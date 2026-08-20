  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

Medfluencer: So erkennen Sie selbst, wer seriös ist

FAQ

Tipps, Tricks und Leitlinien:Medfluencer: So erkennen Sie selbst, wer seriös ist

ZDFheute Update - Kevin Schubert

von Kevin Schubert

|

Experten warnen vor zahlreichen problematischen Medfluencer-Inhalten. Aber wann ist ein Medfluencer seriös, wann unseriös? Diese Tipps helfen bei der Einordnung.

Eine Medfluencerin, die auf Social-Media vermeintliche Gesundheitstipps teilt.

Experten warnen vor unseriösen Social-Media-Inhalten zu Gesundheitsthemen. Aber was ist unseriös? Diese Tipps können bei der Einordnung helfen.

20.08.2026 | 1:38 min

Wie schwierig es ist, Inhalte von Medfluencern richtig einzuordnen, hat Raffael Heiss selbst erlebt. Mehrfach war der Gesundheitsexperte mit Kolleginnen und Kollegen an Schulen. Im Rahmen eines Projekts beauftragten sie die Jugendlichen dort, qualitativ hochwertige Inhalte von Medfluencern zu suchen. "Inhalte, bei denen die Jugendlichen wirklich überzeugt sagen: 'Das sind evidenzbasierte Gesundheitsinformationen'", sagt Heiss.

"Die Jugendlichen haben sich nicht nur schwergetan, überhaupt Beispiele zu finden", erzählt der Professor für Gesundheitspolitik und -kommunikation am MCI in Innsbruck. "Auffällig war auch, dass einige der von ihnen als positiv bewerteten Posts kommerzielle Inhalte enthielten, etwa Werbung für Nahrungsergänzungsmittel."

Heiss' Beobachtung deckt sich mit anderen Untersuchungen. "Gesundheitsinformationen unterscheiden und bewerten zu können, fällt einem großen Teil der Bevölkerung in Deutschland schwer", sagt Ralf Suhr, Arzt und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen. "Mehr als siebzig Prozent verfügen über eine geringe digitale Gesundheitskompetenz", verweist Suhr auf eine Studie der Universität Bielefeld.

Woher weiß ich, ob ein Medfluencer seriös ist?

Sowohl die Wissenschaftler in Innsbruck als auch die Stiftung Gesundheitswissen haben Checklisten entwickelt, mit denen jeder herausfinden kann, ob Inhalte seriös oder unqualifiziert sind. ZDFheute hat sie zu fünf Punkten zusammengefasst:

  1. Expertise und Identität: Tritt ein Medfluencer mit Klarnamen auf? Bringt er eine verifizierbare Qualifikation mit? Passt die Expertise zum Thema des Inhalts?
  2. Evidenz und Quellenarbeit: Gibt es für Tatsachenbehauptungen Belege und wissenschaftliche Studien? Werden sie direkt mitgeliefert? Werden persönliche Erfahrungsberichte als solche eingeordnet, ohne dass daraus eine allgemeine Wirksamkeit abgeleitet wird?
  3. Intention und Unabhängigkeit: Kommt Werbung vor? Werden kommerzielle Interessen, etwa wirtschaftliche Kooperationen mit Dritten, transparent gemacht? Steht die Vermittlung von Gesundheitsinformationen im Vordergrund - oder der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen?
  4. Darstellung und Ausgewogenheit: Werden Informationen ausgewogen und sachlich vermittelt? Werden Heilversprechen oder Hinweise auf Wundermittel vermieden? Wird auf Angstmache verzichtet?
  5. Eigene Grenzen transparent kommunizieren: Wird klar, dass der Inhalt weder eine individuelle Diagnostik noch eine persönliche ärztliche oder therapeutische Beratung ersetzen kann?
Rückansicht eines Mannes mit trainiertem nacktem Oberkörper, auf dem Feuchtigkeit glänzt.

Die Themen der "Kulturzeit" vom 19.05.2026: "Looksmaxxing", Collien Fernandes, re:publica, Jack Antonoff, zum Tod von Alexander Held, 80 Jahre Defa.

19.05.2026 | 36:34 min

Woran erkenne ich unseriöse Medfluencer?

Klare Warnzeichen sind laut der Stiftung Gesundheitswissen beispielsweise irreführende Titel ohne geschützte Berufsbezeichnung - etwa "Health Coach", "Ganzheitlicher Experte" oder "Vitalitäts-Trainer". Der ebenfalls nicht geschützte Begriff "Doc" mit "c" suggeriert oft ein abgeschlossenes Medizinstudium, kann aber von jedem verwendet werden.

Die Stiftung Gesundheitswissen warnt zudem vor kommerziellen Interessenkonflikten, etwa finanziellen Eigeninteressen bei Eigenmarken, Provisionen oder Rabattaktionen. Problematisch sei auch, wenn solche Verkaufsabsichten oder Konflikte versteckt würden.

Ein "absolutes Alarmsignal" ist laut Stiftung, wenn Medfluencer von medizinisch indizierten Behandlungen abraten oder Ferndiagnosen ohne ärztliche Approbation geben. Auch Heilungsversprechen wie "in sieben Tagen beschwerdefrei" würden der medizinischen Realität widersprechen. Das Heilmittelwerbegesetz (§3) verbietet sogar irreführende Werbung, die fälschlich den Eindruck erweckt, "dass ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann".

Raffael Heiss warnt zudem vor Inhalten, die unspezifische Beschwerden als Warnzeichen für Erkrankungen oder Mangelzustände darstellen und dadurch Ängste oder Selbstoptimierungsdruck erzeugen können.

Unter den Links finden Sie weitere Tipps:

Worauf kann ich im Umgang mit Medfluencern noch achten?

Die Stiftung Gesundheitswissen empfiehlt gegenüber ZDFheute unter anderem diese Verhaltensregeln für einen sicheren Umgang mit Gesundheitsinformationen im Netz:

  1. Social Media dient der Orientierung, nicht der Diagnose: Medfluencer-Beiträge als Impuls für ein Gespräch mit behandelnder Arztpraxis verstehen.
  2. Vier-Augen-Prinzip: Aussagen mit unabhängigen, evidenzbasierten Gesundheitsportalen abgleichen, etwa gesund.bund.de (Bundesgesundheitsministerium), gesundheitsinformation.de (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen), rki.de (Robert-Koch-Institut) oder das Portal der Stiftung Gesundheitswissen.
  3. Skepsis bei Anekdoten: Einzelfallberichte ("Mir hat es geholfen!") nicht mit wissenschaftlicher Evidenz verwechseln.
  4. Plattformlogiken hinterfragen: Social-Media-Algorithmen zeigen verstärkt ähnliche, möglicherweise einseitige Inhalte an.

Wie verbreitet sind unseriöse Medfluencer?

Die Stiftung Gesundheitswissen fasst die Lage in Deutschland für ZDFheute so zusammen:

Zwar gibt es eine wachsende und hoch engagierte Gruppe qualifizierter Medfluencer, doch stehen sie zahlreichen Inhalten gegenüber, die ungeprüfte Nahrungsergänzungsmittel, Wellnesstrends und Schönheitsoptimierungen vermarkten.

Stiftung Gesundheitswissen

Was kann ich machen, wenn Medfluencer unseriöse Inhalte verbreiten?

Zunächst kann ich prüfen, ob ein Medfluencer mit seinem Beitrag gegen Gesetze in Deutschland verstößt, etwa das Heilmittelwerbegesetz. Samuel Kirsch von der ZDF-Redaktion Recht & Justiz erklärt im Video, was Medfluencer dürfen - und was nicht:

Es wird um Medfluencer gesprochen, die viele Gesundheitsprodukte vermarkten.

Werbung im Gesundheitsbereich ist streng reguliert, unter anderem durch das Heilmittelwerbegesetz. Was Influencer dürfen, erklären wir im Video.

20.08.2026 | 2:17 min

Wer glaubt, dass ein Inhalt gegen Regeln verstößt, kann ihn melden. Das geht direkt über die Meldefunktionen der Plattformen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. "Bei Verdacht auf verdeckte Werbung, Schleichwerbung oder fehlende Transparenz in kommerziellen Beiträgen sind die Landesmedienanstalten der jeweiligen Bundesländer die zuständigen Prüfbehörden", schreibt die Stiftung Gesundheitswissen.

Auch Verbraucherzentralen sind laut der Stiftung ein guter Ansprechpartner. Das Team "Faktencheck Gesundheitswerbung" der Verbraucherzentrale prüft beispielsweise Gesundheitswerbung und informiert auf Instagram über dubiose Trends oder Versprechen.

"Verstoßen approbierte Ärztinnen und Ärzte gegen berufsrechtliche Vorgaben - etwa durch Abgabe von Ferndiagnosen, Schleichwerbung oder Verbreitung wissenschaftlich unhaltbarer Aussagen - prüft die Berufsaufsicht der zuständigen Landesärztekammer mögliche Berufsverstöße und kann gegebenenfalls weitere berufsrechtliche Schritte einleiten", erklärt die Stiftung Gesundheitswissen.

FRANCE-INTERNET-MEDIA

Influencer müssen in Spanien von ihnen verbreitete Falschinformationen richtigstellen.

05.03.2025 | 2:12 min
Über das Thema berichtete das ZDF mehrfach, unter anderem im Beitrag "Inhalte von Medfluencern: Worauf jeder achten kann" am 20.08.2026 um 16:56 Uhr.
Thema
Gesundheit

Mehr Gesundheitsthemen

  1. Eine Frau in einem gestreiften Langarmshirt sitzt auf dem Bett und hält sich vor Bauchschmerzen den Bauch.

    Forschung zur Darm-Hirn-Achse:Wie Bauch und Psyche zusammenhängen

    von Anni Brück
    mit Video5:11
  2. Eine Frau nimmt sich eine Tablette aus der Verpackung.
    FAQ

    Markteinführung im September:Die Abnehmtablette kommt: Was Sie wissen sollten

    mit Video0:25
  3. An Demenz erkrankter Mann in einem Pflegeheim

    Risikofaktoren benannt:WHO: Lebensstil kann Demenzrisiko beeinflussen

    mit Video0:37
  4. An einem Gebäude der Charité in Berlin steht der Schriftzug "Zentrale Notaufnahme".
    Interview

    So viele Hitzetote wie nie:Hitzegefahr für den Körper: "System gerät an seine Grenzen"

  1. Ein Mann sitzt neben einem gesprungenen Spiegel auf einem Bett und hält seinen Kopf in den Händen (gestellte Szene). Übermüdet, überlastet, erdrückt von angestautem Stress und gepeinigt durch unbewältigte Tiefs

    Nachrichten | Thema:Psychische Erkrankungen

  2. notfall-ekg

    Nachrichten | Thema:Herz-Kreislauf-Erkrankungen

  3. Eine Frau sitzt gekrümmt auf einem Sofa und hält sich den Bauch.

    Nachrichten | Thema:Darmkrankheiten

  4. Ein Obstkorb mit Bananen, Äpfeln, Gurken, Orangen und Ananas, aufgenommen am 10.08.2013 beim «Vegan Street Day» in Dortmund (Nordrhein-Westfalen)

    Nachrichten | Thema:Ernährung