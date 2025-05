Fußball wird immer schneller

Bewegungen und den Kopf trainieren

Schulungskonzepte für Spieler und Trainer

Als Boxerin hat Nadine Apetz WM-Bronze geholt, nun steigt sie zu therapeutischen Zwecken in den Ring: Sie trainiert Parkinson-Erkrankte. Ein in Deutschland einzigartiges Projekt.

Mittag trainiert Spielerinnen im Einzeltraining und kann so gezielt Herausforderungen einbauen. Zum Beispiel sollen die Spielerinnen bei "Rot" in die rechte obere Ecke des Tores schießen und bei "Grün" in die linke untere Ecke zielen. Das schult die Motorik und das Gehirn der Spielerinnen. Ihr Wahrnehmungsfeld vergrößert sich, was sich im besten Fall positiv auf die Spielübersicht auswirkt.