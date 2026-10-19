Moskau attackiert Kiew:Selenskyj beklagt fehlende Warnung vor Russlands Angriffen
Nach Russlands Angriffen auf Kiew erklärt Wolodymyr Selenskyj, die Partner hätten die Ukraine nicht vorgewarnt. Der Beschuss beschädigte landesweit mehr als zehn Energieanlagen.
Die Ukraine ist nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut nicht von ihren Partnern vor russischen Angriffen gewarnt worden. Der nächtliche russische Beschuss habe landesweit mehr als zehn Energieinfrastruktureinrichtungen beschädigt und damit mehr als einer halben Million Menschen den Zugang zu Licht, Heizung und fließendem Wasser gekappt, teilte Selenskyj in sozialen Medien mit.
Post von Selenskyj bei X
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Russland habe 16 ballistische Raketen auf die Hauptstadt Kiew und die umliegende Region abgefeuert, sagte Selenskyj. Behördenvertreter in der Hauptstadt berichteten, eine 21-jährige Frau sei dabei ums Leben gekommen.
Rubio betont fortgesetzten Austausch von Geheimdienstinformationen
Der Austausch von Geheimdienstinformationen hat der Ukraine bisher geholfen, russische Raketen abzuwehren und den Vormarsch Moskaus aufzuhalten. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Washington habe die Bereitstellung von Geheimdienstinformationen an Kiew nicht eingestellt. Sein Außenminister Marco Rubio bekräftigte diese Angabe am Montag. Rubio erklärte, er habe keine Informationen über den russischen Angriff der vorangegangenen Nacht.
Zusätzlich behindern nach Selenskyjs Angaben Beschränkungen bei der Nutzung der militärischen Version des Satelliten-Internetdienstes Starlink des US-Unternehmens SpaceX die ukrainischen Drohneneinsätze. Derzeit macht auch ein gravierender Mangel an Patriot-Luftabwehrsystemen aus US-Produktion die Ukraine verwundbarer.
Angriffe auf Kiew beschädigen auch Schulen und Metrostation
Die örtliche Militärverwaltung teilte mit, in der Hauptstadt Kiew seien am Montag unter anderem eine Arztpraxis und eine Metrostation getroffen worden. Außerdem habe es Schäden an Schulen und einer Sportstätte gegeben. In einem 25-stöckigen Hochhaus sei ein Feuer ausgebrochen.
Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und 269 Drohnen angegriffen. Die Flugabwehr habe 243 Drohnen und vier Raketen abgefangen beziehungsweise unschädlich gemacht. Die übrigen Geschosse seien an 25 Orten eingeschlagen. Außerdem seien Trümmer abgeschossener Flugkörper niedergegangen.
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe ein Rechenzentrum des Unternehmens Datagroup und ein Logistikzentrum des Rüstungsunternehmens Fire Point angegriffen, wo Bauteile für Drohnen und Marschflugkörper vom Typ Flamingo gelagert hätten. Außerdem seien eine Fabrik für Drohnenteile, eine Anlage für Polymerwerkstoffe und ein Lager für Raketen in einem Lokomotivdepot getroffen worden. Darüber hinaus hätten die Streitkräfte einen Massengutfrachter im Schwarzen Meer angegriffen, der militärische und militärisch nutzbare Fracht geladen habe.
Trump macht Selenskyj wiederholt Vorwürfe
Trump wirft Selenskyj vor, kein Interesse an einem Ende des Krieges zu haben. Gleichzeitig kommen die Bemühungen Washingtons um einen Frieden nicht voran. Auch eine kürzlich von Trump geforderte Waffenruhe, die die Energieinfrastruktur beider Länder schützen sollte, wurde nicht umgesetzt.
Selenskyj erklärte, die Ukraine habe den Krieg nie gewollt. "Wir haben buchstäblich JEDEN Versuch unserer Partner begrüßt, diesen Krieg zu einem würdigen Ende zu bringen", erklärte er in den sozialen Medien. "Wir haben auf JEDEN Vorschlag für einen Waffenstillstand positiv reagiert." Der Krieg gehe nur weiter, weil Russland seine Angriffe fortsetze.
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