Bilderserie
Nebelparder, Nashornvögel, Kleideraffen:Südostasien: Exoten in der Fotofalle
von Arlette Geburtig
|
Fotofallen im Urwald Südostasiens: Mit ihrer Hilfe gelang es Naturschützern, extrem seltene Tiere zu beobachten. Es sind faszinierende Einblicke in eine artenreiche Welt.
