Der Mythos Arche Noah:Erzählungen von der Sintflut spiegeln uralte Ängste
von Andreas Singler
Eine große Flut, die die gesamte Menschheit bedroht. Und ein Boot, das einige Auserwählte rettet. Die Angst vor der Katastrophe ist echt, aber gab es wirklich eine Arche Noah?
In der biblischen Erzählung von der Arche Noah wird Gott der Menschen und ihres sündhaften Lebenswandels überdrüssig. Nur eine Familie bleibt verschont: die von Noah. Um ihn, seine Familie und je ein Paar von jedem Tier zu retten, lässt Gott Noah ein Boot bauen. Es soll sie schützen vor der göttlichen Strafe - einer Flut epischen Ausmaßes. So steht es im Buch Genesis des Alten Testaments.
Was ist dran am biblischen Mythos der Arche Noah? Alte Schriften mehrerer Kulturen bezeugen vor allem eines: die Angst der Menschen vor der Flut. Das Alte Testament ist nicht die einzige Quelle, die davon berichtet - auch nicht die älteste. "Es gibt mehrere Mythen über eine Sintflut", erklärt Altorientalistin Lara Bampfield von der Universität Oxford in der ZDFinfo-Dokumentation "Mythen der Bibel - Die Arche Noah".
Sumerische Quellen - älter als das Alte Testament
So kannte das in Mesopotamien beheimatete Volk der Sumerer eine ähnliche Erzählung. Es ist die Geschichte von König Gilgamesch, der auf der Suche nach Unsterblichkeit einem Mann begegnet, der dieses Stadium schon erreicht hat - Utnapischtim.
Dieser berichtet, dass ein Gott ihm einst geraten habe, ein Boot zu bauen, um sich, seine Frau und die Tiere zu retten. So habe er das göttliche Gericht überlebt. Nachzulesen ist der Gilgamesch-Epos auf alten Tontafeln, verfasst in Keilschrift, einem der ältesten Schriftsysteme der Welt.
Nach ihnen soll Gilgamesch Anfang des 3. Jahrtausends in Uruk regiert haben, einer frühen Metropole im Süden des heutigen Irak. Und die antiken Quellen geben noch mehr Hinweise auf ein großes Flutereignis: Sumerische Königslisten sprechen von einer Flut, die lange vor der Gründung Uruks stattgefunden haben soll.
Viele Überschwemmungen - aber keine Anzeichen für eine Sintflut
In Uruk suchen Wissenschaftler*innen nach Hinweisen auf die Authentizität der alten Erzählungen von einer verheerenden Sintflut. Anhand von Ablagerungen früherer Flussverläufe des Euphrat kann der irakische Geoärchäologe Jaafar Jotheri nachweisen: "Viele der Ablagerungen stammen von Überschwemmungen." Dafür untersucht Jotheri Gesteinsschichten in einem Steinbruch. Beweise für eine Sintflut? Der Wissenschaftler glaubt nicht daran:
Was Tropfsteinhöhlen über Fluten aussagen können
Archäologe Mark Altaweel, Professor für die Archäologie des Nahen Ostens am University College London, verfolgt einen anderen Forschungsansatz. Er analysiert die chemische Beschaffenheit von Stalagmiten aus nordirakischen Höhlen. Sie entstehen durch herabtropfendes Wasser. "Wenig Magnesium deutet auf starken Regen hin", erklärt er seine Methode.
Altaweel forscht im Norden des Irak, wo der Euphrat einen Großteil seines Wassers aufnimmt. Ein Stalagmit habe Jahresringe wie ein Baum, erklärt Altaweel. So kann der Forscher die Niederschlagsmengen der letzten 10.000 Jahre abschätzen. Die Analysen weisen auf eine besonders niederschlagsreiche Phase um 3500 v. Chr. hin.
Trockenheit führte zu ausgeklügelten Kanalbauten
Wasser war ein Segen für die Menschen im Zweistromland. Die starke Regenphase vor fünfeinhalbtausend Jahren markierte offenbar den Beginn einer unvergleichlichen Blütephase. In dieser Zeit entwickelte sich eine Hochkultur mit komplexen gesellschaftlichen Strukturen, aus der auch die Erfindung der Schrift hervorging.
Was Mark Altaweel anhand der Stalagmiten noch erkennt: Bis 3000 v. Chr. wurde es deutlich trockener. Luftaufnahmen zeigen, dass in dieser Zeit verstärkt gebaut wurde. Dazu gehörten auch ein ausgeklügeltes Kanalsystem und Dämme, die die Städte vor Überschwemmungen schützen sollten.
Mythos der Sintflut erzählt von Verwundbarkeit
Gleichzeitig, so vermuten Forscher, wagten sich die Stadtbewohner immer näher an die Wasserläufe heran. Das Wasser war einerseits ein Segen, andererseits eine Gefahr: Bei starken Regenfällen liefen die Flüsse über und Deiche brachen.
Vieles spricht dafür, dass der Mythos der Sintflut bei näherer Betrachtung von der Verwundbarkeit früher Zivilisationen erzählt. Mit ihrer klugen Wassernutzung verwandelten sie Wüsten in grüne Landschaften, die ihr Leben verbesserten und ihren Herrschern Macht verliehen. Doch höhere Mächte konnten ihnen dieses Privileg jederzeit wieder entreißen.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr aus der Rubrik Wissen
Extralange Lanzen, kühne Reiterformation:Wie Alexander der Große Issos Keilerei gewinnen konntevon Andreas Singlermit Video43:38
Fünf Dinge, die man brauchte:So entstanden Mumien im alten Ägyptenvon Rebecca Rickermit Video43:39
Homo floresiensis war klein:Die Hobbits von Indonesien lebten vor 60.000 Jahrenvon Rebecca Rickermit Video43:57
Japan im Jahrhundert der Schlachten :Wie Waffentechnik aus Europa Japans Geschichte beeinflusstevon Andreas Singlermit Video44:50
Weitere ZDFinfo-Dokus
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Von Troja nach IthakaVideo43:51
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Die Welt der MykenerVideo44:11
Doku | ZDFinfo Doku:Der BürgerkriegVideo43:58
Doku | ZDFinfo Doku:Der Aufstieg CromwellsVideo44:36