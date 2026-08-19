Update am Morgen: Wenn das Christkind im August kommt

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Geschenke bringt El Niño - Spanisch für das Christkind - keine. Zumindest keine, die die Menschen mögen. In Peru wird das Meereswasser zu warm, und die Fische bleiben aus. In China gibt es Taifune. In Indien, Pakistan und Teilen von Bangladesch wird es kaum Monsunregen geben und deswegen schlechte Ernten. In der Sahelzone wird es vermutlich zu extremer Trockenheit kommen.

Europa bleibt von direkten Auswirkungen in dieser Art eher verschont. Doch das, was sich da rund um den Globus tut, kann uns trotzdem nicht egal sein. Denn die beschriebenen Auswirkungen haben am Ende Einfluss auf uns alle - wenn die Ernten schlecht sind, Hungersnöte mehr werden und Nahrung insgesamt knapp wird.

Ja, El Niño hat mit dem heißen Sommer, den wir bisher haben, nicht unbedingt zu tun. Aber die Klimaveränderungen, die wir derzeit auch bei uns spüren, machen das Wetterphänomen stärker, als es eh schon ist. Oder wie es der Physiker Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im "heute journal"-Podcast sagt: "Wir bringen Energie ins System wie verrückt und das bedeutet, alles wird wilder. Die Schwankungen werden einfach größer."

heute journal - der Podcast : „Super El Niño“: Wie groß ist die Gefahr? Das Klima- und Wetterphänomen "El Niño" soll in diesem Jahr besonders heftig ausfallen. Video 39:33

Größere Schwankungen bedeuten, dass alles, was El Niño auslöst, extremer wird. Das Meerwasser vor Peru wird noch wärmer, die Taifune in China noch stärker und öfter, der Monsunregen noch weniger und so weiter - ein Teufelskreis.

Übrigens, El Niño haben peruanische Fischer seinen Namen gegeben. Sie beobachteten zunächst häufig um die Weihnachtszeit, dass dort das Meerwasser wärmer wurde und die Fische weniger. Erst später bemerkten Forscher, dass diese Erwärmung alle paar Jahre extremer ausfiel. El Niño verändert die Atmosphäre und damit globale Wetterströme. Wie lange El Niño anhalten wird, ist schwer zu sagen, auch das hat sich im Laufe der Zeit stark verändert - zwischen neun Monaten und zwei Jahren ist schon vorgekommen. Nur wenn er geht, kommt meist seine Schwester La Niña und dreht das System um - mit ebenfalls verheerenden Folgen. Mehr dazu gibt es heute Abend um 22:15 Uhr im auslandsjournal.

Genießen Sie den Tag,

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein