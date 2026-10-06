Update am Morgen: Porsche auf dem Weg zurück - oder vorwärts?

Porsche auf dem Weg zurück - oder doch in die Zukunft?

Guten Morgen,

in der Wirtschaft ist es wieder mal so eine Woche, in der wir auf eine deutsche Legende schauen, die ins Straucheln geraten ist. Auf eine Firma, die mal als Goldesel des VW-Konzerns galt, mit Renditen, von denen die Stamm-Marke Volkswagen nur träumen konnte - und die heute beinahe wie ein Bremsklotz wirkt.

Es geht um Porsche. Der neue Chef des Sportwagenherstellers heißt Michael Leiters, ist seit Anfang des Jahres im Amt und stellt diese Woche seine neue Strategie vor. Erst heute der Presse in Stuttgart bei den "Media Days", morgen dann dem wahrscheinlich noch wichtigeren Publikum: den Investoren. Noch sind die Details also nicht bekannt - nur so viel scheint klar: Leiters will nichts weniger als eine Kehrtwende. Eine Notbremsung: zurück in die Vergangenheit - oder in die Zukunft?

Leiters' Vorgänger Oliver Blume - heute Chef des Gesamtkonzerns Volkswagen, zu dem Porsche gehört - hatte noch auf Elektro-Modelle gesetzt. Doch offenbar wollen Porsche-Kunden nicht auf das klassische Röhren verzichten, das nur ein Sportwagen mit Verbrenner-Motor liefern kann. Der Absatz zumindest brach ein. Auch die gestern veröffentlichten Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeugen davon: Die Neuzulassungen im September 2026 lagen fast 19 Prozent unter denen von September 2025.

Leiters zieht die Konsequenz - und setzt jetzt wieder stärker auf den Verbrenner. Bestes Beispiel: der Porsche Macan. In der EU vor Jahren umgestellt auf rein elektrische Modelle, will Porsche unter dem neuen Vorstandschef 2028 wieder einen Porsche Macan mit Benzinantrieb anbieten.

heute journal, 05.10.2026, 21:45 Uhr 05.10.2026 | 1:59 min

Es ist eine riskante Wette: Während im gesamten Automarkt gerade die Elektroautos boomen - ich berichtete gestern Abend im heute journal darüber - setzt Porsche künftig zwar nicht nur, aber doch stärker als bisher auf den Verbrenner. Kann das aufgehen? Wird Porsche verloren geglaubte Kunden wieder gewinnen - und kann sich die altehrwürdige Marke mit der neuen Doppelstrategie aus Verbrenner und Elektro auch auf dem härtesten Markt der Welt, in China, wieder besser durchsetzen?

Wir sind gespannt - und werden berichten.

Kommen Sie voller PS durch den Tag!

Ihr Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 05.10.2026, 23:40 Uhr 05.10.2026 | 0:51 min

Studie "Demografische Lage der Nation" wird vorgestellt: Die Babyboomer gehen in Rente, die Geburtenzahlen sinken. Den wachsenden Sterbeüberschuss gleicht die Zuwanderung nicht aus. Wie wird sich die Bevölkerung Deutschlands bis 2045 verändern? Welche Regionen ziehen Menschen und Arbeitskräfte an, welche nicht? Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung stellt heute zum fünften Mal seine Studie "Demografische Lage der Nation" vor.

Konstituierende Sitzung des Landtags in Sachsen-Anhalt: Mehr als vier Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt tritt das Parlament heute in Magdeburg erstmals zusammen. Zur konstituierenden Sitzung kommen alle 83 Abgeordneten des neugewählten Parlaments im Plenarsaal zusammen. Mit dem 35-jährigen Tobias Rausch könnte erstmals ein AfD-Politiker zum Parlamentspräsidenten gewählt werden.

Frankfurter Buchmesse wird eröffnet: In Frankfurt am Main wird heute die 78. Frankfurter Buchmesse eröffnet. Die Messe ist dann ab Mittwoch zunächst für Fachbesucher da. Ab Freitag sind Privatleute willkommen. Vor dem Eröffnungsfestakt informieren Branchenvertreter über die wichtigsten Themen der Messe und die wirtschaftliche Situation der Verlage. Als Gastsprecherin ist die US-amerikanische Historikerin und Autorin Jill Lepore eingeladen.

Ausführlich informiert

Die mutmaßliche Vergewaltigung von "Jane Doe" an der US-Universität Cornell macht Schlagzeilen. Worum geht es? Wie groß ist das Problem sexualisierter Gewalt an Unis auch in Deutschland? ZDFheute live berichtet und ordnet ein.

ZDFheute live, 05.10.2026, 19:30 Uhr 05.10.2026 | 18:50 min

Sportlich in den Tag

Nations League: Heute Abend treffen noch einmal ein paar Hochkaräter aufeinander. So spielt etwa Kroatien gegen Weltmeister Spanien und England gegen Tschechien. Die Zusammenfassungen der Spiele finden Sie danach hier.

Außerdem wirft der Abschied Lionel Messis aus der argentinischen Nationalmannschaft seine Schatten voraus:

Zahl des Tages

986 Kilogramm: So viel wiegt der Kürbis, der bei den Deutschen Meisterschaften im Kürbis-Wettwiegen in Ludwigsburg gewonnen hat. Das Spitzengewicht von 1.052 Kilo aus dem Jahr 2023 wurde damit nicht überboten.

ZDFheute, 05.10.2026, 14:30 Uhr 05.10.2026 | 1:08 min

Gesagt

Brustbein aufsägen, Herzbeutel frei machen, zwei Löcher hineinbohren und dann Elektroden in das Herz versenken. Nach gut zwei Stunden waren wir fertig. „ Herzchirurg Prof. Jochen Sykosch im Interview mit der F.A.Z. 2011

Vor genau 65 Jahren, am 6. Oktober 1961, wurde in Deutschland der erste Herzschrittmacher eingesetzt. In der Chirurgischen Klinik der Universität Düsseldorf implantierten der Herzchirurg Prof. Jochen Sykosch und der Kardiologe Prof. Sven Effert einem 19-jährigen Motorradunfallopfer den Herzschrittmacher.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 05.10.2026 | 1:59 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute überwiegen im Küstenumfeld die Wolken und es kann auch mal regnen. Sonst scheint nach Nebelauflösung meist die Sonne. Vereinzelte Schauer am Alpenrand sind allerdings nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperatur liegt bei 18 bis 24 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter