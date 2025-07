Update am Morgen: "Reset" statt "Brexit"

Guten Morgen,

wer kennt das nicht? Am Rechner geht nichts mehr, erster Rat: "Reset", Neustart! In vielen Fällen hilft das ja schon. Ob sich der britische Premier Keir Starmer davon hat inspirieren lassen, als er seine "Reset"-Politik ausrief, ist nicht überliefert. Klar ist nur: Starmer sucht nach dem Brexit 2020 einen Neustart der Beziehungen Großbritanniens mit der EU - und mit starken Playern wie Frankreich und Deutschland. Frankreichs Präsident Macron wurde vergangene Woche geradezu pompös in London empfangen, heute ist Friederich Merz dran. Nicht mehr und nicht weniger als ein "Freundschaftsabkommen" ist es, das er und Starmer heute unterzeichnen wollen.

Abkommen hat es zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland selbstverständlich schon einige in der Geschichte gegeben, aber noch keins, das tatsächlich explizit den Titel "Freundschaft" trug. Und was umfasst nun diese Freundschaft? Vor allem eins: ein klares Bekenntnis zum gegenseitigen Beistand. Vor allem aus deutscher Sicht ist das kein unwesentlicher Punkt, denn Großbritannien ist Atommacht. Ein Schutz, den Deutschland gerne annimmt. Auch ansonsten sieht die Freundschaft viel Kooperation im Verteidigungs- und Rüstungsbereich vor, wie zum Beispiel die gemeinsame Entwicklung von Langstreckenraketen.

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute noch wichtig ist

Urteil zu Bonusprämien für Medikamente erwartet: Der Bundesgerichtshof will zu der Frage entscheiden, ob im EU-Ausland ansässige Versandapotheken Bonusprämien beim Verkauf verschreibungspflichtiger Medikamente an deutsche Patienten gewähren dürfen. Der erste Zivilsenat soll dabei klären, ob die in Deutschland geltende gesetzliche Arzneimittelpreisbindung auch für Versandapotheken mit Sitz in anderen EU-Ländern gilt. Der bayerische Apothekerverband hatte gegen eine niederländische Versandapotheke geklagt. (Az. I ZR 74/24)