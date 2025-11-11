Update am Morgen: Kampf gegen den Klimawandel wird zur Aufholjagd

Guten Morgen,

in Belém, ganz nah am Amazonas, hat die UN-Klimakonferenz begonnen. Und wenn man den 30. Weltklimagipfel an dem misst, was bei den vielen Konferenzen zuvor versprochen wurde, ist er bereits gescheitert. Die globale Erwärmung möglichst unter 1,5 Grad halten, das war eigentlich der Plan. Doch laut aktueller UN-Prognose steuert die Welt auf 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu - und reißt die international vereinbarten Klimaziele bereits innerhalb der nächsten Jahre. Der Wettlauf gegen den Klimawandel wird zur Aufholjagd.

Wozu dann weiterlesen, fragen Sie? Warum sich mit dem Thema beschäftigen, wenn das Treffen von Vertreterinnen und Vertretern aus mehr als 190 Staaten doch soundso nichts bringt? Immerhin, auch Friedrich Merz war schon in Belém - für zwölf Stunden. Der Kurztrip macht ihn weder zum Klimakanzler noch zum Endgegner von Donald Trump, der den Klimawandel erst kürzlich als "weltweit größten Betrug aller Zeiten" bezeichnet hat. Aber zu irgendwas dazwischen - und da lohnt ein genauer Blick.

Denn ausgerechnet dann, wenn klar wird, dass der Klimawandel schneller kommt als gedacht, schwächt die EU ihre Klimaziele ab. Merz sagt, er steht zwar zum Klimaschutz, aber ohne Abstriche bei der Wettbewerbsfähigkeit. "Wenn man von einer 1 plus auf 1 minus fällt, dann gehört man immer noch zu den Besten", kommentiert CDU-Umweltpolitiker Peter Liese im Interview mit ZDFfrontal (mehr zum Thema heute Abend, um 21 Uhr, im ZDF). Doch so zieht die EU, einst Vorreiter, andere nicht mit.

Dabei gibt es gute Beispiele, wie deutsche Pionierarbeit hilft, um das Klima zu schützen: Photovoltaik, die billigste Form der Stromerzeugung, oder Batterietechnik fürs Stromnetz. Green Tech, die sich durchsetzt - hoffentlich schneller als sich die Erde erwärmt.

Der Kanzler wird 70: Friedrich Merz wird von seiner Bundestagsfraktion mit einem Empfang im Reichstagsgebäude gefeiert. Dazu sind etwa 300 Gäste eingeladen, darunter Familienmitglieder, alle Bundestagsabgeordneten und die Unions-Ministerpräsidenten. Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat wegen einer Israel-Reise allerdings abgesagt.

17 Millionen. So viele Einpersonenhaushalte gab es 2024 in Deutschland. Damit ist die Zahl der Haushalte im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant geblieben. Die Zahl der Mehrpersonenhaushalte in Deutschland belief sich auf rund 23,9 Millionen.

Heute ist übrigens der Welt-Single-Tag. Die meisten Singles leben laut einer Umfrage von ElitePartner mit 45,7 Prozent in Berlin.

Pünktlich um 11.11 Uhr hält heute in den rheinischen Karnevalshochburgen die fünfte Jahreszeit Einzug. Mit Alaaf und Helau starten tausende Jecken und Narren unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz in die neue Karnevalssession. Karneval? Fastnacht? Fasching? Was sagt man eigentlich wo? Unsere Grafik des Tages zeigt es:

Quelle: ZDF

Welche Unterschiede es zwischen Karneval und Co. gibt, beantwortet dieser Artikel.

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 11.11.2025 | 1:48 min

Am Dienstag ist der Himmel in der Nordosthälfte meist stark bewölkt und es fällt etwas Regen. Sonst ist es trocken und wechselnd bewölkt. Längere sonnige Abschnitte gibt es vom Oberrhein bis zu den Alpen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad.

Quelle: ZDF

