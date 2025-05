Was genau bei Synästhesie im Gehirn geschieht, untersuchte der französische Wissenschaftler Raphaël Bourda mithilfe von funktioneller Magnetresonanztomographie. In einem Experiment beobachtete er, wie Maike Preissing auf schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund blickte. Während bei neurotypischen Personen keine Aktivität im Farbzentrum des Gehirns messbar war, leuchtete bei Preissing der visuelle Cortex auf, also dort, wo Farben verarbeitet werden. Ein klarer Hinweis darauf, dass ihre farbige Wahrnehmung nicht Einbildung, sondern messbare Realität ist.