Nebelparder, Schuppentier und Co.: Artenvielfalt in Südostasien

Nebelparder, Nashornvögel, Kleideraffen:Südostasien: Exoten in der Fotofalle

von Arlette Geburtig

Fotofallen im Urwald Südostasiens: Mit ihrer Hilfe gelang es Naturschützern, extrem seltene Tiere zu beobachten. Es sind faszinierende Einblicke in eine artenreiche Welt.

Ein nördlicher Rotmuntjak in einem Nationalpark in Vietnam.
Ein seltener Nebelparder in Kambodscha
Doppelhornvogel in Kambodscha
Kleideraffen im Virachey National Park in Kambodscha
Eine Bärenkatze im Nam Khong National Park in Laos
Malaiisches Schuppentier in einem Wald.
Annamitischer Argusfasan im Pu Mat National Park, Vietnam
Asiatischer Schwarzbär oder Kragenbär in Kambodscha
Festland-Serau im Pu National Park in Vietnam
Eine Marmorkatze in einem Wald.

Rotmuntjak - Bellen bei Gefahr

Der Nördliche Rotmuntjak bewegt sich leise durch das Unterholz Süd- und Südostasiens. Bei Gefahren stößt er einen kurzen, bellenden Laut aus, und verteidigt selbstbewusst sein Revier.

Quelle: dpa

