Randalierer. Innenminister Laurent Nuñez bot Macron gestern seinen Rücktritt an. Macron lehnte dies ab - es gebe eine "notwendige Kontinuität bei der Führung der Sicherheitskräfte". In Marseille galt heute ein Demonstrationsverbot. Für diese Woche sind weitere Proteste angekündigt.

heute in Deutschland, 19.10.2026, 14 Uhr 19.10.2026 | 2:17 min

Bundesregierung will private Investoren gewinnen

Das ist passiert: Kanzler Friedrich Merz hat in Berlin zu einem zweitägigen Investitionsgipfel mit rund 200 Unternehmenschefs aus dem In- und Ausland geladen. Die Regierung will internationale Geldgeber für Investitionen in Deutschland an Land ziehen.

Kanzler Friedrich Merz hat in Berlin zu einem zweitägigen Investitionsgipfel mit rund 200 Unternehmenschefs aus dem In- und Ausland geladen. Die Regierung will internationale Geldgeber für Investitionen in Deutschland an Land ziehen. Das sind die Details: Im Fokus stehen die Bereiche Energie, KI und Halbleiter, Infrastruktur und Verteidigung. Mit dem US-Chiphersteller Nvidia plant die Regierung eine spezielle Zusammenarbeit und erwägt wohl auch staatliche Investitionen in Millionenhöhe.

Im Fokus stehen die Bereiche Energie, KI und Halbleiter, Infrastruktur und Verteidigung. Mit dem US-Chiphersteller Nvidia plant die Regierung eine spezielle Zusammenarbeit und erwägt wohl auch staatliche Investitionen in Millionenhöhe. Darum ist das wichtig: In den kommenden Jahren werden viele Milliarden gebraucht, für verschiedene Investitionsvorhaben, besonders bei der Infrastruktur. Aus Regierungskreisen heißt es, mit öffentlichem Geld alleine könne Deutschland nicht modernisiert werden. Deswegen soll mehr privates Kapital mobilisiert werden.

heute-Nachrichten, 16.10.2026, 23:02 Uhr 16.10.2026 | 3:42 min

Parteien beraten über Koalitionsverhandlungen in Berlin

Das ist passiert: In Berlin könnte ein Regierungsbündnis zwischen Linken, Grünen und SPD zustande kommen. Nach erfolgreichen Sondierungsgesprächen werden die Ergebnisse nun in die einzelnen Parteigremien getragen. Dort wird über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden. Besonders bei Grünen und SPD ist das kein Selbstläufer.

In Berlin könnte ein Regierungsbündnis zwischen Linken, Grünen und SPD zustande kommen. Nach erfolgreichen Sondierungsgesprächen werden die Ergebnisse nun in die einzelnen Parteigremien getragen. Dort wird über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden. Besonders bei Grünen und SPD ist das kein Selbstläufer. Das sagen Kritiker: Insbesondere die Union attackiert die mögliche künftige Berliner Landesregierung, aber auch Sozialdemokraten wie der ehemalige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äußern Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Linken. Kritisch gesehen werden vor allem wiederkehrende Antisemitismuskonflikte im Linken-Landesverband und ungeklärte Kontakte in die Clan-Kriminalität.

Insbesondere die Union attackiert die mögliche künftige Berliner Landesregierung, aber auch Sozialdemokraten wie der ehemalige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äußern Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Linken. Kritisch gesehen werden vor allem wiederkehrende Antisemitismuskonflikte im Linken-Landesverband und ungeklärte Kontakte in die Clan-Kriminalität. Das sagt der Juso-Chef: Der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation, Philipp Türmer, sieht in einer möglichen rot-grün-roten Landesregierung in Berlin eine Chance. Er kenne "sehr viele in der Sozialdemokratie, die es befürworten, dass wir wieder progressive Bündnisse suchen". Die Wahl in Berlin habe gezeigt, dass viele sich einen "Politikwechsel wünschen, dass sie sich insbesondere wünschen, dass was gegen die hohen Mieten unternommen wird in Berlin".

heute in Deutschland, 19.10.2026, 14 Uhr 19.10.2026 | 4:05 min

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Ratgeber: Smalltalk - Was beim Kennenlernen zählt

Ein kleines Gespräch, aus dem später vielleicht echte Nähe entsteht: Smalltalk ist mehr als ein belangloser Wortwechsel. Warum er wichtig für das Gemeinschaftsgefühl ist und was er auslöst.

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Tränen und Medaillenregen bei der Tischtennis-EM: Der Deutsche Tischtennis-Bund hat bei der EM in Ljubljana insgesamt fünf Medaillen gewonnen. Gerade die Frauen um Annett Kaufmann wussten zu überzeugen.

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In der Frauen-Bundesliga trifft Meister Bayern München um 18 Uhr auf den ambitionierten Aufsteiger VfB Stuttgart. Die Zusammenfassung mit den Höhepunkten der Partie nach Spielende im Video finden Sie hier:

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Rezept des Tages: Gegrillter Radicchio mit Kürbispüree

Volle Kanne, 19.10.2026, 09:05 Uhr 19.10.2026 | 5:22 min

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Deshalb serviert TV-Koch Mario Kotaska zu seinem gegrillten Radicchio ein köstliches Kürbispüree. Dazu gibt es Brösel vom Feta-Käse.

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