Verheerende Folgen bei Hitze und Bränden:Elbsandsteingebirge: Felsen instabiler als bisher gedacht
von Rebecca Ricker
Zunehmende Hitze und Waldbrände, begünstigt durch den Klimawandel, bedrohen auch das Elbsandsteingebirge. Denn Untersuchungen zeigen: Der Stein ist poröser als gedacht.
Das Elbsandsteingebirge ist ein Mittelgebirge in Sachsen und Tschechien. Es besteht zum großen Teil aus verfestigtem Sand, der unter großem Druck zusammengepresst wurde. Verwitterung und Erosion trugen Schichten ab und erzeugten die heutigen markanten Fels-Formationen. Diese Erosion und Verwitterung verläuft langsam, weniger als ein Zehntel Millimeter pro Jahr.
Klimawandel bringt neue Gefahren
Das könnte sich nun ändern. Der Klimawandel beschleunigt die Erosion, deshalb verändert sich das Landschaftsbild des Gebirges drastisch. In den letzten 40 Jahren ist die Durchschnittstemperatur in der Region um etwa 1,3 Grad Celsius gestiegen.
Mit zunehmender Trockenheit wächst auch die Gefahr von Waldbränden. So kam es zum Beispiel im Sommer 2022 im tschechischen Hřensko zu einem Brand, der zehn Quadratkilometer Wald im Elbsandsteingebirge zerstörte. Es war einer der größten Waldbrände in der Geschichte Tschechiens, die Temperaturen erreichten wohl über 1.000 Grad, sagt der Geologe Dr. Jörn Wichert in der ZDFinfo-Doku "Deutschlands Naturwunder - Das Elbsandsteingebirge".
Trockenheit und Waldbrände können dem Gebirge auf verschiedene Arten schaden, beispielsweise verschwinden Moose, Flechten und Wurzeln. Diese Pflanzen halten den Boden zusammen und sorgen für Stabilität. Ohne sie wird der Boden bei starkem Regen leichter ausgewaschen - Erosion und Verwitterung verstärken sich. Da durch den Klimawandel vermehrt Starkregen auftreten und der trockene Boden das Wasser nicht aufnehmen kann, erodiert der Boden noch schneller.
Hitze zerbröselt Gestein
Hitze entzieht dem Stein zudem Wasser, erzeugt Spannungen und erweitert feine Risse. Dazu kann die Hitze eines Waldbrandes den Stein direkt zerstören, sagt der Geologe Dr. Jörn Wichert.
Felsstürze im Elbsandsteingebirge können gefährlicher werden
Felsstürze kommen im Elbsandsteingebirge häufig vor: Neben kleinen Steinschlägen kommt es bis zu zehnmal im Jahr zu großen Felsabbrüchen - wie am Wartturm im November 2000, als rund 800 Tonnen Gestein ins Tal stürzen.
Bäume können bei Felsstürzen Steine aufhalten und so verhindern, dass diese zum Beispiel auf Straßen fallen. Wenn aber durch Brände Wald zerstört wird, könnten zukünftig größere Straßenabschnitte durch Felsbrüche gefährdet sein.
Das Gebirge ist poröser als gedacht
Untersuchungen von Dr. Jörn Wichert im Projekt "FireRisk" haben nun ergeben, dass das Gebirge weit weniger stabil ist als gedacht. Zum Beispiel am Wehlturm: ein massiv wirkender Fels, zehn Meter Durchmesser, 70 Meter Höhe und ein beliebtes Touristenziel. Die Forscher bohrten in den Felsen, um zu prüfen, wie weit der massive Stein reichte. Das Ergebnis: Nach einem halben Meter Sandstein besteht der Turm im Inneren nur aus Sand.
"Das war ziemlich überraschend", sagt Geologe Wichert. Er und sein Team vermuten, dass solche Bereiche dort entstanden sind, wo der Überlagerungsdruck zu gering war, um den Sand vollständig zu verfestigen.
Wenn es nun an einem Felsen wie dem Wehlturm zu großer Hitze kommt, kann das ernste Folgen haben.
Verbreitung des Problems noch unklar
Wenn ein Steinbrocken herausbricht und hinter einem halben Meter nur Sand ist, könne dieser herausrieseln, sagt Wichert. Dadurch können große Hohlräume entstehen. Diese Hohlräume erhöhen das Risiko, dass ganze Felspartien aus dem Sandstein brechen.
Bisher haben die Forscher nur punktuelle Untersuchungen gemacht. So wurde das Phänomen bisher neben dem Wehlturm zum Beispiel auch bei den Felsformationen der Bastei und des Prebischtors festgestellt. Wie weit es insgesamt im Elbsandsteingebirge verbreitet ist, ist noch nicht klar. Das wollen Dr. Jörn Wichert und das Team in ihrem Forschungsprojekt weiter untersuchen.
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